5大酒店Staycation優惠｜香港半島酒店低至23折-Upper-House奕居人均$1,599

新冠疫情有緩和跡象，不少人都選擇在假日與好姊妹或另一半staycation，放鬆一下。今次為大家介紹幾間酒店的Staycation優惠，其中半島酒店(The Peninsula Hong Kong)更加低至23折，而位於金鐘、走奢華低調路線的奕居(Upper House)，人均消費更加低至$1,599，大家記得快啲搶啊！
尖沙咀五星級香港半島酒店推出Staycation優惠，23折起入住特級豪華海景客房，再包早餐、午餐/晚餐及下午茶外賣禮盒，人均$1,639起即可歎到。另有免費升級至高級海景套房，及$1,000酒店消費額的住宿優惠。
半島Staycation優惠低至23折
優惠1：預訂香港半島酒店「Savour More Staycation」保證升級至特級豪華海景客房一泊3食(可選午餐/晚餐)住宿套餐
KKday 優惠：$3,278/晚 (原價$14,032)
2位成人入住，只須$1,639/位起(已含10%服務費)
．保證升級至特級豪華海景客房
．於大堂茶座享用早餐 (兩位用)
．入住日享以下其中一款餐飲體驗
1）於大堂茶座享用午餐
2）於客房享用精選晚餐
．退房日領取半島經典雙人下午茶外賣禮盒
優惠2：預訂香港半島酒店「Spring Escapade Staycation」保證升級至高級海景套房及$1,000酒店消費額
KKday 優惠：$4,928/晚 (原價$21,318)
2位成人入住，只須$2,464/位起(已含10%服務費)
．保證升級至高級海景套房
．於大堂茶座享用早餐 (兩位用)
．每房$1,000港元的酒店消費額，適用於餐廳 (今佐日本料理、半島精品店與咖啡廳、房內送餐服務及酒店宴會服務除外)、水療中心、半島精品及迷你酒吧
(星期五至六、4月15-17日入住價錢調整為$5,478。)
優惠3：預訂香港半島酒店「Spring Escapade Staycation」豪華客房買一晚送一晚及$1,000酒店消費額
KKday 優惠：$4,928/晚 (原價$20,460)
2位成人入住，只須$2,464/位起(已含10%服務費)
．入住豪華客房兩晚
．於大堂茶座享用早餐 (兩位用)－入住第2及第3日
．每房$1,000港元的酒店消費額，適用於餐廳 (今佐日本料理、半島精品店與咖啡廳、房內送餐服務及酒店宴會服務除外)、水療中心、半島精品及迷你酒吧
(星期五至六、4月15-17日入住價錢調整為$5,478。)
香港尖沙咀凱悅酒店28折優惠 (3月25日 22：00開搶)
香港尖沙咀凱悅酒店並推出多款住宿連餐飲套餐，低至28折，包括升級豪華客房連早餐，人均低至$404，多款餐飲住宿套餐包括「一泊3食」及$1,000 餐飲額等。
優惠1：低至28 折預訂尖沙咀凱悅酒店豪華客房住宿連自助早餐、送電子購物禮券
KKday 快閃優惠：$888/晚起 (原價$3,122)
2位成人入住，只須$444/位 起(已含10%服務費)
．一晚標準客房住宿 （保證入住升級豪華客房)
．咖啡廳雙人自助早餐
．送$200電子禮券可用於K11 MUSEA之指定商店
+$828可升級入住豪華套房連嘉賓軒酒廊禮遇包括歐陸早餐、全日咖啡茶、傍晚雞尾酒及佐酒小食，總價$1,716起。
優惠2：低至33 折預訂尖沙咀凱悅酒店豪華客房住宿連自助早餐、午餐、晚餐、送電子購物禮券
KKday快閃優惠：$1,499/晚起 (原價$4,560)
2位成人入住，只須$749.5/位起(已含10%服務費)
．一晚標準客房住宿 （保證入住升級豪華客房）
．咖啡廳雙人自助早餐
．咖啡廳雙人3道菜午市套餐
．咖啡廳雙人3道菜晚市套餐或凱悅軒4道菜晚市套餐
．同住的一位五歲或以下小童可享酒店聯乘Marcus & Marcus 的兒童套餐乙份
．送$200電子禮券可用於K11 MUSEA之指定商店
優惠3：低至32 折預訂尖沙咀凱悅酒店升級至海景客房住宿連自助早餐、$1,000餐飲消費額、長達24小時住宿、送電子購物禮券
KKday 快閃優惠：$1,399/晚起 (原價$4,387)
2位成人入住，只須$699.5/位起 (已含10%服務費)
．保證升級至豪華客房，星期一至四 (公眾假期前夕除外)入住更享升級至海景客房
．延遲退房至下午3時，適用於星期一至四退房(公眾假期及公眾假期前夕退房除外)
．咖啡廳雙人自助早餐
．$1,000 的餐飲消費額（可用於希戈餐廳、其他酒店內餐廳及客房點餐）
．送$200電子禮券可用於K11 MUSEA之指定商店
優惠4：低至29折預訂尖沙咀凱悅酒店升級至海景客房住宿連自助早餐、下午茶、長達24 小時住宿、送電子購物禮券
KKday 快閃優惠：$1,199/晚起 (原價：$4,072)
2位成人入住，只須$599.5/位起 (已含10%服務費)
．保證升級至豪華客房，星期一至四 (公眾假期前夕除外)入住更享升級至海景客房
．延遲退房至下午3時，適用於星期一至四退房(公眾假期及公眾假期前夕退房除外)
．咖啡廳雙人自助早餐
．咖啡廳享用雙人港式下午茶
．免費獲贈KÉRASTASE 極緻全效修護系列尊貴體驗裝一份（價值：$216）
．送$200電子禮券可用於K11 MUSEA之指定商店
優惠5：低至34折預訂尖沙咀凱悅酒店住宿連自助早餐、希戈餐廳三道菜晚餐、送電子購物禮券
KKday 快閃優惠：$1,999/晚起 ($5,872)
2位成人入住，只須$999.5/位起 (已含10%服務費)
．一晚標準客房住宿 （保證入住升級豪華客房）
．咖啡廳雙人自助早餐
．房間內享用人希戈餐廳三道菜晚餐及免費享用朱古力草莓和馬汀尼雅斯堤氣泡酒一瓶
．送$200電子禮券可用於K11 MUSEA之指定商店
+ $828可升級入住豪華套房連嘉賓軒酒廊禮遇包括歐陸早餐、全日咖啡茶、傍晚雞
尾酒及佐酒小食，總價$2,827起。
優惠詳情：
網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/102912?cid=9429
優惠期(預訂期)：2022年3月25日22:00至4月1日23:59
可選擇日期：2022年3月28日至2022年5月31日
奕居(Upper House)
位於金鐘、走低調奢華路線的奕居，在Trip.com亦有優惠，Studio70 豪華房只需$3,198，提供享用Salisterra雙人早餐套餐及免費Maxi Bar(酒除外)。
香港文華東方酒店（Mandarin Oriental Hong Kong）
位處中環的香港文華東方酒店，其皇后像廣場景觀客房亦減至$2,255，入住會送泡泡浴球套裝1份，另可於退房當日，於Clipper Lounge或Cafe Causette享用雙人早餐。
雅格酒店（the Arca）
如果你的預算不高，可以考慮位於黃竹坑的雅格酒店，酒店在去年才全新開幕，城景特大雙人床客房只需$850，更可升級至海景特大雙人床客房，另有外帶自取早餐。
優惠詳情：shorturl.at/lzDIV