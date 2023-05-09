59FIFTY DAY｜New Era慶祝經典帽款59FIFTY 69周年 推出別注帽款+買帽送限量帽飾

美國帽牌巨人New Era的經典帽款59FIFTY，深受不同界別人士支持。為慶祝帽款誕生第69個年頭，New Era由即日起，推出多個具標誌性設計的59FIFTY帽款，與大家慶祝一年一度的「59FIFTY DAY」，向不朽的美式潮流致敬。

New Era推出全新的「59FIFTY DAY」別注帽款。

New Era於1934年為Cleveland Indians棒球隊製作了第一頂的職業棒球帽，其優良品質逐漸受到球員肯定，其後更成為美國大聯盟唯一指定球帽製造商和經銷商。而廣為人知的59FIFTY便是New Era首創的棒球帽改良版本，其做工十分精細，需透過22個不同繁複的縫製和刺繡工序，才能成就一頂完美耐用的帽子。

為確保帽款貼合每人的配戴需要，59FIFTY更採用「全封式」設計，即帽緣後面沒有調整帶，用家需依照自己頭圍，透過細緻尺寸碼數選購，猶如為每位配戴者度身訂造，締造舒適的配戴感。帽舌的平檐設計亦是參照早期美式布魯克林風格改良而成，再配上貼在帽沿上的品牌貼紙，集型格玩味於一身，在90年代起更受嘻哈街頭人士追捧，是當時嘻哈饒舌文化的必備品牌單品之一。