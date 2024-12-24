45R冬日祭登陸灣仔星街 獨家發售刺繡牛仔褲/聖誕節款式風呂敷

最近氣溫急降，又是時候買衫抵抗寒冬，45R標誌性的冬日祭(Winter Matsuri)近日登陸香港，帶來冬季必備雙面針織衫及「風呂敷」(Furoshikii)等，更有全日本製的Appare Crafted Denim，以人手加入多彩刺繡，成為衣櫥中經得起年月流逝的永恆items。

今次冬日祭帶來全日本製的Appare Crafted Denim，大膽應用地拼布、明亮的刺繡和鉚釘令人歎為觀止，呈現在日本以外絕無僅有的獨家設計。HAPPY Patchwaku牛仔褲的故事是關於穿著、撕裂、在熟悉的布料上精心縫製、重新縫合， 這種工藝通過精確的計劃和細緻打造才能實現。而花卉刺繡牛仔褲則展示了多彩的刺繡，描繪出在田野中盛開的海葵和薊，刺繡採用了超過15種顏色，融入布料中，隨著時間的推移逐漸磨損，結合優雅與工裝風格，全系列牛仔褲僅於灣仔星街分店發售。

靛藍藝術烙印45R的基因中，如果說Appare Crafted Denim的賣點是精心刺繡，Nando Nando牛仔褲則是品牌對靛藍的一封情書。系列承載著匠人的精心構思，不同於常規的牛仔布緯線保持原色，Nando Nando的面料將靛藍染色的紗線貫穿於經緯之間。 這種獨到的工藝，令牛仔褲散發出豐富質感——從每個角度都能感受到卓越的色彩深度。Nando Nando的牛仔褲緯線經過靛藍染色，使得藍色在更長的時間內保持其濃郁，創造出一種不同的、更為細膩的褪色效果，其特色是深沉的藍色光澤。

豐富日本文化的「風呂敷」 Furoshikii

「風呂敷」（Furoshikii）不僅可當作點綴日常穿搭的圍巾，更是集日本人的生活智慧、美觀而且環保於一身。由日本奈良時代的寺院用來包裹寶物，至後來平民往浴堂時以此來攜帶衣物，發展到明治時代用以作嫁妝，繡上家徽和屋號，來祈求女兒幸福，時至今日45R以不同的面貌和用途傳承下去。今季的Furoshikii每款均採用不同材質製成，包括Supima棉、絲綢及100%羊毛。

圖案方面有多達7款精緻又充滿節日氣氛的景象，特別值得一提的是聖誕節款式Furoshikii，描繪著動物和人們聚集在閃亮的聖誕圖案映襯下的森林裏溜冰的情景，圍巾邊沿由技藝精湛的工匠巧手縫製而成，每一針都略帶不均勻，是手工藝質感的輕盈舞台。復古的Bandana印花Furoshikii，採用Supima棉製作，無論包裹在哪個部分，都飾有重新組合而成的復古Bandana印花系列中的圖案；RUG地毯款式Furoshikii採用Supima棉製作，以復古中東地毯為藍本，散發著聖誕氣氛，當作家中的聖誕裝飾增添節日氣氛亦非常得宜。