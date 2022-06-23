6月23日國際平等自慰日 調查：港女每年自慰57次 男性每年自慰僅__次？

今日(6月23日)是「全球平等自慰日」，愉悅產品牌子Womanizer第三年提倡「國際平等自慰日」，期望能喚起大眾對男女之間自慰差距的關注。品牌的調查發現，女性比往年更經常地自慰，一年平均自慰76次，是去年的23倍，而男性每年平均自慰145次，兩者差距從去年的62%下降至47%。

上升趨勢：女性自慰次數明顯比 2021 年多 研究訪問了22,315名來自15個國家或地區的人士，包括香港、新加坡、澳洲、美國、台灣及英國等地。調查發現，與去年相比，每個國家女性的自慰次數都明顯增加：女性平均每年自慰76次，是去年的23倍，當中以英國女性「領先」，當地女性平均每年自慰100次。但是，每個國家的男性及女性之間的自慰次數仍然存在很大差距：男性受訪者每年平均自慰145次，即平均每星期自慰2.8次，而女性只有1.4次。

在國際比較中的香港 香港今年的自慰差距是36%，低於2021年的56%。數字顯示，港男及港女分別自慰90次及57次（2020 年，兩者分別為94次及41次）。結果還顯示香港男性及女性的性慾發生了變化，在2021年，有28.79%的香港男性把他們的性慾列為滿分10分，19.44%的女性也把她們的性慾列為8分（在2020年，男性及女性平均分數分別為6.5分及5.4分）。