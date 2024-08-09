5大親子出遊貼士 下載卡通片/零食放題/機場放電

暑假來臨，不少家長或會選擇與孩子結伴外遊，共享天倫樂！但小朋友年紀尚小，怕他/她在飛機上失控爆哭，引人嫌棄？以下分享5個幼兒外遊乘坐飛機時的小貼士，跟著做保證孩子在飛機上乖乖坐定定，不會騷擾到其他旅客，安心出遊！

親子出遊貼士｜1. 出發前閱讀飛機相關繪本

第一次帶小朋友坐飛機，家長最擔心他/她坐唔定又扭計，最好事先與其「打底」！購買數本有趣又得意的相關繪本，並準備飛機公仔，透過繪本向小朋友講述坐飛機的流程及注意事項，以及有機會出現耳仔痛時可做的措施(一齊按著鼻子打噴嚏！)並模擬坐飛機，扣安全帶、起飛！出發前一個月每天洗腦式教學，到出發當天就自然就安全感滿滿，也不會緊張哭鬧了。