生活
出版：2026-Jan-06 18:49
更新：2026-Jan-20 12:00

農曆新年2026｜盤點全港商場打卡位（持續更新）

馬年將至，全港各區商場亦開始換上全新主題的裝飾及打卡位。以下整合不同商場特色打卡位，即看下文！ 

新年2026 iSQUARE國際廣場 春日甜蜜樂園

123日至38日，iSQUARE聯乘香港插畫家品牌ohlittle sweet打造春日甜蜜樂園。粉絲在商場不同地方都能發現小湯圓、呆珠、柴火人、小水滴等角色蹤影。2026 2月的指定星期六及日，更設有新春市集，打卡後一於逛市集！

甜甜蜜蜜團子店（大堂樓層iEXHIBITION） 招財開運大街 （3樓iFUNCTION） 新春甜蜜花園 （地下iPIAZZA）

新年2026｜ 西沙GO PARK HAPPY GO ROUND春日樂園

1月13日至3月1日期間，西沙GO PARK打造5大新春打卡位。焦點必屬全港首個商場戶外機動5.9米闊「炫夢旋轉木馬」，配搭上象徵幸福與好運的櫻粉色系，感覺既夢幻又歡樂。作為人寵共融的商場，西沙GO PARK於二樓晴空花園設立「寵愛花見陣」，不妨帶同愛寵在2.8米高桃花樹和2.9米闊立體桃花「Love」裝置前打卡。

VP 08914 VP 09307 edit VP 09090 Edit VP 00580 VP 00150 VP 00350

新年2026｜ 荃灣廣場 光影花見．幸福小馬園

1月17日至3月1日期間，荃灣廣場推出「光影花見．幸福小馬園」主題活動，並打造6大打卡位。焦點必屬全新「福願光影大道」，全長20米的大道將以「花見流星」、「夢幻幸福球」、「年年有魚」等為光影主題，讓訪客彷彿置身於海底世界。另外，小朋友可體驗光影泡泡溜冰及騎上可愛馬仔拍照！

20米長「花好月圓打卡牆」 20米長「福願光影大道」 1500呎甜蜜光影泡泡溜冰場 七彩燈謎小徑 童趣騎馬仔互動區 3.5米高「心心滿滿」祈願桃花樹 3.5米高「心心滿滿」祈願桃花樹

新年2026｜利東街 燈海桃林賀新歲

今個農曆新年，利東街將於1 月 29 日至 3 月 15 日期間化身為喜氣滿載的節慶燈海，推出「燈海桃林賀新歲」主題裝置，以逾 800 盞紅金華燈點亮長達 200 米的林蔭大道，並在中庭佈置桃花庭院，讓市民與旅客置身於滿載祝福的粉紅桃林之中，迎接甜蜜與好運。活動期間亦會同時舉行多項新春節目，包括醒獅表演、書法家揮春派送、懷舊賀年美食活動、新春主題市集等。

利東街新春呈獻「燈海桃林賀新歲」 Lee Tung Avenue Presents “Lanterns and Blossoms Celebrate Year of the Horse” (2) 利東街新春呈獻「燈海桃林賀新歲」 Lee Tung Avenue Presents “Lanterns and Blossoms Celebrate Year of the Horse” (1) 利東街「繁花似錦利是封」限量登場　盡顯尊貴氣派 Limited edition Luxurious Red Envelopes Debut to Mark the Season (1)

新年2026｜Fashion Walk X Brunch Brother

今年新春，恒隆地產旗下 Fashion Walk 與韓國人氣文創角色 Brunch Brother 合作，打造「“BRUNCH” into the New Year」主題活動，把韓式軟萌風融入銅鑼灣街區，為新年增添溫暖喜氣。Brunch Brother 一眾角色已換上全新賀年造型，於即日起至 2026 年 3 月 3 日現身百德新街及食街一帶的六大新春打卡位，在桃花環繞下與市民和旅客歡度馬年。


第一站：包你上鏡 第二站：吐司傳心思 第三站：歡樂小伙伴 第四站：好Chill Duck 第五站：寵有打卡位 第六站：PhoToast Box

新年2026｜MOSTown 新港城中心x HANGYODON

MOSTown 新港城中心今年首次與人氣 Sanrio 角色 HANGYODON 合作，於 1 月 23 日至 3 月 3 日期間推出新春限定裝置 「風生『水』起花庭園」。場內以和風造型的 HANGYODON 為主角，打造 4 個主題打卡位及 2 個互動玩樂區，並設期間限定店及多款換領活動，為新年增添節日氣氛。

MOSTown 新港城中心 x HANGYODON 風生「水」起花庭園 MOSTown 新港城中心 x HANGYODON 風生「水」起花庭園 MOSTown 新港城中心 x HANGYODON 風生「水」起花庭園 MOSTown新港城中心 HANGYODON

新年2026｜黃埔天地 幸福緣定桃花園

今個新春，黃埔天地以【幸福緣定桃花園】為題換上節日新裝，逾 200 個花燈與閃爍裝飾把黃埔號打造成四大新春花海打卡位，包括 5 米高巨型桃花樹拱門和 130 個燈籠組成的幻彩燈海，日夜景致各具魅力。同期舉行「漢文化節」帶來漢服匯演、象棋擂台賽、年宵市集及巡遊匯演等活動，讓市民在節日氛圍中感受文化魅力，為新一年增添喜慶與祝福。

【幸福緣定桃花園】 晚燈絢海映流水 黃埔天地【幸福緣定桃花園】 祥馬花燈照桃門 【幸福緣定桃花園】 繽紛瑞光幻彩園 (1)

新年2026｜太古城中心 《福運松林》

1月30日至3月3日推出《福運松林》新春主題佈置，靈感源自松樹盆景，並選用主角「睡眼青松」打造8大打卡裝置。商場同步推出1套8個的「福滿松盆」利是封套裝，LIVE+會員消費滿HK$1,800或以上即可換領利是封套裝及HK$50 APITA 電子禮券。

第三區：巨松招財：「⾶龍接福」 第二區：三松祈福： 「歡聚打卡點」 互動遊戲：「盤滿『撥』滿」 第三區：巨松招財：「常滿聚抱樹」 第二區：三松祈福： 「福氣⿎舞」 第四區：松橋接緣：「⼀路幸福」 第一區：門松開運：「開運松此喜」 第二區：三松祈福： 「運如輪轉」 太古城中心「福滿松盆」利是封套裝 (1) (1)

新年2026｜The ONE · 皇室堡 x KYUBI x Gloomy

香港原創潮流品牌KYUBI及日本經典角色Gloomy The Naughty Grizzly限時登陸The ONE及皇室堡，推出5大打卡位。「The ONE x KYUBI x Gloomy Dreamy World」活動加入中式吉祥圖案及如意結，巧妙將中國特色融入兩大品牌

甜蜜長「玖」控制室 皇室堡x KYUBI x GLOOMY甜蜜研究所 KYUBI x GLOOMY 粉「熊」團圓世界 KYUBI x Gloomy Art Exhibition The ONE x KYUBI x Gloomy Dreamy World KYUBI x Gloomy Stage ON! KYUBI x Gloomy Heart Melted

新年2026｜置富Malls x SHO-CHAN

即日起至3月8日期間，置富Malls旗下四大商場聯乘燦子SHO-CHAN推出多個打卡位。近4米高的吹氣燦子登陸馬鞍山廣場，與街坊一起練習各種功夫套路；燦子在置富都會化身月老，幫粉絲祈求良緣；新年當然要與家人一起飲早茶，正好燦子一家正在+WOO嘉湖飲茶，各位不妨到場與他們見面；最後不妨與燦子一起看電影，她早已在置燦里戲院買好戲票了。

With model 馬鞍山廣場－燦氏會館賀新歲 03 With model 置富都會－燦定三生姻緣寺 09 With model 置富第一城－璀燦光影巨星影院 04 With model +WOO嘉湖－燦枱腳．賀團圓 11 (1) 新春禮品換領：置燦你笑口常開利是封套裝＋「置」暖入心咕𠱸被

新年2026｜香港仔中心

即日起至3月3日，香港仔中心聯同本地IP「胡氏這一家」及「小襪兔」打造「馬上發發發 !」活動。活動設有2大打卡位，「馬上發發發點鈔機」及「現金馬上從天降」打卡位帶領大家一齊點鈔，祝願大家馬年數錢數不停！

「馬上發發發點鈔機」 (10) 「現金馬上從天降」 (1)

新年2026｜華懋集團8大商場

1月23日至3月1日期間，華懋集團旗下8大商場如心廣場、沙田好運中心、將軍澳翩滙坊、沙田希爾頓中心、元朗順福糧倉、上水名都商場、粉嶺名都商場、屯門巴黎倫敦紐約戲院購物中心聯同香港人氣藝術家Bao Ho推出「喵來福到開運祭」活動。7大打卡位以多個可愛賀年萌貓角色為主題，焦點必屬6米高的「進擊巨喵賀新春」。

如心廣場：「Bao新春壁畫牆」 好運中心：「心想事成喵運簽」 如心廣場：「喵馬當先開運跑」 如心廣場：「心想事成喵運簽」 如心廣場：「喵運Jackpot一番賞」 如心廣場：「進擊巨喵賀新春」 如心廣場今個新春特設萌喵喜慶打卡場景 將軍澳翩滙坊亦有打卡裝置

新年2026｜香港仔中心

即日起至3月3日，胡氏這一家及小襪兔家族將首次亮相香港仔中心，打造兩大打卡位。「馬上發發發點鈔機」內，巨型小襪兔邊騎招財馬邊祝大家來年萬馬奔騰，小襪兔女孩和胡老太更手握元寶，象徵橫財就手。「現金馬上從天降」打卡位以招財馬同無數鈔票打造成天降橫財，祝願新一年財源滾滾來，盤滿缽滿。

香港仔中心x「胡氏這一家」x「小襪兔」新春呈獻「馬上發發發 」 (2) 「馬上發發發點鈔機」 (5) 「現金馬上從天降」 (1) (1)

新年2026｜沙田新城市廣場

1月23日至3月3日期間，商場以四時之花為靈感打造【花開結緣・風生水起】活動，推出5大打卡位。商場中庭打卡位以桃粉漫天的四時之花迎接新春，除了嬌艷桃花外，全場更滿佈牡丹、天竺牡丹、繡球花及、黃金芍藥及大紅芍藥等仿生花，拍照一流。

「琉璃花球」 「花轉圓緣」 「芯芯相印」 「圓滿花海」 DIY獨家「四時結緣揮春」

新年2026｜YOHO 系商場

1月30日至2月22日期間，SNOOPY聯同家族成員首度以馬年造型現身YOHO系商場 「山下菓子 x SNOOPY新春福至限定店」，推出超過300款限定及日本直送的精品。

【山下菓子 x SNOOPY新春福至期間限定店】(1)

山下菓子 x SNOOPY新春福至期間限定店

新年2026｜Mira Place

尖沙嘴Mira Place打造桃花滿「緣」新春打卡派對，焦點必屬全港首個12米高「滿天福『緣』桃花樹」裝置，超過3,888朵爛漫的大小桃花由黃金色的巨大樹幹一直延展到上空，配合閃爍耀眼的光影穿透紅粉緋緋的桃花，讓人目不暇給。

Mira Place 桃花滿「緣」 Mira Place桃花滿「緣」 「花蝶良緣橋」及「桃氣花語轉轉風車」 Mira Place桃花滿「緣」 12米高滿天福「緣」桃花樹及「馬年祥雲雅座」

