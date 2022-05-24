45周年｜45R首間海外限定店登陸海港城 率先買日本旗艦店T-shirt

來自日本的45R今年踏入45周年，並在香港開設首間海外限定店「45R SMALL smile-R POP UP STORE」，除了可以一覽45種顏色的smile-R Yock Tee小企領系列（包括4款香港限定顏色），更會限量發售9月才推出的Hayama Monogatari葉山物語系列。

45R的設計故事由海與山串連而成，今次限定店以海洋為主題，特意地以鐵皮及和風的暖簾為設計重點，務求將在海邊的鐵皮小屋感受著海風輕撫的畫面，呈現到大家眼前。