5月美妝新品推介：FAB深層保濕組合、Yves Rocher去角質煥肌水

5月過了一半，各大品牌都推出不少美肌好物，例如是SUQQU毛孔凈澈面部磨砂膏與Yves Rocher花萃幹細胞再生煥肌水，在初夏去除污垢及廢老角質，而First Aid Beauty亦新推了深層保濕組合：神奇急救霜及輕盈水光啫喱乳霜，保護肌膚的天然屏障。不得不提Benefit的Hoola蜜糖修容系列，在夏日V臉修容。 5 月美妝新品推介｜ SUQQU 毛孔凈澈面部磨砂膏 磨砂膏的濃密醇厚膏體，含有2種不會過度刺激的磨砂成分，徹底去除老廢角質和頑固的污垢，打造肌理整齊的美肌；加上3種可吸附污垢和老舊廢物的礦物泥成分，充分去除堆積在毛孔中的粉底和污垢，煥化透明感美肌。消除暗沉、粗糙、毛孔黑頭和潔面後乾燥等的肌膚煩惱。

5月美妝新品推介｜SUQQU 毛孔凈澈面部磨砂膏 $335/100g

5 月美妝新品推介｜ Yves Rocher 花萃幹細胞再生煥肌水 提升皮膚的吸收力是護膚第一步，Yves Rocher的王牌花萃幹細胞系列，最近新出花萃幹細胞再生煥肌水，令皮膚有更好吸收力，後續的護膚品用最少分量，都能發揮最大功效。 煥肌水蘊含植物花蕾蜜及2.5%有果酸(AHA)功效的高濃度天然植物萃取，溫和移除表皮死細胞，替換為新生成的健康皮膚細胞，煥活肌膚狀態；同時改善皮膚整體紋理和色調，令肌膚不再暗沉不均、粗糙，為後續保養做好準備，令肌膚紋理更細緻、更平滑、更有光澤。

5月美妝新品推介｜Yves Rocher 花萃幹細胞再生煥肌水 $365/122ml(左)

5 月美妝新品推介｜ First Aid Beauty 神奇急救霜 及 輕盈水光啫喱乳霜 First Aid Beauty 新推出的「神奇急救霜」，專為迅速舒緩受刺激、敏感和乾裂的肌膚而設，具備急救、恆常補濕及夜間修護等多重功效，有效修復肌膚屏障，令肌膚恢復健康與光澤。搭配全新的的「輕盈水光啫喱乳霜」提供長效保濕，迅速保濕同時收細毛孔，可與其他護膚品疊加或作妝前乳霜使用，帶來清爽但豐盈的感覺，增強水潤感並為肌膚鎖水。

5 月美妝新品推介｜ Benefit Hoola 蜜糖修容系列 Benefit今年夏天推出3款打造「V臉」的產品，包括Hoola蜜糖V臉修容膏、Hoola 蜜糖V臉修容膏掃及Hoola古銅胭脂蜜粉，打造長效持妝的立體古銅妝感，打造輕渡假氛圍。 其中Hoola蜜糖V臉修容膏是延伸自品牌最暢銷的Hoola古銅胭脂蜜粉，奶油般觸感柔軟只需輕輕一抹，即可均勻緊貼肌膚，打造長效持久的健康古銅妝效，並具有防水、防汗功能，修飾面部輪廓，帶來自然立體的V臉效果。

5 月美妝新品推介｜ The Ordinary UV Filters SPF 45 Serum 精華質地的防曬霜提供廣譜SPF 45度防曬，保護肌膚免受陽光帶來的傷害和老化跡象，同時能提供即時和全日補水、不致粉刺(不會堵塞毛孔)。無論是單獨使用，或在化妝前塗上，都能為肌膚帶來自然亮澤。防曬適合所有肌膚類型使用，包括敏感性肌膚。

5月美妝新品推介｜The Ordinary UV Filters SPF 45 Serum

5 月美妝新品推介｜ Mustela STELATOPIA+ 有機認證特強止痕補脂膏 止痕補脂膏蘊含由天然糖分提取的益生元Bioecolia，這種專利成分有效幫助皮膚上的益生菌生長，抑制濕疹皮膚上惡菌繁殖，重塑皮膚上微生物的生態平衡，防止金黃葡萄球菌形成生物膜，同時深層滋潤肌膚，降紅止癢，告別痕癢、損傷和發炎的惡性循環。