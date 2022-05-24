45周年｜45R首間海外限定店登陸海港城 率先買日本旗艦店T-shirt

來自日本的45R今年踏入45周年，並在香港開設首間海外限定店「45R SMALL smile-R POP UP STORE」，除了可以一覽45種顏色的smile-R Yock Tee小企領系列（包括4款香港限定顏色），更會限量發售9月才推出的Hayama Monogatari葉山物語系列。
45R的設計故事由海與山串連而成，今次限定店以海洋為主題，特意地以鐵皮及和風的暖簾為設計重點，務求將在海邊的鐵皮小屋感受著海風輕撫的畫面，呈現到大家眼前。
推出45色T-shirt 包括4款香港限定色
為慶祝45周年慶典，品牌製作簡約、舒適又易於穿搭的45 colors Yock Neck T-shirt及連身裙系列，系列備有45種顏色選擇，當中4種更是香港地區限定顏色。Yock Neck的小企領細節，靈感源於航海時作頸部保暖之用，加上海馬刺繡更切合Ocean主題。加入標誌性、蘊含「根」意思的「R」字點綴，象徵著品牌多年來堅守設計初心，回歸生活中最根本、單純的簡約。系列更印上45周年限定Logo，別具收藏意義。
旗艦店9月開張 率先買葉山物語
品牌將於今年9月在葉山町HAYAMA開設旗艦店，葉山是日本著名的近郊臨海度假勝地，名為「Hayama Monogatari」(葉山物語)的海洋系列更將於是次限定店限量發售，系列包括經過海風的洗滌和吹拂、復古質地的 T-shirt和羊毛製品，印有一連串與葉山有關、活潑有趣的印花圖案，T-shirt背面印由富士山、Kappa、Poco-Chan、帆船以及小葉山砌成的日本地圖，充滿度假氣息。
另外，值得一提的是，品牌在平平無奇的T-shirt都花了不少心思，不單採用觸感乾爽的津巴布韋棉製作，並堅持選用人手採集棉花，令縫邊更緊密和柔軟，帶來舒適愜意的穿著體驗。T-shirt亦分成Ocean及Star兩個版型，為男士而設的Ocean版型，鬆身設計適合到沙灘享受海風；為女士而設的Star款比起Ocean較為合身，讓隨意配搭各種下身。衣服標籤亦大有心思，考慮到標籤會令人不適，所以改為更考功夫的印刷方式。
「45R SMALL smile-R POP UP STORE」活動詳情：
日期：2022年5月19至6月1日
時間：11am – 8pm
地點：尖沙咀海港城港威商場大堂II