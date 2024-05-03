5月生日優惠2024【酒店篇】 免費酒店自助餐/送生日蛋糕+氣泡酒

5月生日優惠｜5月壽星請注意！多間酒店推出限時生日優惠，包括半島酒店、歷山酒店、黃金海岸酒店等，除了送生日蛋糕外，壽星本人更可以免費食自助餐。即睇詳情！

5 月生日優惠｜ 1. 半島酒店 半島酒店推出生日優惠，由即日起至2024年6月30日，每位壽星於生日正日惠顧大堂茶座晚餐兩位，即可獲贈生日蛋糕一個。而惠顧大堂茶座晚餐四位或以上，更可享一位免費及獲贈生日蛋糕一個。 地點：九龍梳士巴利道香港半島酒店 日期：即日起至6月30日 詳情

半島酒店生日優惠

5 月生日優惠｜ 2. 歷山酒店 6位成人惠顧歷山餐廳假日自助午餐或假日自助晚餐，當月生日之壽星即可免費享用自助餐。此外，2位至6位成人惠顧歷山餐廳假日自助午餐或假日自助晚餐，壽星可獲贈半磅指定生日蛋糕；7位成人或以上，更可獲贈一磅指定生日蛋糕一個，需於2天前預訂。 地點：歷山酒店歷山餐廳 日期：即日起至6月30日 詳情

5 月生日優惠｜ 3. 城景國際酒店 於生日正日及前後三天，在官方網頁預訂自助午餐，出示官方網頁優惠即可享低至77折優惠，更送半磅生日蛋糕一個。不過需於入座前2天預訂，壽星亦要出示身份證明文件。 地點：九龍窩打老道23號城景國際酒店1樓 日期：即日起至5月31日

5 月生日優惠｜ 4. 會展中庭 位於灣仔會展的中庭推出「生日賞你食」優惠。由即日起至2024年12月31日，壽星與3位或以上的同行者於中庭享用晚市套餐，並消費滿港幣1,000元（茶芥及加一服務費前計算），壽星即可獲免費，每位顧客更可獲贈壽包一個。（優惠不適用於5月12日） 地點：香港灣仔港灣道一號香港會議展覽中心一樓 日期：即日起至優惠結束 詳情

會展中庭生日優惠

5 月生日優惠｜ 5. The Mira Yamm 生日之壽星於生日當週與朋友同行，惠顧 Yamm 自助晚餐，即可獲贈汽酒1杯及生日蛋糕1個。優惠需提前預訂。 地點：尖沙咀彌敦道118-130號 Mira Place, The Mira Hong Kong 地下大堂 日期：即日起至優惠結束

5 月生日優惠｜ 6. 香港黃金海岸酒店 Sino Club會員於生日月份，帶三位親友享用自助午餐或晚餐，壽星即獲免費，另送半磅生日蛋糕。 地址：九龍紅磡都會道7號都會海逸酒店7樓 日期：屯門青山公路-青山灣段1號香港黃金海岸酒店低層地舖 詳情

香港黃金海岸酒店生日優惠