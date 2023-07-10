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2023-07-10 11:33:33

6種去污漬貼士｜白衫不再變黃 化解咖啡漬化妝品漬懶人包

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6種去污漬貼士｜白衫不再變黃 化解咖啡漬化妝品漬懶人包

6種去污漬貼士｜白衫不再變黃 化解咖啡漬化妝品漬懶人包

白色衫作為日常穿著的單品，難免會沾上不同種類的污漬，例如食物、飲品及化妝品污漬等。作為懶人包，本文會提供6種去污漬貼士，助你解決汗漬、化妝品漬、食物醬汁、咖啡或茶漬、紅酒或果汁漬及泥土污漬等常見問題。

清除泥土污漬可用洗衣液。 要清除紅酒漬或果汁漬，可用1:1的比例混合雙氧水及洗潔精。 咖啡漬或茶漬可用鹽+白醋浸再清洗。 白醋和梳打粉混可令食物醬汁消失。 化妝品漬頑固，需要洗潔精能乳化油份。 檸檬汁可解決發黃的衣物。 雙氧水加梳打粉可解決汗漬、發黃的陳年舊漬。

1）汗漬、發黃的陳年舊漬

1. 雙氧水 + 梳打粉

用1:1的比例混合梳打粉及雙氧水，先用冷水浸濕汗漬部分，再把梳打粉和雙氧水的混合物塗抹在汗漬上，並輕輕按摩，然後放置大約三十分鐘，再把衣服洗乾淨及晾乾即可。如污漬比較頑固，可用1:1比例的將雙氧水和清水混合，先把衣物浸一晚，翌日再用以上方法清潔。

2. 檸檬汁

把檸檬切片，放進煲熱的開水中，然後再將發黃的衣物浸泡一兩小時後，再洗淨便完成。另一種方法是將檸檬汁滴在汗漬部分，使其完全覆蓋污漬，如污漬較頑固，可先在汗漬上撒上一些鹽，再滴檸檬汁，將衣物閒置約一小時，最後再用溫水洗淨即可。

2）化妝品漬

洗潔精：

洗潔精能乳化油份，可用作清除油性污漬，例如食物醬汁及化妝品等。先把染上油性污漬的白色衣物平放，把洗潔精塗上污漬部分，再用手輕輕搓揉，令洗潔精滲進衣物內，繼續搓揉直至污漬消失，再用清水沖洗，然後跟從平常的洗衣程序即可。

若污漬較頑固，可重覆以上的步驟。

3）食物醬汁

梳打粉 + 白醋：

將1:1的白醋和梳打粉混合，制成糊狀的混合物。將混合物塗抹在污漬上，放置至污漬消失後用溫水清洗。

白醋和梳打粉混可令食物醬汁消失。

白醋和梳打粉混可令食物醬汁消失。

4）咖啡或茶漬

鹽 + 白醋：

將染上咖啡漬的衣物浸在用1:2的比例混合的白醋和清水中，放置到污漬消失，然後再將衣物自然風乾（不要用乾衣機或吹風機吹乾衣物），之後再用平常方法清洗衣服。

5）紅酒或果汁漬

雙氧水 + 洗潔精：

用1:1的比例混合雙氧水及洗潔精，把溶液倒在衣物沾上紅酒漬的部分，靜待至污漬完全消失，再把衣物洗乾淨。

6）泥土污漬

夏天進行戶外活動時，容易會沾上泥土污漬，泥土為有機成分，因此用一般洗衣劑清潔便可順利去除。

洗衣液：

如果白色衫沾上泥土污漬，只需要使用洗衣液。在污漬部分沾上洗衣液，輕輕擦拭直至污漬消除，再跟從平常洗衣方法即可。

檸檬汁可解決發黃的衣物。

檸檬汁可解決發黃的衣物。

更多去漬小貼士

  • 當衣物染上污漬時，不要用力搓抹污漬部分，這樣會令污漬更深入布料底層，可以用匙羮或卡紙把衣物表面的固體污漬刮走，用紙巾或抹布印走污漬，然後再處理。

  • 不要用熱水清洗污漬部分，這樣會令污漬變得更頑固，如污漬非油性，可用冷水輕輕沖洗。另外也應盡量避免高溫烘乾衣物，建議使用自然風乾，如必須使用乾衣機，可調至低溫模式。

  • 染上污漬時立即處理，最容易成功去除污漬。

  • 無論使用哪種方法，處理污漬之前請在衣物不起眼的地方進行小範圍測試，確保衣物不會受到損害。

原文刊登於 Yahoo C9．達人

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