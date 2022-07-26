45R pop-up store登陸中環 拆解著名Ai Indigo藍染工藝

日本品牌45R以藍染技術著稱，品牌今年踏入45周年，舉行了多個慶祝活動，最新的「45R Ocean & Town & Country A 45-year Tale POPUP STORE」，會細緻地展現最高的Ai Indigo藍染技術，以植物染料染出其他地方找不到的復古風灰藍調。品牌更將Ai Indigo Dye植物（蓼藍葉）帶來現場，讓時裝愛好者了解每一件藍染產物的根源和製作過程。

有別於坊間先製成衣後才染色的方法，45R所有的藍染產品都是從紗線著手染色，以達致濃郁深邃的藍色。藍染服飾會隨時間推移而逐漸褪色，蛻變過程為穿著者帶來驚喜，亦成為45R的著名「必殺技」。

Ai Indigo 全天然的藍染手法

不過比起Indigo藍染，Ai Indigo工藝的要求更高：不單使用100%全天然的物料，更會先將紗線每天染色兩次，並持續兩周染色，以達到最飽滿的藍，亦成為品牌最具標誌性的技術。有別於坊間帶紅的Ai-dye成品，45R利用植物染料，令其Ai Indigo變成品牌專屬、帶有灰藍色調的日系復古風，成就獨一無二的色調。

適逢45R的45周年，品牌推出「藍職人Iroiro 45系列」，誠邀5位來自日本各地Ai Dye匠人，親自調配全新、獨特的Ai-Indigo，並以日本傳統絞染、結合了染和織的「絣」(Kasuri)、刺繡及Patchwork等，重新演繹日式工作服及和服等傳統服式。每款產品不論顏色配搭、藍染比例、物料和剪裁，都經過嚴格及細心配襯。