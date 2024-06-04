6月北上住宿優惠！深圳/廣州多間酒店買一送一+$10激搶住宿連早餐

不少港人熱愛北上旅遊，除了到深圳消費，亦會周末上廣州玩返晚。以下為大家介紹6月北上住宿優惠，有深圳/廣州多間酒店買一送一優惠，可以訂一間房送多一間，亦可買一晚送多一晚！除此亦有$10激搶豪華住宿，中午12:00開搶，即睇內文詳請！
深圳/廣州買一送一優惠
【閃促 · 買一送一】深圳龍華希爾頓逸林酒店 逸林客房 1間2晚/2間1晚
（含2份曲奇餅乾+延退14:00+兒童森林樂園)
逸林客房1間2晚/2間1晚（可選大牀/雙牀，48㎡）
2份入住歡迎曲奇
兒童森林樂園免費入場權益（最多為2位成人帶2位小朋友）
延遲退房至14：00（視房態而定）
2人室外恆温泳池暢遊門票及酒店健身房入場
地址： 深圳市龍華區東環二路8號
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【買一送一】深圳小涼帽之家酒店 複式房/滑梯雙牀房 1間2晚/2間1晚
牀型參考：1張1.8米榻榻米和1張1.2米榻榻米
地址：深圳市龍崗區吉華街道甘坑客家小鎮
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【住宿 | 買一送一套票】廣州融創施柏閣酒店 高級城景雙牀房1間2晚/2間1晚
不含早餐
高級城景雙牀房/高級湖景雙牀房（1間2晚 或 2間1晚）
免費使用室內恆温泳池、健身房、免費停車
地址：中國廣東廣州鳳凰北路73號
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【限量HK$10搶】深圳隱秀山居酒店豪華房+雙人早餐
1.1米以下兒童免費
1晚豪華大/雙牀房1間住宿
2份西式自助早餐
免費使用室內兒童樂園
免費使用酒店室內外游泳池（需自帶泳帽）和健身房
地址：廣東省深圳龍崗區愛聯街道寶荷路
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