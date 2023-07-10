6種去污漬貼士｜白衫不再變黃 化解咖啡漬化妝品漬懶人包

白色衫作為日常穿著的單品，難免會沾上不同種類的污漬，例如食物、飲品及化妝品污漬等。作為懶人包，本文會提供6種去污漬貼士，助你解決汗漬、化妝品漬、食物醬汁、咖啡或茶漬、紅酒或果汁漬及泥土污漬等常見問題。

1）汗漬、發黃的陳年舊漬 1. 雙氧水 + 梳打粉 用1:1的比例混合梳打粉及雙氧水，先用冷水浸濕汗漬部分，再把梳打粉和雙氧水的混合物塗抹在汗漬上，並輕輕按摩，然後放置大約三十分鐘，再把衣服洗乾淨及晾乾即可。如污漬比較頑固，可用1:1比例的將雙氧水和清水混合，先把衣物浸一晚，翌日再用以上方法清潔。 2. 檸檬汁 把檸檬切片，放進煲熱的開水中，然後再將發黃的衣物浸泡一兩小時後，再洗淨便完成。另一種方法是將檸檬汁滴在汗漬部分，使其完全覆蓋污漬，如污漬較頑固，可先在汗漬上撒上一些鹽，再滴檸檬汁，將衣物閒置約一小時，最後再用溫水洗淨即可。

2）化妝品漬 洗潔精： 洗潔精能乳化油份，可用作清除油性污漬，例如食物醬汁及化妝品等。先把染上油性污漬的白色衣物平放，把洗潔精塗上污漬部分，再用手輕輕搓揉，令洗潔精滲進衣物內，繼續搓揉直至污漬消失，再用清水沖洗，然後跟從平常的洗衣程序即可。 若污漬較頑固，可重覆以上的步驟。

3）食物醬汁 梳打粉 + 白醋： 將1:1的白醋和梳打粉混合，制成糊狀的混合物。將混合物塗抹在污漬上，放置至污漬消失後用溫水清洗。

4）咖啡或茶漬 鹽 + 白醋： 將染上咖啡漬的衣物浸在用1:2的比例混合的白醋和清水中，放置到污漬消失，然後再將衣物自然風乾（不要用乾衣機或吹風機吹乾衣物），之後再用平常方法清洗衣服。

5）紅酒或果汁漬 雙氧水 + 洗潔精： 用1:1的比例混合雙氧水及洗潔精，把溶液倒在衣物沾上紅酒漬的部分，靜待至污漬完全消失，再把衣物洗乾淨。

6）泥土污漬 夏天進行戶外活動時，容易會沾上泥土污漬，泥土為有機成分，因此用一般洗衣劑清潔便可順利去除。 洗衣液： 如果白色衫沾上泥土污漬，只需要使用洗衣液。在污漬部分沾上洗衣液，輕輕擦拭直至污漬消除，再跟從平常洗衣方法即可。