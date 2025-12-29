生蠔控好消息！九龍海逸君綽酒店The Promenade一月起將會推出全新主題「蠔」華饗宴海鮮自助晚餐，逢星期一至五晚上更有「Music Walker」現場演唱不同流行曲，甚至可為生日食客獻唱生日歌，食自助餐氣氛一流！網上預購更可享高達55折優惠！

多款生蠔料理 「蠔」華饗宴海鮮自助晚餐炮製多款匠心生蠔料理，亮點當然是即開新鮮生蠔；開胃之選有新鮮生蠔杯配泰式酸辣汁及柚子醋；香口惹味之選推介經典煙肉洋蔥焗蠔、酥炸生蠔、香煎蠔餅；日式風味有生蠔玉子燒，吃盡不同演繹方式。

食盡龍蝦、鮑魚、蟹 除了蠔料理之外，行政總廚為大家精心預備陣容豐富多元化的海洋珍品，包括雪花蟹腳、紅楚蟹、麵包蟹、藍青口、紐西蘭青口、香草龍蝦仔、海蝦、紅燒花膠，以及一系列頂級刺身如日本油甘魚、北海道帶子、阿根廷紅蝦、吞拿魚、拖羅蓉等。環球美饌必歎薑蔥炒鮮龍蝦、磯煮鮑魚、龍蝦湯、香煎鴨肝、有骨燒牛肉及寶雲酥紐西蘭羊架等，吸引海鮮迷。

29呎甜品專區 甜品專區長達29呎的自助餐枱，晒冷多款精緻甜點，有芒果拿破崙、榴槤撻、玫瑰荔枝雲呢拿撻，以及10款口味Mövenpick雪糕，給大家味蕾的滿足感。順帶一提，大家不妨為同行親朋好友送上特別生日驚喜，餐廳可向生日客人奉上精緻甜品碟連生日祝福語。透過[eShop] 預購自助晚餐即可享高達55折優惠！



「蠔」華饗宴海鮮自助晚餐 日期：2026 年 1 月 2 日直至另行通知

時間：每天晚上 6 時 30 分至 10 時

價目：星期一至星期四$738

星期五至星期日/公衆假期及其前夕$788

eShop 獨家優惠高達 55 折：

星期一至星期四$405.9

星期五至星期日/公衆假期及其前夕$433.4

eShop The Promenade 地址：九龍黃埔花園德豐街 20 號九龍海逸君綽酒店大堂

電話：2996 8432

