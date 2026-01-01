《鬼滅之刃》無限城快閃店登陸香港 免費入場/打卡經典場景/主題周邊

日本人氣動漫《鬼滅之刃》早前上映的最終三部曲《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》掀起全球觀影熱潮，人氣熱度居高不下！INCUBASE Arena宣布《鬼滅之刃 邁向無限城》快閃店即將登陸香港，參考早前快閃店台灣站，將設多個劇情章節的經典打卡位，更有多個全新周邊商品登場！快閃店更免費入場，各位鬼滅粉絲絕對不能錯過，即睇詳情！

《鬼滅之刃 邁向無限城》快閃店登陸 香港 《鬼滅之刃 邁向無限城》快閃店將於1月23日至3月15日期間，旺角INCUBASE Arena舉行。屆時將有《立志篇》、《無限列車篇》、《遊郭篇》、《刀匠村篇》、《柱訓練篇》等章節重溫，粉絲們可以於不同場景打卡拍照，免費入場重溫各個重要篇章的精彩場面。

《鬼滅之刃 邁向無限城》快閃店香港站

地點：旺角INCUBASE Arena B2層

日期：2026年1月23日 - 2026年3月15日

時間：11:00 – 22:00

台灣站設震撼戰鬥拍照場景 豐富商品登場 參考於2025年11月舉行的《鬼滅之刃 邁向無限城》快閃店高雄站，除了有鬼殺隊九柱等身立牌外，更有主角炭治郎使出絕招「火之神神樂 碧羅之天」的戰鬥場景，供粉絲拍照！無限城展區更有齊集多位上弦現身，非常值得期待。 另外，高雄站更推出多款新登場周邊，包括劇場版1000片拼圖，以及主題精美腕錶等等，設計精美，值得入手留念！