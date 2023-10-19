6大打卡位｜PS5《Marvel’s Spider-Man 2》主題展 戶外打卡點/蜘蛛俠1:1原大比例雕像/《號角日報》書報攤/遊戲試玩專區

為慶祝《Marvel’s Spider-Man 2》即將於10月20日獨家登陸PlayStation®5 （PS5），Sony Interactive Entertainment Hong Kong Limited（SIEH）將於10月20日至31日期間，於銅鑼灣Fashion Walk舉辦「PlayStation®5《Marvel’s Spider-Man 2》主題展」，現場設有多個打卡位供粉絲影相留念，更聯同世界頂級珍藏人偶品牌 Hot Toys，將其Hot Toys Echo Base銅鑼灣分店打造成蜘蛛俠期間限定主題店，讓粉絲們率先感受矚目大作。除此之外，活動期間Fashion Walk商場更提供一連串限定禮遇，一定能夠滿足各位粉絲！

「 PS5 《 Marvel’s Spider-Man 2 》主題展」重點一覽 PS5《Marvel’s Spider-Man 2》主題展集合不同蜘蛛俠打卡位，包括《Marvel’s Spider-Man 2》主題戶外拍照區、超迫真蜘蛛俠1:1原大比例雕像、《號角日報》（Daily Bugle）限定書報攤、Hot Toys Echo Base 店內亦將換上蜘蛛俠主題佈景，完美演繹震撼遊戲場景。除此之外，現場展出adidas與漫威推出以《Marvel’s Spider-Man 2》為主題的ADIDAS X MARVEL ULTRA 4D ADVANCE鞋款，粉絲不容錯過！

Hot Toys Echo Base 店內亦將換上蜘蛛俠主題佈景，完美演繹震撼遊戲場景。

打卡點一： 蜘蛛俠 1:1 原大比例雕像 以PS5矚目大作《Marvel’s Spider-Man 2》為藍本，Hot Toys重頭鉅製出雕塑級情境雕像，將遊戲中的兩位核心角色——Peter Parker（高級戰衣2.0）及Miles Morales（升級戰衣）以嶄新造型完美呈現，雙主角擺放極具躍動感的姿態展現出蜘蛛絲攻擊技能，準備在漫威宇宙紐約進行冒險。

打卡點二： 《 Marvel’s Spider-Man 2 》試玩專區 場内設置PS5《Marvel’s Spider-Man 2》試玩專區，配合PS5的強勁效能，讓粉絲盡情遨遊漫威宇宙紐約，率先穿梭皇后區與布魯克林經典地標！

打卡點三： 《 Marvel’s Spider-Man 2 》主題戶外打卡點及拍照區 SIEH 於銅鑼灣心臟地帶設置多個PS5《Marvel’s Spider-Man 2》主題戶外打卡點及拍照區，盡情探索漫威宇宙紐約的魅力！

打卡點四： 《號角日報》（ Daily Bugle ）限定書報攤 PS5《Marvel’s Spider-Man 2》主題展場内特設《號角日報》（Daily Bugle）的限定書報攤，在美國街頭風的紅磚牆上，帶來蜘蛛俠的不同面貌！

打卡點五： Hot Toys Echo Base 蜘蛛俠主題店 Hot Toys Echo Base 將換上蜘蛛俠主題佈景並提供遊戲試玩體驗，齊集Hot Toys 最新Peter Parker（高級戰衣2.0）、Miles Morales（升級戰衣）、Peter Parker（黑色戰衣），以及最新發佈的Venom 1:6比例珍藏人偶作全球首次展出，完美演繹震撼遊戲場景。Echo Base店更設獨家聯乘優惠，凡預訂Venom 1:6比例珍藏人偶及購買PS5主機 -《Marvel's Spider-Man 2》限量版同捆組，即可獲得《Marvel's Spider-Man 2》Tee一件（名額：20名） 。數量有限，送完即止。

打卡點六： adidas x 漫威推出以《 Marvel’s Spider-Man 2 》為主題限量鞋款 adidas與漫威推出以《Marvel’s Spider-Man 2》為主題的ADIDAS X MARVEL ULTRA 4D ADVANCE鞋款，除了採用紅色調之外，亦將共生體融入設計，最後搭載 4D 科技中底提供優秀緩震效果與舒適腳感，全港限量100對，由10月20日起可在銅鑼灣adidas Sportswear Collective或官方網站，各位蜘蛛俠迷切勿錯過。

adidas x 漫威推出以《Marvel’s Spider-Man 2》為主題限量鞋款