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生活
2024-05-03 13:00:00

5月生日優惠2024【酒店篇】 免費酒店自助餐/送生日蛋糕+氣泡酒

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5月生日優惠2024【酒店篇】 免費酒店自助餐/送生日蛋糕+氣泡酒

5月生日優惠2024【酒店篇】 免費酒店自助餐/送生日蛋糕+氣泡酒

5月生日優惠｜5月壽星請注意！多間酒店推出限時生日優惠，包括半島酒店、歷山酒店、黃金海岸酒店等，除了送生日蛋糕外，壽星本人更可以免費食自助餐。即睇詳情！

5月生日優惠｜1. 半島酒店

半島酒店推出生日優惠，由即日起至2024630日，每位壽星於生日正日惠顧大堂茶座晚餐兩位，即可獲贈生日蛋糕一個。而惠顧大堂茶座晚餐四位或以上，更可享一位免費及獲贈生日蛋糕一個。

地點：九龍梳士巴利道香港半島酒店

日期：即日起至630

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半島酒店生日優惠

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5月生日優惠｜2. 歷山酒店

6位成人惠顧歷山餐廳假日自助午餐或假日自助晚餐，當月生日之壽星即可免費享用自助餐。此外，2位至6位成人惠顧歷山餐廳假日自助午餐或假日自助晚餐，壽星可獲贈半磅指定生日蛋糕；7位成人或以上，更可獲贈一磅指定生日蛋糕一個，需於2天前預訂。

地點：歷山酒店歷山餐廳

日期：即日起至630

詳情

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5月生日優惠｜3. 城景國際酒店

於生日正日及前後三天，在官方網頁預訂自助午餐，出示官方網頁優惠即可享低至77折優惠，更送半磅生日蛋糕一個。不過需於入座前2天預訂，壽星亦要出示身份證明文件。

地點：九龍窩打老道23號城景國際酒店1樓

日期：即日起至531

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城景國際酒店生日優惠 城景國際酒店生日優惠

5月生日優惠｜4. 會展中庭

位於灣仔會展的中庭推出「生日賞你食」優惠。由即日起至20241231日，壽星與3位或以上的同行者於中庭享用晚市套餐，並消費滿港幣1,000元（茶芥及加一服務費前計算），壽星即可獲免費，每位顧客更可獲贈壽包一個。（優惠不適用於512日）

地點：香港灣仔港灣道一號香港會議展覽中心一樓

日期：即日起至優惠結束

詳情

會展中庭生日優惠

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5月生日優惠｜5. The Mira Yamm

生日之壽星於生日當週與朋友同行，惠顧 Yamm 自助晚餐，即可獲贈汽酒1杯及生日蛋糕1個。優惠需提前預訂。

地點：尖沙咀彌敦道118-130 Mira Place, The Mira Hong Kong 地下大堂

日期：即日起至優惠結束

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5月生日優惠｜6. 香港黃金海岸酒店

Sino Club會員於生日月份，帶三位親友享用自助午餐或晚餐，壽星即獲免費，另送半磅生日蛋糕。

地址：九龍紅磡都會道7號都會海逸酒店7

日期：屯門青山公路-青山灣段1號香港黃金海岸酒店低層地舖

詳情

香港黃金海岸酒店生日優惠

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5月生日優惠｜7. 都會海逸酒店

eShop預訂4位自助晚餐或自助午餐，並全費預訂，生日之星可享半價及免費獲贈生日甜品拼盤一份，同行者亦可享7折優惠。生日客人須出示有效身份證明文件。

地址：九龍紅磡都會道7號都會海逸酒店7

日期：即日起至優惠結束

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