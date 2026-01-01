新年2026｜盤點全港商場打卡位（持續更新）

馬年將至，全港各區商場亦開始換上全新主題的裝飾及打卡位。以下整合不同商場特色打卡位，即看下文！

新年 2026 ｜ iSQUARE 國際廣場 春日甜蜜樂園 1月23日至3月8日，iSQUARE聯乘香港插畫家品牌oh…little sweet打造春日甜蜜樂園。粉絲在商場不同地方都能發現小湯圓、呆珠、柴火人、小水滴等角色蹤影。2026年 2月的指定星期六及日，更設有新春市集，打卡後一於逛市集！

新年2026｜ 西沙GO PARK HAPPY GO ROUND春日樂園 1月13日至3月1日期間，西沙GO PARK打造5大新春打卡位。焦點必屬全港首個商場戶外機動5.9米闊「炫夢旋轉木馬」，配搭上象徵幸福與好運的櫻粉色系，感覺既夢幻又歡樂。作為人寵共融的商場，西沙GO PARK於二樓晴空花園設立「寵愛花見陣」，不妨帶同愛寵在2.8米高桃花樹和2.9米闊立體桃花「Love」裝置前打卡。

新年2026｜ 荃灣廣場 光影花見．幸福小馬園 1月17日至3月1日期間，荃灣廣場推出「光影花見．幸福小馬園」主題活動，並打造6大打卡位。焦點必屬全新「福願光影大道」，全長20米的大道將以「花見流星」、「夢幻幸福球」、「年年有魚」等為光影主題，讓訪客彷彿置身於海底世界。另外，小朋友可體驗光影泡泡溜冰及騎上可愛馬仔拍照！

新年2026｜ 利東街 燈海桃林賀新歲 今個農曆新年，利東街將於1 月 29 日至 3 月 15 日期間化身為喜氣滿載的節慶燈海，推出「燈海桃林賀新歲」主題裝置，以逾 800 盞紅金華燈點亮長達 200 米的林蔭大道，並在中庭佈置桃花庭院，讓市民與旅客置身於滿載祝福的粉紅桃林之中，迎接甜蜜與好運。活動期間亦會同時舉行多項新春節目，包括醒獅表演、書法家揮春派送、懷舊賀年美食活動、新春主題市集等。

新年2026｜ Fashion Walk “BRUNCH” into the New Year 今年新春，恒隆地產旗下 Fashion Walk 與韓國人氣文創角色 Brunch Brother 合作，打造「“BRUNCH” into the New Year」主題活動，把韓式軟萌風融入銅鑼灣街區，為新年增添溫暖喜氣。Brunch Brother 一眾角色已換上全新賀年造型，於即日起至 2026 年 3 月 3 日現身百德新街及食街一帶的六大新春打卡位，在桃花環繞下與市民和旅客歡度馬年。



新年2026｜ MOSTown 新港城中心HANGYODON 風生『水』起花庭園 MOSTown 新港城中心今年首次與人氣 Sanrio 角色 HANGYODON 合作，於 1 月 23 日至 3 月 3 日期間推出新春限定裝置 「風生『水』起花庭園」。場內以和風造型的 HANGYODON 為主角，打造 4 個主題打卡位及 2 個互動玩樂區，並設期間限定店及多款換領活動，為新年增添節日氣氛。





新年2026｜ 黃埔天地 幸福緣定桃花園 今個新春，黃埔天地以【幸福緣定桃花園】為題換上節日新裝，逾 200 個花燈與閃爍裝飾把黃埔號打造成四大新春花海打卡位，包括 5 米高巨型桃花樹拱門和 130 個燈籠組成的幻彩燈海，日夜景致各具魅力。同期舉行「漢文化節」帶來漢服匯演、象棋擂台賽、年宵市集及巡遊匯演等活動，讓市民在節日氛圍中感受文化魅力，為新一年增添喜慶與祝福。