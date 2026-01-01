馬年將至，全港各區商場亦開始換上全新主題的裝飾及打卡位。以下整合不同商場特色打卡位，即看下文！

新年 2026 ｜ iSQUARE 國際廣場 春日甜蜜樂園 1月23日至3月8日，iSQUARE聯乘香港插畫家品牌oh…little sweet打造春日甜蜜樂園。粉絲在商場不同地方都能發現小湯圓、呆珠、柴火人、小水滴等角色蹤影。2026年 2月的指定星期六及日，更設有新春市集，打卡後一於逛市集！

新年2026｜ 西沙GO PARK HAPPY GO ROUND春日樂園 1月13日至3月1日期間，西沙GO PARK打造5大新春打卡位。焦點必屬全港首個商場戶外機動5.9米闊「炫夢旋轉木馬」，配搭上象徵幸福與好運的櫻粉色系，感覺既夢幻又歡樂。作為人寵共融的商場，西沙GO PARK於二樓晴空花園設立「寵愛花見陣」，不妨帶同愛寵在2.8米高桃花樹和2.9米闊立體桃花「Love」裝置前打卡。

新年2026｜ 荃灣廣場 光影花見．幸福小馬園 1月17日至3月1日期間，荃灣廣場推出「光影花見．幸福小馬園」主題活動，並打造6大打卡位。焦點必屬全新「福願光影大道」，全長20米的大道將以「花見流星」、「夢幻幸福球」、「年年有魚」等為光影主題，讓訪客彷彿置身於海底世界。另外，小朋友可體驗光影泡泡溜冰及騎上可愛馬仔拍照！

新年2026｜利東街 燈海桃林賀新歲 今個農曆新年，利東街將於1 月 29 日至 3 月 15 日期間化身為喜氣滿載的節慶燈海，推出「燈海桃林賀新歲」主題裝置，以逾 800 盞紅金華燈點亮長達 200 米的林蔭大道，並在中庭佈置桃花庭院，讓市民與旅客置身於滿載祝福的粉紅桃林之中，迎接甜蜜與好運。活動期間亦會同時舉行多項新春節目，包括醒獅表演、書法家揮春派送、懷舊賀年美食活動、新春主題市集等。

新年2026｜Fashion Walk X Brunch Brother 今年新春，恒隆地產旗下 Fashion Walk 與韓國人氣文創角色 Brunch Brother 合作，打造「“BRUNCH” into the New Year」主題活動，把韓式軟萌風融入銅鑼灣街區，為新年增添溫暖喜氣。Brunch Brother 一眾角色已換上全新賀年造型，於即日起至 2026 年 3 月 3 日現身百德新街及食街一帶的六大新春打卡位，在桃花環繞下與市民和旅客歡度馬年。



新年 2026 ｜MOSTown 新港城中心x HANGYODON MOSTown 新港城中心今年首次與人氣 Sanrio 角色 HANGYODON 合作，於 1 月 23 日至 3 月 3 日期間推出新春限定裝置 「風生『水』起花庭園」。場內以和風造型的 HANGYODON 為主角，打造 4 個主題打卡位及 2 個互動玩樂區，並設期間限定店及多款換領活動，為新年增添節日氣氛。





新年2026｜黃埔天地 幸福緣定桃花園 今個新春，黃埔天地以【幸福緣定桃花園】為題換上節日新裝，逾 200 個花燈與閃爍裝飾把黃埔號打造成四大新春花海打卡位，包括 5 米高巨型桃花樹拱門和 130 個燈籠組成的幻彩燈海，日夜景致各具魅力。同期舉行「漢文化節」帶來漢服匯演、象棋擂台賽、年宵市集及巡遊匯演等活動，讓市民在節日氛圍中感受文化魅力，為新一年增添喜慶與祝福。

新年2026｜太古城中心 《福運松林》 1月30日至3月3日推出《福運松林》新春主題佈置，靈感源自松樹盆景，並選用主角「睡眼青松」打造8大打卡裝置。商場同步推出1套8個的「福滿松盆」利是封套裝，LIVE+會員消費滿HK$1,800或以上即可換領利是封套裝及HK$50 APITA 電子禮券。

新年2026｜The ONE · 皇室堡 x KYUBI x Gloomy 香港原創潮流品牌KYUBI及日本經典角色Gloomy The Naughty Grizzly限時登陸The ONE及皇室堡，推出5大打卡位。「The ONE x KYUBI x Gloomy Dreamy World」活動加入中式吉祥圖案及如意結，巧妙將中國特色融入兩大品牌。

新年2026｜置富Malls x SHO-CHAN 即日起至3月8日期間，置富Malls旗下四大商場聯乘燦子SHO-CHAN推出多個打卡位。近4米高的吹氣燦子登陸馬鞍山廣場，與街坊一起練習各種功夫套路；燦子在置富都會化身月老，幫粉絲祈求良緣；新年當然要與家人一起飲早茶，正好燦子一家正在+WOO嘉湖飲茶，各位不妨到場與他們見面；最後不妨與燦子一起看電影，她早已在置燦里戲院買好戲票了。

新年2026｜香港仔中心 即日起至3月3日，香港仔中心聯同本地IP「胡氏這一家」及「小襪兔」打造「馬上發發發 !」活動。活動設有2大打卡位，「馬上發發發點鈔機」及「現金馬上從天降」打卡位帶領大家一齊點鈔，祝願大家馬年數錢數不停！

新年2026｜華懋集團8大商場 1月23日至3月1日期間，華懋集團旗下8大商場如心廣場、沙田好運中心、將軍澳翩滙坊、沙田希爾頓中心、元朗順福糧倉、上水名都商場、粉嶺名都商場、屯門巴黎倫敦紐約戲院購物中心聯同香港人氣藝術家Bao Ho推出「喵來福到開運祭」活動。7大打卡位以多個可愛賀年萌貓角色為主題，焦點必屬6米高的「進擊巨喵賀新春」。

新年2026｜香港仔中心 即日起至3月3日，胡氏這一家及小襪兔家族將首次亮相香港仔中心，打造兩大打卡位。「馬上發發發點鈔機」內，巨型小襪兔邊騎招財馬邊祝大家來年萬馬奔騰，小襪兔女孩和胡老太更手握元寶，象徵橫財就手。「現金馬上從天降」打卡位以招財馬同無數鈔票打造成天降橫財，祝願新一年財源滾滾來，盤滿缽滿。

新年2026｜沙田新城市廣場 1月23日至3月3日期間，商場以四時之花為靈感打造【花開結緣・風生水起】活動，推出5大打卡位。商場中庭打卡位以桃粉漫天的四時之花迎接新春，除了嬌艷桃花外，全場更滿佈牡丹、天竺牡丹、繡球花及、黃金芍藥及大紅芍藥等仿生花，拍照一流。

新年2026｜YOHO 系商場 1月30日至2月22日期間，SNOOPY聯同家族成員首度以馬年造型現身YOHO系商場 「山下菓子 x SNOOPY新春福至限定店」，推出超過300款限定及日本直送的精品。

山下菓子 x SNOOPY新春福至期間限定店

新年2026｜Mira Place 尖沙嘴Mira Place打造桃花滿「緣」新春打卡派對，焦點必屬全港首個12米高「滿天福『緣』桃花樹」裝置，超過3,888朵爛漫的大小桃花由黃金色的巨大樹幹一直延展到上空，配合閃爍耀眼的光影穿透紅粉緋緋的桃花，讓人目不暇給。