6月生日優惠！ 盤點10大酒店+餐飲+玩樂優惠 生日自助餐/免費生日蛋糕+坐纜車

6月生日優惠！6月壽星請注意，多間酒店、餐廳及主題樂園都推出生日優惠。以下為大家整理10大酒店、餐飲、玩樂優惠，當中包括生日自助餐折扣、免費送生日蛋糕及坐纜車。即睇詳情！

6 月生日優惠｜1. 香港愉景灣酒店 愉景灣酒店推出生日慶祝住宿優惠，優惠價格由HK$1,488起 (另收加一)。優惠包括山景客房一晚住宿、雙人自助早餐及生日慶祝佈置套餐，有齊Happy Birthday字母及氣球佈置、生日卡、生日帽及拍照道具。此外，入住更附送雜果香草忌廉生日蛋糕（半磅）、法國氣泡酒及生日小禮物。 地址：大嶼山愉景灣海澄湖畔路88號 了解詳情

6 月生日優惠｜2. 半島酒店 生日壽星於生日正日或前後一天，只需以$4,380即可入住豪華客房，更保證升級至高級套房，及可延遲至下午2時退房。入住期間亦享有免費香檳、特別生日驚喜，及可於大堂茶座享受早餐。 地址：九龍梳士巴利道 了解詳情 6 月生日優惠｜3. 帝逸酒店 帝逸酒店推出生日住宿優惠，壽星可以最優惠房價入住自選房型，並可免費享用Alva House自助晚餐及自助早餐；送生日蛋糕、氣泡酒；免費借用酒店提供之單車探索鄰近景點及單車徑。 地點：香港沙田源康街1號 了解詳情

6 月生日優惠｜4. 海洋公園 香港居民只需要在香港海洋公園網站成功預約，並於生日當日出示成功預約確認信，及有效香港身份證或出生證明，即可以免費入場。 了解詳情

香港海洋公園生日優惠

6 月生日優惠｜5. 香港迪士尼樂園 香港居民可尊享「迪士尼酒店生日禮遇」，壽星預訂迪士尼酒店生日禮遇，並於生日正日入住，標準客房連指定晚餐或自助晚餐（兩位）只需港幣$3,116起+。生日賓客免費獲贈1日門票一張；更會免費獲贈別出心裁的蛋糕造形毛巾及生日卡 了解詳情

6 月生日優惠｜6. 昂坪 360 由即日起至2024年12月31日，香港居民於生日當天出示香港身分證，可免費搭乘來回昂坪纜車 (標準車廂)，並可8折購買最多3張即日來回纜車門票 (標準車廂)。 了解詳情 6 月生日優惠｜7. 香港杜莎夫人蠟像館 由即日起至2024年12月31日止，香港居民在生日當天、生日前七天或生日後七天可以與最少一名親友一同進場，以優惠價HK$329享受「買一享四優惠」，與「生日之星」同遊香港杜莎夫人蠟像館。優惠包括：入場門票兩張、VIP數碼照通行證乙張以及名人紀念冊一本。 了解詳情

6 月生日優惠｜8. 歷山酒店 6位成人惠顧歷山餐廳假日自助午餐或假日自助晚餐，當月生日之壽星即可免費享用自助餐。此外，2位至6位成人惠顧歷山餐廳假日自助午餐或假日自助晚餐，壽星可獲贈半磅指定生日蛋糕；7位成人或以上，更可獲贈一磅指定生日蛋糕一個，需於2天前預訂。 地點：歷山酒店歷山餐廳 日期：即日起至6月30日 詳情

6 月生日優惠｜9. 西樹泡芙 由即日起，壽星於生日當日只需向店員出示有效的生日證明，掃描QR code入WhatsApp group，即時可領取特濃吉士泡芙一個。僅限領取一次，數量有限，送完即止！ 了解詳情