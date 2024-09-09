616牛肉火鍋專門店套餐36折 人均$97起任食招牌精選牛肉 大刀牛五花/安格斯橫隔肌/澳洲五花趾

人氣本地火鍋店616牛肉火鍋專門店推出二人套餐36折優惠，$97起即嘆盡15款食材，任食各種招牌精選牛肉，大刀牛五花、安格斯橫隔肌、澳洲五花趾、滑尾龍！今日3點開搶優惠，想知詳情即睇內文！
人氣火鍋店616牛肉火鍋提供來自不同產地、不同部位的牛肉，包括本地，日本，澳洲等，主打招標牛肉部位罕見，有吊龍伴、雪花胸肋、滑尾龍、熟成牛肩脊等。每道菜品都精挑細選，絕對讓您的味蕾感受到最正宗牛肉火尚的滋味！
至尊火鍋套餐 包括：
火鍋湯底：牛骨清湯 / +HK$20轉其他湯底或鴛鴦湯底（熔岩沙嗲鍋 / 鮮牛油麻辣鍋 / 靑花椒辣鍋）/ +HK$48蟲草花冬瓜雞鍋
肉類：大刀牛五花、安格斯橫隔肌、澳洲五花趾、匙柄、胸口膀、滑尾龍
蔬菜配料：唐生菜、娃娃菜、金菇、蜂巢豆腐、手打牛筋丸、魚皮餃、手工鮮蝦雲吞、手打蝦滑
主食：鮮製手打烏冬
【KKday 快閃限量搶–36折】100分鐘至尊火鍋二人套餐
KKday 優惠: HK$214/2位，平均HK$107/位（原價 HK$588/2位）（已包括加一服務費，現場另收醬料費HK$11/位）
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【KKday 快閃限量優惠–72折】100分鐘至尊火鍋二人套餐
KKday 優惠: HK$428/2位，平均HK$214/位（原價 HK$588/2位）（已包括加一服務費，現場另收醬料費HK$11/位）
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優惠期 (預訂期) ：2024年9月9日15:00至9月15日23:59
用餐日期：2024年9月10日至10月31日
用餐時間：12:00/ 13:00/ 14:00/ 15:00/ 16:00/ 18:00/ 19:00/ 20:00
分店地址：
- 元朗西菁街9號富盛大廈地下95-100號舖
- 大埔翠怡街3號翠怡花園B座地下18號舖
- 西環西營盤干諾道西188號香港商業中心地下15-22號舖
- 西環西營盤皇后大道西384-386號三多大樓地下A號舖
- 大圍積富街33號積康樓地下C及D號舖
- 旺角彌敦道594-596號旺角新城3樓
- 尖沙咀赫德道4號The Hart 1樓
- 銅鑼灣謝斐道391-407號新時代中心地下C號舖
- 馬鞍山鞍駿街1號馬鞍山中心地下A06號舖
- 土瓜灣九龍城道68號瑧尚U PLACE1樓103號舖
- 將軍澳坑口培成里10號明德商場1樓105-106號舖