616牛肉火鍋專門店套餐36折 人均$97起任食招牌精選牛肉 大刀牛五花/安格斯橫隔肌/澳洲五花趾

人氣本地火鍋店616牛肉火鍋專門店推出二人套餐36折優惠，$97起即嘆盡15款食材，任食各種招牌精選牛肉，大刀牛五花、安格斯橫隔肌、澳洲五花趾、滑尾龍！今日3點開搶優惠，想知詳情即睇內文！

人氣火鍋店616牛肉火鍋提供來自不同產地、不同部位的牛肉，包括本地，日本，澳洲等，主打招標牛肉部位罕見，有吊龍伴、雪花胸肋、滑尾龍、熟成牛肩脊等。每道菜品都精挑細選，絕對讓您的味蕾感受到最正宗牛肉火尚的滋味！

至尊火鍋套餐 包括：

火鍋湯底：牛骨清湯 / +HK$20轉其他湯底或鴛鴦湯底（熔岩沙嗲鍋 / 鮮牛油麻辣鍋 / 靑花椒辣鍋）/ +HK$48蟲草花冬瓜雞鍋