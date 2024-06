6.26國際史迪仔日！Catalog推出Disney Stitch系列限量版Tee／生日公仔

為了慶祝 6 月 26 日的國際史迪仔日,Catalog 將盛大推出 Disney Stitch 系列,讓所有的粉絲們一同分享這份喜悅。系列首先推出了極具收藏價值的 「Birthday Wish Stitch」公仔,每種顏色都帶有不同的祝福,包括象徵「財運好運大豐收」 的白色、象徵「幸福美滿心靈富足」的粉紅色以及象徵「元氣滿滿精神爽利」的藍色。「Birt hday Wish Stitch」公仔是這個系列的亮點之一,以精緻的細節和獨特的設計,展現了史迪仔 的可愛與魅力。每個公仔都戴著生日帽子,身上的顏色代表著不同的祝福。

系列同步推出限量版史迪仔 Tee,每款「Birthday Wish Stitch」公仔都搭配相應顏色的史迪仔 Tee,讓你與史迪仔公仔穿著同色系的衣著一同打卡,分別有以洗水設計的白色、粉紅色、藍色三色入,前幅位置加入了浮雕效果的史迪仔公仔,手臂位置也加入史迪仔編號的刺繡細節。限量版史迪仔 Tee 適合男女穿著,讓你與史迪仔公仔形成一個時尚的搭配,展現出你對 史迪仔的喜愛。

「Birthday Wish Stitch」獨家優惠,可以組合價$399購買任何一隻公仔 (原價單件$199) 加任何顏色限量史迪仔Tee一件 (原價單件$399)。以上優惠由 6 月 1 9 日起至 6 月 25 日於網店使用。而「Birthday Wish Stitch」套裝由 6 月 26 日起於全線 Catalog 門市正式推出,並可以組合價$429購買以上「Birthday Wish Stitch」套裝。

「Birthday Wish Stitch」套裝將於 6 月 19 日於 Catalog 網店率先發售,數量有限售完即止。而 Disney Stitch 完整系列將於 6 月 26 日於全線 Catalog 門市及網店正式推出,各位 Stitch 忠粉必定要密切留意!