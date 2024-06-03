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生活
2024-06-03 12:58:00

618購物節丨淘寶618優惠盤點 新增啟德AIRSIDE設快閃線下體驗館

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618購物節丨淘寶618優惠盤點 新增啟德AIRSIDE設快閃線下體驗館

618購物節丨淘寶618優惠盤點 新增啟德AIRSIDE設快閃線下體驗館

淘寶天貓中國香港站(簡稱「淘寶香港站」)年度購物盛事《淘寶618年中購物狂歡節》(簡稱「淘寶618」)，由即日起至6月20日盛大舉行！今年淘寶618活動，官方將透過連串精彩活動和優惠，為大家帶來更多驚喜和服務升級。同時今年活動更搞搞新意思，於啟德AIRSIDE設置限時Pop-up體驗館，提供商品體驗和周末瑜伽工作坊等活動、期間限定打卡位，跟各位粉絲互動。

2024淘寶 AIRSIDE Pop Up 高質掃體驗館

2024淘寶 AIRSIDE Pop Up 高質掃體驗館

淘寶618重點時間、會場及攻略

淘寶618優惠及升級服務

  • 天貓淘寶，跨店滿減：每滿¥300¥50，滿減無上限，購物更抵；
  • 官方立減：精選商品最低可至85折；
  • 限時秒殺：活動首日首4小時限定商品瘋狂勁減；
  • 新人優惠：輸入指定優惠碼，新用戶即可享¥100¥50；
  • 取消宅配上門附加費︰今年淘寶618首次推出，使用菜鳥官方物流，即可享免收住宅上門附加費；
  • 承諾時效，晚到必賠︰趁著淘寶618期間，菜鳥在淘寶香港站內正逐步推出新物流服務「三日達」#，使用菜鳥官方物流--直運快捷的用戶可享更快更便利的物流體驗；
  • PLUS在淘寶香港站的PLUS頁面內或標有「PLUS」標籤的商品選菜鳥官方集運/直運標準享有¥99包郵至自提點、本地退，以及專屬粵語客服，讓大家更加放心無憂購；
  • 本地退︰淘寶香港站內凡帶有「HK本地退」標籤的商品支援香港本地退貨；
  • 多種支付優惠
    • 恒生信用卡：即日62023時59分，單筆滿500港元減40港元，每位用戶限用兩次。
    • PayMe：即日62023時59分，免手續費優惠(單筆訂單優惠上限25港元)，每位用戶限用兩次。
    • 中銀信用卡：即日62023時59分，單筆滿300港元減15港元，每位用戶限用乙次。
    • AlipayHK信用卡：每晚8時發放免手續費優惠券，每位用戶限領一次，單次免手續費優惠(單筆訂單優惠上限25港元)。
    • AlipayHK餘額免手續費：即日62023時59分，使用AlipayHK餘額免手續費，每位用戶限用乙次。
    • 中銀信用卡分期付款：即日至6月30日23時59分，首筆3個月分期付款簽賬免手續費，每位用戶限用乙次。
#帶有該服務標籤的商品適用；承諾時效會因應發貨點而有別，個別商品的承諾時效會是四日達、五日達，以標籤標示為準。
* 以上多種支付優惠，由第三方支付機構獨立提供並負責，詳情以支付機構相關規則和淘寶平台頁面展示為準。

 

線上下聯動 快閃618淘出好物高質「掃」體驗館

今年活動官方與大眾線下互動，於啟德AIRSIDE開設限時Pop-up體驗館，提供商品體驗和周末瑜伽工作坊等活動、期間限定打卡位。用戶到現場打卡參與互動，即有機會獲取大額優惠碼和「高質」禮物。淘寶新用戶到場參與活動，更有機會獲得五折優惠碼。

618淘出好物高質「掃」體驗館活動詳情：

  • 日期：即日至6月20日
  • 時間：早上11點至晚上8
  • 地點：啟德AIRSIDE 4404號舖
  • 展區：家居家品、運動服飾及用品、寵物用品、環保餐具用品等逾百件商品展示
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