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生活
2025-04-12 14:00:00

45R織匠新章 輕盈布料編織春夏牛仔美學

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45R織匠新章 輕盈布料編織春夏牛仔美學

45R織匠新章 輕盈布料編織春夏牛仔美學

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日本工藝品牌45R，2025春夏系列以「Denim de Fleur」(牛仔花園)為主題，為傳統丹寧注入清新活力。品牌巧妙運用三大輕量級布料Rye Mugi、45petit及Monpu，將春日浪漫與工匠精神完美結合，為都會人士帶來一場輕盈的牛仔革命。

 

 

Rye Mugi Denim以柔軟紗線織成，為肌膚帶來極致舒適的穿著體驗。 牛仔背心，有橫紋拼褶細節。$4,795 條紋工裝牛仔背心。$4,595 Two tone牛仔裙。$10,995

輕如羽絨 柔若春風：Rye Mugi Denim驚豔登場

本季主打的Rye Mugi牛仔布，堪稱品牌突破之作，較經典FUTATABI布料更為輕巧。這款布料猶如為肌膚穿上一層溫柔春雨，擁有毛絨般觸感。以Wrap Skirt裹裙為例，靈活的綁帶設計讓穿搭可隨心所欲變化；而Petit Coverall外套則巧妙融合復古元素與現代剪裁，讓活動自如不再是奢望。

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採用稍微緊實的紗線梳織而成的45 Petit布料，紋理結構較清晰，耐磨性有明顯提升，亦會隨著時間達到褪色效果。 45 Petit牛仔連身裙，裙腳綴有紗線製成的喱士。$5,695 45 Petit牛仔背心，衫腳綴有紗線製成的喱士。$2,795 45 Petit牛仔半截裙，裙腳綴有紗線製成的喱士。$4,395

剛柔並濟：Monpu牛仔的春日狂想曲

Monpu系列布料較為壯實，卻絲毫不失輕盈本色。908 unisex jacket堪稱本季「最佳男女通吃王」，將西裝與軍裝的剪裁基因完美融合，未縫合的邊緣處理更是畫龍點睛之筆。Baker褲則是「變形金剛」傑作，可調節的設計讓穿著者擁有百變造型的可能。

這季的45R牛仔系列不僅展現品牌逾四十年的工藝傳承，更透過創新技術與設計理念，為春夏季帶來一場精彩的丹寧嘉年華。

Monpu 牛仔布比 45 petit 稍厚，但仍屬於輕量牛仔，適合初春穿著。 908牛仔布jacket，男女合穿。$6,595 Baker牛仔褲，在腰頭與褲腳加入可調節繩索。$3,995 Monpu牛仔半截裙。$2,995

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