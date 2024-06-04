6月北上住宿優惠！深圳/廣州多間酒店買一送一+$10激搶住宿連早餐

不少港人熱愛北上旅遊，除了到深圳消費，亦會周末上廣州玩返晚。以下為大家介紹6月北上住宿優惠，有深圳/廣州多間酒店買一送一優惠，可以訂一間房送多一間，亦可買一晚送多一晚！除此亦有$10激搶豪華住宿，中午12:00開搶，即睇內文詳請！