40組歌手樂隊｜旅發局「樂聚維港嘉年華」免費睇Kelly/Tyson Yoshi/王菀之/馮允謙/Lolly Talk維港水上音樂會

香港旅遊發展局（旅發局）7月8日起，一連五個周六日的晚上，舉行「樂聚維港嘉年華」。屆時參加者可以一邊欣賞維港美景，一邊欣賞「維港水上音樂會」，以及充滿年輕動感的極限運動表演。 「樂聚維港嘉年華」一連五個周六日共10天，於灣仔「水上運動及康樂主題區」及灣仔臨時海濱花園舉行，佔地逾3萬平方呎，免費讓市民旅客享受連串精彩節目，感受盛夏多重全新感覺。

樂聚維港嘉年華

樂聚維港嘉年華｜維港水上音樂會 多個星期的音樂會將分為「亞洲力量」、「音樂新世代」、「『硬地搖滾』派對」、「廣東流行匯 」及「電音狂熱」五大主題。逾40組香港、內地、台灣及海外歌手樂隊輪流登場，包括本地樂壇天后陳慧琳、流行唱將馮允謙、王菀之，以及新生代音樂人Tyson Yoshi、吳林峰、Lolly Talk；內地樂隊Project Ace、「OST女王」崔子格；台灣金曲獎候選歌王Hush、創作歌手YELLOW黃宣；泰國新星TYTAN及南韓饒舌歌手Reddy等，表演流行音樂、搖滾樂、電音等音樂風格。

每場音樂會預料2,500名觀眾，當中預料八成為市民。音樂會現場沒有劃位及不設坐位，門票將在6月27日（星期二），以及7月17日（星期一）分兩輪於旅發局電子平台發放，市民即日起可於Discover Hong Kong 網站預先登記帳戶，每個帳戶同一時間只可儲存最多兩場音樂會門票 (每場一套兩張門票)。數量有限，領完即止。入場時出示門票上的QR code作為掃描之用，每個QR Code只限一人使用，只可使用一次。

領取維港水上音樂會門票

樂聚維港嘉年華｜街頭表演 由25支來自本地及海外的表演隊伍組成風格不同的街頭表演，每周以一個特色主題沿著灣仔海濱長廊作街頭演出，包括充滿歐陸風情的雜技和雜耍、動感熱情的森巴鼓樂，到源遠流長的功夫和扯鈴表演。 表演者更會與觀眾互動，當中前澳洲藝術體操冠軍選手會以超卓的技藝送上LED 呼啦圈表演，炫幻光影在晚上將份外吸引；曾在澳洲巡迴演出，大受小朋友歡迎的大象藝術裝置更首度在港曝光，以非洲森林大象為藍本的藝術裝置栩栩如生；糅合傳統舞獅與LED燈效的醒獅團，為嘉年華增添熱鬧氣氛。

樂聚維港嘉年華｜極限運動表演 全球X-game極限運動熱潮持續，更陸續列入奧運比賽項目，旅發局特意在嘉年華設立戶外X-game表演區，邀請多名本地、內地、及日本的越野單車（BMX）與滑板的頂尖好手，包括國家隊滑板選手、年僅14歲的陳燁，以及「香港滑板界一哥」陸俊彥等，展現高難度的花式。 隨住霹靂舞已被納入2024年巴黎奧運會新增項目，活動特意邀請本地霹靂舞及街舞精英，包括香港霹靂舞代表隊曾子驊，以及本地霹靂舞舞團Good Job Brother 及香港首個少兒街舞團Funnky Heroes。