6大打卡位｜PS5《Marvel’s Spider-Man 2》主題展 戶外打卡點/蜘蛛俠1:1原大比例雕像/《號角日報》書報攤/遊戲試玩專區

為慶祝《Marvel’s Spider-Man 2》即將於10月20日獨家登陸PlayStation®5 （PS5），Sony Interactive Entertainment Hong Kong Limited（SIEH）將於10月20日至31日期間，於銅鑼灣Fashion Walk舉辦「PlayStation®5《Marvel’s Spider-Man 2》主題展」，現場設有多個打卡位供粉絲影相留念，更聯同世界頂級珍藏人偶品牌 Hot Toys，將其Hot Toys Echo Base銅鑼灣分店打造成蜘蛛俠期間限定主題店，讓粉絲們率先感受矚目大作。除此之外，活動期間Fashion Walk商場更提供一連串限定禮遇，一定能夠滿足各位粉絲！
「PS5《Marvel’s Spider-Man 2》主題展」重點一覽
PS5《Marvel’s Spider-Man 2》主題展集合不同蜘蛛俠打卡位，包括《Marvel’s Spider-Man 2》主題戶外拍照區、超迫真蜘蛛俠1:1原大比例雕像、《號角日報》（Daily Bugle）限定書報攤、Hot Toys Echo Base 店內亦將換上蜘蛛俠主題佈景，完美演繹震撼遊戲場景。除此之外，現場展出adidas與漫威推出以《Marvel’s Spider-Man 2》為主題的ADIDAS X MARVEL ULTRA 4D ADVANCE鞋款，粉絲不容錯過！
打卡點一：蜘蛛俠1:1原大比例雕像
以PS5矚目大作《Marvel’s Spider-Man 2》為藍本，Hot Toys重頭鉅製出雕塑級情境雕像，將遊戲中的兩位核心角色——Peter Parker（高級戰衣2.0）及Miles Morales（升級戰衣）以嶄新造型完美呈現，雙主角擺放極具躍動感的姿態展現出蜘蛛絲攻擊技能，準備在漫威宇宙紐約進行冒險。
打卡點二：《Marvel’s Spider-Man 2》試玩專區
場内設置PS5《Marvel’s Spider-Man 2》試玩專區，配合PS5的強勁效能，讓粉絲盡情遨遊漫威宇宙紐約，率先穿梭皇后區與布魯克林經典地標！
打卡點三：《Marvel’s Spider-Man 2》主題戶外打卡點及拍照區
SIEH 於銅鑼灣心臟地帶設置多個PS5《Marvel’s Spider-Man 2》主題戶外打卡點及拍照區，盡情探索漫威宇宙紐約的魅力！
打卡點四：《號角日報》（Daily Bugle）限定書報攤
PS5《Marvel’s Spider-Man 2》主題展場内特設《號角日報》（Daily Bugle）的限定書報攤，在美國街頭風的紅磚牆上，帶來蜘蛛俠的不同面貌！
打卡點五：Hot Toys Echo Base 蜘蛛俠主題店
Hot Toys Echo Base 將換上蜘蛛俠主題佈景並提供遊戲試玩體驗，齊集Hot Toys 最新Peter Parker（高級戰衣2.0）、Miles Morales（升級戰衣）、Peter Parker（黑色戰衣），以及最新發佈的Venom 1:6比例珍藏人偶作全球首次展出，完美演繹震撼遊戲場景。Echo Base店更設獨家聯乘優惠，凡預訂Venom 1:6比例珍藏人偶及購買PS5主機 -《Marvel's Spider-Man 2》限量版同捆組，即可獲得《Marvel's Spider-Man 2》Tee一件（名額：20名） 。數量有限，送完即止。
打卡點六：adidas x 漫威推出以《Marvel’s Spider-Man 2》為主題限量鞋款
adidas與漫威推出以《Marvel’s Spider-Man 2》為主題的ADIDAS X MARVEL ULTRA 4D ADVANCE鞋款，除了採用紅色調之外，亦將共生體融入設計，最後搭載 4D 科技中底提供優秀緩震效果與舒適腳感，全港限量100對，由10月20日起可在銅鑼灣adidas Sportswear Collective或官方網站，各位蜘蛛俠迷切勿錯過。
Fashion Walk 限時禮遇
hello會員於Fashion Walk Hot Toys Echo Base即日以單一電子消費滿HK$1,000或以上，可獲HK$100 Hot Toys Echo Base 電子券*獎賞；滿HK$2,800或以上，額外HK$300 Hot Toys Echo Base 電子券*獎賞
時間︰中午12時 至 晚上9時
地點︰銅鑼灣Fashion Walk Hot Toys Echo Base
* 電子券不適用於購買PS5 主機。
^ hello獨家款《Marvel’s Spider-Man 2》Miles Morales Cosbi 磁石襟章將於有關消費於恒隆手機應用程式成功登記及獲批核後以電子換領券形式發放到會員賬戶的「我的錢包」中，會員須於電子換領券有效期内到Hot Toys Echo Base （Fashion Walk記利佐治街11-19號地下12-14號舖）換領獎賞，逾期無效。
活動須受有關條款及細則約束。如有任何爭議，恒隆地產代理有限公司保留最終決定權。