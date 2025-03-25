600多間餐廳進駐foodpanda 外賣享高達$150優惠/外賣自取6折同步登場

foodpanda香港宣布達600多個新餐廳品牌進駐，包括日韓料理、東南亞美食，以至台式飲品及精品咖啡，為用戶帶來更豐富且超值的美食體驗！即日起透過foodpanda於指定餐廳訂購美食外送，憑優惠碼「PANDADEAL」可享受高達$150的折扣優惠；於指定餐廳訂購外賣自取，無需優惠碼可享受最高6折優惠。

600多間餐廳進駐foodpanda 外賣享高達$150優惠/外賣自取6折同步登場

更強餐廳陣容加盟 最新加盟涵蓋Pirata Group、Leading Nation Group 及Nha Trang Group旗下的多個餐飲品牌獨家進駐，包括西式咖啡店Elephant Grounds、和牛沾麵店Mashi no Mashi、主打美式復古風Deli的Morty’s Delicatessen、印度餐廳 Chaiwala、沿海意大利餅店Pane e Latte、手製意粉Pici、手工薄餅The Pizza Project及日式秘鲁菜Tokoylima等。另外Goobne Chicken 和天仁茗茶亦同時獨家加盟foodpanda。

外送優惠高達 $150 於以上指定精選餐廳訂購美食外送，於指定推廣期內，憑優惠碼「PANDADEAL」即享折扣優惠高達$150。各間餐廳之推廣日期、優惠及換領次數各有不同，詳情請密切留意foodpanda網站及apps內資訊，同時，於以上新加盟餐廳及指定精選餐廳訂購外賣自取，無需優惠碼可享高達6折優惠！