農曆新年2026｜賀年糕點懶人包 早鳥優惠低至58折 蘿蔔糕/年糕/芋頭糕

農曆新年必食賀年糕點，港九多間酒店中菜及餐飲品牌已陸續推出中式年糕，除了傳統蘿蔔糕、年糕、芋頭糕外更有不少新年糕口味，送禮自用皆宜！如果有興趣入手，愈早訂購愈優惠，早鳥優惠可低至58折，大家切勿錯過！

國金軒＋翠亨邨 賀歲年糕禮盒早鳥低至58折 兩大米芝蓮推介中菜食府國金軒及翠亨邨推出多款賀歲年糕禮盒，由即日起至2026年1月1日預購年糕禮券即可尊享高達58折的早鳥折扣，大量訂購更可獲額外優惠。年糕嚴選上乘食材、全部香港製造，款款高質。國金軒特別推出四款矜貴口味的年糕，分別有酸甜醒胃的金箔燕窩花香椰汁凍糕、足料豐盛的巴馬金腿蘿蔔糕、口感煙韌香滑的棗皇薑汁南棗糕以及軟糯綿密的黑糖椰汁年糕。另外翠亨邨的年糕選擇更豐富，分別有全新登場的陳皮紅豆凍糕、健康之選黑松露芋頭糕、經典臘味蘿蔔糕、清甜爽口馬蹄糕等等，全面滿足各位的飲食喜好！

唯港薈全新口味賀歲年糕禮盒 早鳥優惠85折 唯港薈 (Hotel ICON) 推出一系列由米芝蓮推介餐廳天外天中菜廳自家製的賀歲年糕，2026年2月8日或之前訂購即享85折早鳥優惠。天外天以匠心呈獻三款經典賀歲年糕，傳統之選「金瑤臘味蘿蔔糕」嚴選上乘臘味與黃金瑤柱，配以厚切蘿蔔絲，鹹香四溢、層次豐富；「諾鄧火腿金勾芋頭糕」採用雲南名貴諾鄧火腿，香而回甜，與金勾蝦米及軟糯芋頭相互交融，盡享雅馥滋味；而「十勝紅豆金糖年糕」則選用北海道十勝紅豆與金黃蔗糖，豆香醇厚、口感綿密。



網上商店

合和軒首次推出賀年糕點禮盒 即享早鳥優惠 合和酒店旗下新派粵菜食府合和軒首次推出賀年糕點禮盒，誠獻四款經典佳作，提早預訂可享早鳥優惠！瑤柱臘味蘿蔔糕以清甜蘿蔔融會上乘日本宗谷瑤柱、生曬臘腸與蝦米，鹹香鮮味層層交織，釋放濃郁香氣，寓意年年豐足；臘味芋頭糕則以綿密當造芋頭配搭甘香臘味，煙韌細膩，糯香撲鼻，是冬日團聚餐桌上不可缺少的經典風味；椰汁年糕以香滑椰奶與糯米粉慢工細製，軟糯香甜，入口馥郁椰香；最後還有象徵富貴吉祥的黃金馬蹄糕，以新鮮爽甜馬蹄與糯米粉蒸製成金黃晶瑩的糕身，口感爽滑，甜度恰到好處，寓意財源廣進、馬到功成。



於2026年2月6日或之前訂購賀年糕點，即享早鳥優惠。若客人於 2 月 6 日或之前一次大量訂購30盒或以上，可享有額外優惠。

港島香格里拉 夏宮米芝蓮星級年糕 港島香格里拉內的米芝蓮星級中菜廳夏宮為大家準備好一系列精緻賀年糕點，必試御品八十年陳皮年糕禮盒（港幣1,498元），精選珍稀八十年陳皮，糅合甜而不膩的北海道十勝紅豆與濃厚十五年陳年普洱，香氣層層堆疊，入口柔滑細膩，齒頰留香。年糕盛載於酒紅絲絹六角限量禮盒之中，典雅設計於新年後更可化身首飾盒，延續節慶餘韻。經典之選為夏宮傳統年糕（港幣368元），以上乘糯米製成，甜香純粹，軟糯細滑，是與親友共享團圓時刻的傳統好滋味。夏宮臘味蘿蔔糕（港幣368元）則按傳統工藝手法製作，融合上乘臘味，散發濃郁鹹香；絲絨盒盛載其中，盡顯非凡氣度，每一口皆層次分明、回味悠長。還有夏宮臘味芋頭糕（港幣368元）將香糯芋頭配搭臘味鹹香，質感綿密、香氣豐盈。

望月馬年賀年系列登場 即享早鳥優惠 迎接 2026 馬年，本地烘焙品牌望月 Patisserie LaLune 以「幸運數字」為主題，推出一系列賀年糕點。今個新春共帶來六款全新產品，涵蓋瑤柱蘿蔔糕、臘味芋頭糕、黑糖椰汁及棗皇年糕，既有傳統賀年滋味，亦兼顧多元口味配搭，無論自用或送禮皆相宜。為方便提早辦年貨，望月同步推出早鳥預訂優惠，於 2025 年 12 月 17 日至 2026 年 1 月 26 日期間可於官網選購各款賀年禮盒。 立即購買

皇玥耗時4年研發 首創翡翠蘿蔔糕 相信大家都飲過阿媽煲的住家青紅蘿蔔湯，青蘿蔔味道甘甘涼涼。想不到皇玥竟撮合青蘿蔔襯白蘿蔔做「翡翠蘿蔔糕」，甚至耗時4年研發出青蘿蔔與白蘿蔔的黃金比例。原條青蘿蔔在蒸製過程中釋放獨有的草本清香，翡翠蘿蔔糕入口最先感受到慢煮白蘿蔔的溫潤鮮甜，隨後嘗到青蘿蔔的田園氣息，交織著清甜與微爽脆感，整體清新和諧而不膩，頗有驚喜！

禮券優惠價：$210 (原價$328) 900克 換領日期：2026年2月12日至2月16日 換領門店：銅鑼灣店、中環店、灣仔店、尖沙咀店、旺角店、觀塘店、鑽石山店、沙田店、荃灣荃新天地店、葵芳店、元朗廣場店、屯門市廣場店、將軍澳中心店。 備註：門店新年產品可享買3送1優惠 網上商店

森林麵包全新賀年糕點 迎接馬年新春，森林麵包推出全新賀年產品「足五倍料蘿蔔糕」，配料比例較一般版本提升至五倍，減少粉漿用量，迎合少粉多料的口味取向。蘿蔔糕加入頂級瑤柱、臘腸及臘肉，口感實在不膩，建議厚切香煎，更能帶出外脆內實的層次。