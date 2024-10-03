4個蒙特梭利playgroup推介 自選玩具/小小廚師/探索自然 鼓勵自主學習

望子成龍是每個父母的心願，但除了學術層面上，培養他們獨立自主的能力同樣重要！近年流行蒙特梭利教育，以自選玩具、課程，配合活動的教學方法，融入幼兒日常生活，鼓勵孩子獨立思考及自主能力，小朋友更可以嘗試自行製作美食，培養自信心！以下介紹4個適合幼兒的蒙特梭利playgroup。

1.Rainbowtree 以蒙特梭利教學法為主，教導6個月至6歲兒童成為獨立探索者，當中按月齡分為種子班、青苗班及和美班，在混齡的課堂上，透過各種擺放好的教具，讓孩子自發選擇想做的工作，可以是串珠、可以是畫畫，更可以是穿繩、扣鈕的玩具！過程中導師只作陪伴及輔助，不會干預，玩完後又會邀請孩子收拾等，定時亦會有外出購物、探索自然等活動，從中鼓勵孩子自由探索、自我發展，並自然而然地掌握語言、數學、科學等基礎知識和技能，為未來的學習奠定基礎。Playgroup提供不同類型課程，包括數感班及自然體驗課程等，適合不同小朋友。 地址：沙田石門京瑞廣場一期 5樓H室

2 . 萱草園家庭教育中心 透過精心設計的課程及自選工作區域，讓孩子自行選擇想玩的玩具及課程，除玩具外，每周為期3小時的課程內，更會定時有動手製作美食的環節，一班小朋友與導師齊齊搓湯圓、做甜品，有得食有得玩，更可帶回家與父母分享，相當有趣！從中也能培養孩子自信心，一舉數得。 地址：荔枝角億京廣場1603室

3 . 蒙特梭利國際學校The International Montessori School（IMS）

說起蒙特梭利，絕對不得不認識IMS！成立於2002年，是大中華首間雙語教學的蒙特梭利國際幼稚園及小學。當中設有4個校區，為12歲以下學童提供正宗的蒙特梭利「一條龍」課程，透過實踐活動和學習教材，培養學生自主學習，並探索學習中英雙語的樂趣。最細1歲起已可參與啟蒙班，從小培養批判性思考能力和好奇心！ 地址：

香港鴨脷洲海怡半島第三期 23 至 23A 地下

香港上環普仁街十七號東輝花園地下

香港筲箕湾道一百五十五號譽-東地下

香港赤柱馬坑邨第三期