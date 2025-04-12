45R織匠新章 輕盈布料編織春夏牛仔美學

日本工藝品牌45R，2025春夏系列以「Denim de Fleur」(牛仔花園)為主題，為傳統丹寧注入清新活力。品牌巧妙運用三大輕量級布料Rye Mugi、45petit及Monpu，將春日浪漫與工匠精神完美結合，為都會人士帶來一場輕盈的牛仔革命。

本季主打的Rye Mugi牛仔布，堪稱品牌突破之作，較經典FUTATABI布料更為輕巧。這款布料猶如為肌膚穿上一層溫柔春雨，擁有毛絨般觸感。以Wrap Skirt裹裙為例，靈活的綁帶設計讓穿搭可隨心所欲變化；而Petit Coverall外套則巧妙融合復古元素與現代剪裁，讓活動自如不再是奢望。

輕如羽絨 柔若春風：Rye Mugi Denim驚豔登場

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剛柔並濟：Monpu牛仔的春日狂想曲

Monpu系列布料較為壯實，卻絲毫不失輕盈本色。908 unisex jacket堪稱本季「最佳男女通吃王」，將西裝與軍裝的剪裁基因完美融合，未縫合的邊緣處理更是畫龍點睛之筆。Baker褲則是「變形金剛」傑作，可調節的設計讓穿著者擁有百變造型的可能。

這季的45R牛仔系列不僅展現品牌逾四十年的工藝傳承，更透過創新技術與設計理念，為春夏季帶來一場精彩的丹寧嘉年華。