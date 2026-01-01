熱門搜尋:
出版：2026-Jan-28 16:40
更新：2026-Jan-28 16:40

《鬼滅之刃》無限城快閃店登陸香港 免費入場/打卡經典場景/主題周邊(有片)

分享：
Nose 38

《鬼滅之刃》無限城快閃店登陸香港 免費入場/打卡經典場景/主題周邊

adblk4

日本人氣動漫《鬼滅之刃》早前上映的最終三部曲《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》掀起全球觀影熱潮，人氣熱度居高不下！《鬼滅之刃 邁向無限城》快閃店現已正式登陸旺角 INCUBASE Arena，免費入場重溫五大經典章節，更有多個巨型打卡牆！多款全新周邊商品登場，入手最新最齊的「九柱」周邊，各位鬼滅粉絲絕對不能錯過，即睇詳情！

《鬼滅之刃 邁向無限城》快閃店登陸香港

《鬼滅之刃 邁向無限城》快閃店將於1月23日至3月15日期間，旺角INCUBASE Arena舉行。快閃店集結動畫全篇主題，一次過回顧《立志篇》、《無限列車篇》、《遊郭篇》、《刀匠村篇》、《柱訓練篇》等經典章節，粉絲們可以於不同場景打卡拍照，店內特別打造巨型主視覺打卡牆，免費入場重溫各個重要篇章的精彩場面！

adblk5

《鬼滅之刃邁向無限城》快閃店香港站 5 《鬼滅之刃邁向無限城》快閃店商品 6 《鬼滅之刃邁向無限城》快閃店香港站 21 《鬼滅之刃邁向無限城》快閃店香港站 7 《鬼滅之刃邁向無限城》快閃店香港站 19 《鬼滅之刃邁向無限城》快閃店香港站 33 《鬼滅之刃邁向無限城》快閃店香港站 33 (1) 《鬼滅之刃邁向無限城》快閃店香港站 23 《鬼滅之刃邁向無限城》快閃店商品 2 《鬼滅之刃邁向無限城》快閃店商品 5
期間限定快閃店 齊集人氣「九柱」周邊

今次快閃店推出的周邊，不僅集齊《無限城篇》劇場版中的重量級反派──無慘大人、黑死牟、童磨、猗窩座，更特別將《刀匠村篇》中與戀柱激戰的憎珀天納入周邊陣容！另外更以超高人氣的「九柱」為設計靈感，推出多款 T 恤、角色亞加力立牌 、電競級滑鼠墊、角色日輪刀鑰匙圈、刺繡環保袋及透明小海報等經典周邊，多位主角陣容齊集快閃店，絕對不能錯過！

《鬼滅之刃 邁向無限城》快閃店周邊3 《鬼滅之刃 邁向無限城》快閃店周邊1 《鬼滅之刃 邁向無限城》快閃店周邊2

《鬼滅之刃 邁向無限城》快閃店香港站

地點：旺角INCUBASE Arena B2層
日期：2026年1月23日 - 2026年3月15日
時間：11:00 – 22:00

《鬼滅之刃 邁向無限城》快閃店香港站 即將於旺角 INCUBASE Arena 限時登場！

《鬼滅之刃 邁向無限城》快閃店香港站

