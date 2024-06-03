618購物節丨淘寶618優惠盤點 新增啟德AIRSIDE設快閃線下體驗館

淘寶天貓中國香港站(簡稱「淘寶香港站」)年度購物盛事《淘寶618年中購物狂歡節》(簡稱「淘寶618」)，由即日起至6月20日盛大舉行！今年淘寶618活動，官方將透過連串精彩活動和優惠，為大家帶來更多驚喜和服務升級。同時今年活動更搞搞新意思，於啟德AIRSIDE設置限時Pop-up體驗館，提供商品體驗和周末瑜伽工作坊等活動、期間限定打卡位，跟各位粉絲互動。

以上多種支付優惠，由第三方支付機構獨立提供並負責，詳情以支付機構相關規則和淘寶平台頁面展示為準。

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帶有該服務標籤的商品適用；承諾時效會因應發貨點而有別，個別商品的承諾時效會是四日達、五日達，以標籤標示為準。

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中銀信用卡分期付款：即日至6月30日23時59分，首筆3個月分期付款簽賬免手續費，每位用戶限用乙次。

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AlipayHK 餘額免手續費：即日 至 6 月 20 日 23時59分 ，使用 AlipayHK 餘額免手續費，每位用戶限用乙次。

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中銀信用卡：即日 至 6 月 20 日 23時59分 ，單筆滿 300 港元減 15 港元，每位用戶限用乙次。

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PayMe ：即日 至 6 月 20 日 23時59分 ，免手續費優惠(單筆訂單優惠上限 25 港元)，每位用戶限用兩次。

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恒生信用卡：即日 至 6 月 20 日 23時59分 ，單筆滿 500 港元減 40 港元，每位用戶限用兩次。

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本地退︰ 淘寶香港站內凡帶有「 HK 本地退」標籤的商品支援香港本地退貨；

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PLUS ︰ 在淘寶香港站的 PLUS 頁面內或標有「 PLUS 」標籤的商品選菜鳥官方集運 / 直運標準享有 ¥99 包郵至自提點、本地退，以及專屬粵語客服，讓大家更加放心無憂購；

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的用戶可享更快更便利的物流體驗；

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承諾時效，晚到必賠︰ 趁著淘寶 618 期間，菜鳥在淘寶香港站內正逐步推出新物流服務「三日達」 # ，使用菜鳥官方物流 -- 直運快捷 的用戶可享更快更便利的物流體驗；

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線上下聯動 快閃 618 淘出好物高質「掃」體驗館

今年活動官方與大眾線下互動，於啟德AIRSIDE開設限時Pop-up體驗館，提供商品體驗和周末瑜伽工作坊等活動、期間限定打卡位。用戶到現場打卡參與互動，即有機會獲取大額優惠碼和「高質」禮物。淘寶新用戶到場參與活動，更有機會獲得五折優惠碼。

618淘出好物高質「掃」體驗館 – 活動詳情：