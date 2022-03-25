5大酒店Staycation優惠｜香港半島酒店低至23折-Upper-House奕居人均$1,599

新冠疫情有緩和跡象，不少人都選擇在假日與好姊妹或另一半staycation，放鬆一下。今次為大家介紹幾間酒店的Staycation優惠，其中半島酒店(The Peninsula Hong Kong)更加低至23折，而位於金鐘、走奢華低調路線的奕居(Upper House)，人均消費更加低至$1,599，大家記得快啲搶啊！

尖沙咀五星級香港半島酒店推出Staycation優惠，23折起入住特級豪華海景客房，再包早餐、午餐/晚餐及下午茶外賣禮盒，人均$1,639起即可歎到。另有免費升級至高級海景套房，及$1,000酒店消費額的住宿優惠。