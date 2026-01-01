新年2026｜盤點全港商場利是封換領攻略 (持續更新)

農曆新年將至，各大商場推出多款精美細緻的利是封。新春派利是時，絕對讓人眼前一亮，以下整合商場利是封換領方法，即看下文！

新年2026｜港鐵旗下商場 港鐵旗下多間商場攜手推出「瑞獅盈門喜迎福」利是封，以粉紅及紫色為主色調，配搭舞獅、燈籠、祥雲、如意結等傳統吉祥圖案，為新年送上祝福。

換領方法： 於2026年1月8日起，MTR Mobile登記用戶可以1,288 MTR分於MTR Mobile內換領電子領取碼，前往港鐵商場內的自助換領機即可換領「瑞獅盈門 喜迎福」利是封乙包

自助換領機地址： 德福廣場1期地下(顧客服務中心後方)

德福廣場1期地下中庭 (顧客服務中心對面)

青衣城1期3樓 (近Q Pets)

PopCorn 1期地下(近顧客服務中心)

The LOHAS康城4樓(近英皇戲院)

連理街1樓(近顧客服務中心)

圍方 L2(近顧客服務中心)

THE SOUTHSIDE 3樓

新年 2026 ｜ MOSTown 新港城中心 x HANGYODON 位於馬鞍山的MOSTown新港城中心首次聯乘Sanrio角色HANGYODON，推出2款限量別注版利是封套裝「如『魚』得水賀年套裝」及「風生『水』起尊貴賀年套裝」。笑口常開的HANGYODON換上新春達摩造型亮相，向親朋好友傳遞好運祝福。

換領方法： 如「魚」得水賀年套裝 H．COINS會員以電子貨幣即日消費滿HK$688，並親臨L3會員專區，即可換領「如『魚』得水賀年套裝」乙盒（每盒8個利是封）。 風生「水」起尊貴賀年套裝 H．COINS會員以電子貨幣即日消費滿HK$1,388，並親臨L3會員專區，即可換領「風生『水』起尊貴賀年套裝」乙盒 (每盒8個利是封）。

新年2026｜置富Malls x 燦子 燦子SHO-CHAN及其家族成員新年登陸置富Malls旗下四大商場。商場推出一套兩款的「置富Malls x SHO-CHAN．置『燦』你笑口常開利是封套裝」。透過拉動設計的機關，燦子在桃紅色的花叢中，拉開「恭喜發財」揮春，傳遞新年祝福。

一套兩款的「置富Malls x SHO-CHAN．置『燦』你笑口常開利是封套裝」

換領方法： Fortune+ 會員凡於置富Malls指定商場內任何2間不同商戶累積消費滿HK$400，包括HK$300或以上的電子貨幣 (信用卡、易辦事、八達通、銀聯卡及手機支付)，或到Fortune Malls App 使用Point+，即可換領利是封乙套

新年2026｜東港城 卓爾廣場 life@KCC 馬年將至，當然要向親朋好友送出駿馬主題的利是祝福。新鴻基地產旗下將軍澳東港城、屯門卓爾廣場及葵興life@KCC推出「千格玲瓏」限量版精緻利是封。4款祥瑞圖案，包括象徵年年有餘的錦鯉、寄予愛與希望的蜂鳥、寓意富貴騰達的駿馬，以及象徵富貴吉祥的牡丹。利是封採用啞色燙金的色調，再以局部UV印刷細膩紋理，加上中央的「金馬迎春」篆刻印章更以幻彩燙金搭配雕凸工藝製作，立體奪目。

換領方法： The Point會員於東港城或卓爾廣場指定「即賺分」參與商戶即日電子消費滿HK$800(最多累積2張不同商戶發出之即日單據，每張須消費滿HK$100)；或



顧客即日於life@KCC即日電子消費滿HK$800(最多累積2張不同商戶發出之即日單據，每張須消費滿HK$100) 即可換領「千格玲瓏」限量版精緻利是封一套（每套4款各2個，共8個）

新年2026｜北角匯 MIKIKI PopWalk天晉滙 荃錦中心 新領域廣場 新鴻基地產旗下5大商場推出「錦鯉迎春御吉祥」利是封。利是封以「錦鯉御守」為主題，選擇粉紅、暖橙、天藍等為主調，各自配上不同祝福句，祝願大家新一年福澤安康。

換領方法： 消費滿指定金額及憑該商場商戶即日發出之電子發票可換領「錦鯉迎春御吉祥」利是封(每套6款，每款各一個)： 消費滿HK$800之電子發票，可換領利是封1套

消費滿HK$1,600 之電子發票，可換領利是封2套

消費滿HK$2,400之電子發票，可換領利是封3套

新年2026｜上水廣場 將軍澳中心 錦薈坊 新鴻基地產旗下商場上水廣場、將軍澳中心及錦薈坊推出「花漾錦繡」刺繡利是封。利是封以新春花卉為設計藍圖，配合精緻刺繡工藝，感覺相當華麗。

換領方法： 憑該商場商戶即日發出消費滿HK$800之電子發票，可換領「花漾錦繡」利是封1套。每套包含2款 (共6個)，合共2套利是封組合以供選擇。

新年2026｜西沙GO PARK 西沙GO PARK以「炫夢旋轉木馬」為主題，推出「躍馬GO迎新春利是封套裝」。利是封選用粉紅及紅色作為主調，拆開祝福時，只須輕輕向上拉動內層，封面上的馬戲帳幕中便會躍出「馬上富貴」與「馬上幸福」的祝福語句，十分特別！

躍馬GO迎新春利是封套裝

換領方法： The Point會員於場內任何「即賺分」商戶即日以電子貨幣消費滿HK$388（最多可累積2張不同商戶的發票），即可換領「躍馬GO迎新春利是封套裝」乙套（每套兩款設計各4個，共8個）。

新年2026｜太古城中心

太古城中心首次與青年藝術家謝凸合作，推出「福滿松盆」利是封套裝，將中國傳統盆栽文化及其品牌松樹插畫融入設計之中，讓長壽福運、健康平安的美好祝願縈繞新春。「福滿松盆」利是封套裝包裝同樣別具心思，青桃相間色彩的「睡眼青松」可立於案頭，作為家居或辦工擺設。

換領方法： LIVE+會員在太古城中心及太古城指定商戶在14日內以電子貨幣消費滿HK$1,800或以上， 即可換領「福滿松盆」利是封套裝及指定商戶電子禮券。

新年2026｜荃灣廣場 商場全新推出一物兩用的「金馬花開•座枱揮春利是封」。利是封採用馬年代表動物、新年盆栽及醒獅作為主題。利是封更可作揮春擺設，輕易於家中或辦公桌擺出幸運招福陣。

換領方法： 於場內指定「即賺分」商戶即日以電子貨幣累積消費滿HK$800*即可換領一物兩用「金馬花開•座枱揮春利是封」(一套4 款，每款2個共8個)。

新年2026｜ 朗豪坊 朗豪坊聯乘本地創作單位 MUDLAB（泥社），帶來《 LUCKY MEOW利是封套裝》。靈感取自象徵守護與祝福的「招福猫」（招き猫），以俏皮神態與「Goood Luck」字樣重新詮釋傳統符號，化作能隨身收藏、分享的當代潮玩單品。

朗豪坊LUCKY MEOW 招財開運組

換領方法： 1 月 14 日起LP CLUB 會員可於朗豪坊 APP，毋須積分即可以 HK$68 預購。1 月 28 日起， 朗豪坊亦將推出限量版《 LUCKY MEOW 招財開運組》，包括兩款利是封共 12 個及 LUCKY MEOW 招財吊飾一個，LP CLUB會員於朗豪坊場內即日累積消費滿 HK$2,500 即可免費換領。

新年2026｜ 黃埔天地 黃埔天地今年推出「駿馬獻瑞」利是封，以緋紅色調搭配金色流線，勾勒出駿馬奔騰的姿態。設計細緻融合了銅錢、繁花與祥雲等意象，並透過浮雕工藝展現層次感，簡約中流露節慶質感，為新一年送上財氣與福氣。

黃埔天地駿馬獻瑞利是封

換領方法： 由1月30日起，於黃埔天地即日以電子貨幣消費滿HK$200或以上，即可免費換領「駿馬獻瑞利是封」乙套（每套包含8個利是封），先到先得，換完即止。

新年2026｜ MOKO 新世紀廣場 MOKO新世紀廣場推出馬年限定「財福滿JOY」利是封，以燙金與浮雕工藝勾勒出如瑞氣般的流線。兩款設計分別選用紫紅與橙金主色，將「開運」與「財氣」的祝願化作精緻圖騰。同步亮相的還有「馬到Luck來」2026年曆卡，結合復古曆書與剪紙藝術，為新的一年帶來靈動好運。

新年2026｜ 利東街 利東街推出「繁花似錦利是封」，設計以典雅大方的紅色為主調，採用精緻鏤空工藝，細緻勾勒繁花與燈籠等喜慶圖案。外層更以金箔燙壓點綴，增添華麗光彩；內襯寶石炫光珍珠紙，層次分明，盡顯高雅氣派。利是封設計寓意花開富貴、福運綿長的美好祝願。

換領方法： 由即日起至2026年2月28日期間，利東街會員可憑1,000電子積分，換領一套共八個的限量版「繁花似錦利是封」，為親朋好友送上滿滿祝福。

新年2026｜ MCP 新都城中心 丙午馬年將至，將軍澳 MCP 新都城中心聯乘非物質文化遺產花鈕工藝傳承人麥琬思（Mercy Mak），推出以花鈕工藝打造的「繁花舞蝶利是封」及「花飛蝶舞」胸針套裝，把傳統盤扣與花卉意象融入新春設計。胸針以水仙、桃花與彩蝶為主題，寓意吉祥富貴；利是封則採用花鈕圖案、水彩暈染及燙金浮雕工藝，演繹「錦簇滿載」與「喜綻芳華」兩款祝福意象，以手工美學帶來更具心思的新春小禮。





換領方法： 由1月23日起至2月16日，H‧COINS會員於場內以電子貨消費滿HK$688，即可換領「繁花舞蝶利是封」乙套 (一套兩款，共八個)；消費滿HK$888，更可換領由非物質文化遺產花鈕工藝傳承人麥琬思（Mercy Mak）設計並親手製成的花鈕工藝胸針及利是封套裝乙份，為新春添上一抹匠心藝韻。

