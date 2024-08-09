5大親子出遊貼士 下載卡通片/零食放題/機場放電

暑假來臨，不少家長或會選擇與孩子結伴外遊，共享天倫樂！但小朋友年紀尚小，怕他/她在飛機上失控爆哭，引人嫌棄？以下分享5個幼兒外遊乘坐飛機時的小貼士，跟著做保證孩子在飛機上乖乖坐定定，不會騷擾到其他旅客，安心出遊！
親子出遊貼士｜1. 出發前閱讀飛機相關繪本
第一次帶小朋友坐飛機，家長最擔心他/她坐唔定又扭計，最好事先與其「打底」！購買數本有趣又得意的相關繪本，並準備飛機公仔，透過繪本向小朋友講述坐飛機的流程及注意事項，以及有機會出現耳仔痛時可做的措施(一齊按著鼻子打噴嚏！)並模擬坐飛機，扣安全帶、起飛！出發前一個月每天洗腦式教學，到出發當天就自然就安全感滿滿，也不會緊張哭鬧了。
親子出遊貼士｜2. 預先下載卡通片
與小朋友出遊，大多不會選擇廉航，但以防萬一，機上娛樂設施未必有卡通片，或一定適合小朋友觀賞，最好先準備好平板電腦，預先下載一大堆小朋友愛看的卡通片，如baby shark、cocomelon、peppa pig等，讓他/她看厭了也能換台，多手準備，來個卡通片放題，就不怕小朋友扭計！
親子出遊貼士｜3. 準備充足零食
預訂機票時，可考慮預訂兒童餐給小朋友，怕小朋友唔啱食，也可以預先準備一大堆他/她喜歡的零食，讓其放題式任食！小朋友開心之餘，在咀嚼吞嚥的過程也能減少氣壓對其耳朵的影響，不痛也就不會哭鬧了。記得把小朋友的飲品、零食放齊一袋，過關時讓關員看清楚！
親子出遊貼士｜4. 準備新玩具
即使有卡通片放題，動輒2小時起跳的機程也可能令小朋友變得煩躁，睇厭怎麼辦？最好準備定數樣從未玩過的新玩具，以新鮮感搭救！大多數幼兒都喜歡畫畫及貼貼紙，可以預先購買一些可重複黏貼的貼紙簿(淘寶幫到你！)小朋友玩得開心，機上自然不嘈吵。
親子出遊貼士｜5. 出發當日：預先放電
暑假旺季出遊一定人多，最緊要預留多點時間出發到機場，預早時間寄放行李、過關後，可帶小朋友到機場禁區內免費遊樂設施玩樂！禁區內近31、41號閘口有多個遊樂設施，最大的是一個大型繩網，連同滑梯設施，有足夠空間讓小朋友跑跳、四圍爬高爬低，好玩之餘，也能先消耗一定體力，到上機就能乖乖睡覺。
放完電，夠鐘上機了，帶備充足零食、飲品、玩具，以及最重要的卡通片，小朋友一定記得坐定定，掛住玩、睇卡通，就無時間、心情哭鬧！扣上安全帶，旅程開始啦！