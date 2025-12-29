熱門搜尋:
生活
2025-12-29 12:01:18

55折優惠「蠔」華海鮮自助晚餐 即開生蠔/新鮮生蠔杯/煙肉洋蔥焗蠔

生蠔控好消息！九龍海逸君綽酒店The Promenade一月起將會推出全新主題「蠔」華饗宴海鮮自助晚餐，逢星期一至五晚上更有「Music Walker」現場演唱不同流行曲，甚至可為生日食客獻唱生日歌，食自助餐氣氛一流！網上預購更可享高達55折優惠！

多款生蠔料理

「蠔」華饗宴海鮮自助晚餐炮製多款匠心生蠔料理，亮點當然是即開新鮮生蠔；開胃之選有新鮮生蠔杯配泰式酸辣汁及柚子醋；香口惹味之選推介經典煙肉洋蔥焗蠔、酥炸生蠔、香煎蠔餅；日式風味有生蠔玉子燒，吃盡不同演繹方式。

新鮮生蠔杯配泰式酸辣汁/柚子醋 煙肉洋蔥焗蠔 生蠔玉子燒 香煎蠔餅

食盡龍蝦、鮑魚、蟹

除了蠔料理之外，行政總廚為大家精心預備陣容豐富多元化的海洋珍品，包括雪花蟹腳、紅楚蟹、麵包蟹、藍青口、紐西蘭青口、香草龍蝦仔、海蝦、紅燒花膠，以及一系列頂級刺身如日本油甘魚、北海道帶子、阿根廷紅蝦、吞拿魚、拖羅蓉等。環球美饌必歎薑蔥炒鮮龍蝦、磯煮鮑魚、龍蝦湯、香煎鴨肝、有骨燒牛肉及寶雲酥紐西蘭羊架等，吸引海鮮迷。

冰鎮海鮮有雪花蟹腳、紅楚蟹、麵包蟹、香草龍蝦仔、海蝦、藍青口、紐西蘭青口、翡翠螺及白蜆。 薑蔥炒鮮龍蝦 長腳蟹天婦羅 磯煮鮑魚 紅燒花膠

29呎甜品專區

甜品專區長達29呎的自助餐枱，晒冷多款精緻甜點，有芒果拿破崙、榴槤撻、玫瑰荔枝雲呢拿撻，以及10款口味Mövenpick雪糕，給大家味蕾的滿足感。順帶一提，大家不妨為同行親朋好友送上特別生日驚喜，餐廳可向生日客人奉上精緻甜品碟連生日祝福語。透過[eShop] 預購自助晚餐即可享高達55折優惠！
 

上乘刺身有三文魚子、日本油甘魚、阿根廷紅蝦、北海道帶子、北寄貝、 拖羅蓉、吞拿魚及赤貝。 精緻甜點有芒果拿破崙、榴槤撻、玫瑰荔枝雲呢拿撻、柚子巴斯克芝士餅、芋頭芒果卷等。 有骨燒牛肉 香煎鴨肝 蒲燒鰻魚

「蠔」華饗宴海鮮自助晚餐

日期：2026 年 1 月 2 日直至另行通知
時間：每天晚上 6 時 30 分至 10 時
價目：星期一至星期四$738 
星期五至星期日/公衆假期及其前夕$788
eShop 獨家優惠高達 55 折：
星期一至星期四$405.9 
星期五至星期日/公衆假期及其前夕$433.4 
eShop 

The Promenade

地址：九龍黃埔花園德豐街 20 號九龍海逸君綽酒店大堂
電話：2996 8432
 

