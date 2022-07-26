45R pop-up store登陸中環 拆解著名Ai Indigo藍染工藝

日本品牌45R以藍染技術著稱，品牌今年踏入45周年，舉行了多個慶祝活動，最新的「45R Ocean & Town & Country A 45-year Tale POPUP STORE」，會細緻地展現最高的Ai Indigo藍染技術，以植物染料染出其他地方找不到的復古風灰藍調。品牌更將Ai Indigo Dye植物（蓼藍葉）帶來現場，讓時裝愛好者了解每一件藍染產物的根源和製作過程。
Ai Indigo 全天然的藍染手法
不過比起Indigo藍染，Ai Indigo工藝的要求更高：不單使用100%全天然的物料，更會先將紗線每天染色兩次，並持續兩周染色，以達到最飽滿的藍，亦成為品牌最具標誌性的技術。有別於坊間帶紅的Ai-dye成品，45R利用植物染料，令其Ai Indigo變成品牌專屬、帶有灰藍色調的日系復古風，成就獨一無二的色調。
適逢45R的45周年，品牌推出「藍職人Iroiro 45系列」，誠邀5位來自日本各地Ai Dye匠人，親自調配全新、獨特的Ai-Indigo，並以日本傳統絞染、結合了染和織的「絣」(Kasuri)、刺繡及Patchwork等，重新演繹日式工作服及和服等傳統服式。每款產品不論顏色配搭、藍染比例、物料和剪裁，都經過嚴格及細心配襯。
選用最舒適的原材料棉花
日本人出名一絲不苟，Pop-up store同時展示品牌對原材料的執著，不止在製作過程中別出心裁，著重舒適度的45R，在選擇未變成絲線之前的原材料就已經大花心思。利用世界各地優質的棉花：如來自美國的Supima和Chamerican、印度的Khadi和Suvin、以及一直是45R王牌棉之一的非洲Zimba津巴布韋棉，以各款別具特色的棉線，製出有別於坊間一般的T-shirt，品牌並在T-shirt圖案蘊藏設計心思，例如津巴布韋棉T-shirt就印上非洲婦女一邊摘棉花，一邊把棉花放在頭上的生動圖案。