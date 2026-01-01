新年將至，是時候預訂盆菜，親朋好友團聚迎接新年！精選多間新年盆菜優惠，歎盡鮑魚海參等珍貴食材，現在預訂更有早鳥優惠，即睇詳情！

鼎爺廚房｜極上鮑參鼎級盆菜 免費送貨 / 獨家送鼎尚蝦籽醬 鼎爺盆菜為鼎爺自家品牌，盆菜精心製作，採用每日新鮮食材即日新製，只需簡單加熱即可享用。3款盆菜分8人/10人/12人份量，匯聚頂級食材，包括鮑汁扣花膠、北海道元貝、原隻鮑魚、香炆大花菇、爽口白魚蛋、游水大蝦、沙嗲豬皮、醬燒鵝掌、南乳燴蓮藕、明爐燒鴨、酥炸香芋、紅燒東坡肉、清甜蘿蔔、頂級炸支竹、溫室娃娃菜及西蘭花，全部浸於濃郁的湯鮑汁之中，味道豐富，帶來極致傳統賀年美食體驗。現在預訂獨家贈送鼎尚蝦籽醬！

手工盆菜 (8人份) - 送鼎尚蝦籽醬 $1,688(原價:$1,788)； 手工盆菜(12人份) - 送鼎尚蝦籽醬 $2,188(原價:$2,288)； 極上鮑參鼎級盆菜(10人份) - 送鼎尚蝦籽醬 $2,388(原價:$2,588)； 立即預約：請按此

食神韜韜｜米芝蓮食神肥韜盆菜 18 款配料 / 低至 5 折 食神韜韜今年隆重推出「盤滿缽滿」盆菜，每日新鮮製作，絕不添加防腐劑及味精，匯聚18款矜貴食材：象徵富貴的鮑魚、日本宗谷元貝、滋補養顏的花膠、紅燒海參、鮑汁扣鴈掌、鮮甜大海蝦、髮菜、龍崗走地雞、魚蛋、發財好市、客家豬腩仔、豆卜、蠔皇炆冬菇、荔枝燒鴨等，食材奢華，貴氣逼人。「盤滿缽滿」豪華版更沿用傳統荔枝柴火石爐慢火熬製，配以秘製古法配方，感受百分百最純正的香港傳統風味，每一口都能細味地道盆菜滋味。

Chum Rest ｜鮑魚花膠傳統盆菜 95 折 / 人均低至 $97 Chum Rest推出多款盆菜到會套餐，嚴選多款矜貴食材，鮑魚花膠年年鮑餘盆菜包括原隻8頭鮑魚、如意花膠、玫瑰豉油雞、客家豬腩仔、鮑汁扣鴨掌、南乳豬手等超過20款佳餚，加入熬製入味的金華火腿上湯，鮮香濃郁，適合家庭聚會或朋友團聚。現更享獨家95折優惠，人均低至$97，在家享用高質傳統滋味！

Chum Rest｜鮑魚花膠傳統盆菜 95折/人均低至$97

翡翠拉麵小籠包｜滬式鮑魚珍寶盆菜 16 款足料 翡翠拉麵小籠包誠意推出嘅滬式鮑魚珍寶盆菜，16款矜貴海鮮同傳統食材，非常足料，香氣四溢，視覺同味覺雙重享受！精選用料包括原隻紅燒鮑魚、花膠、日本瑤柱、金蠔、海參、虎蝦等頂級食材，醬汁滲透每一層，味道鮮美濃郁卻清爽不膩。全家團圓必備！ 滬式鮑魚珍寶盆菜(4-6人份量) $850(原價:$988)； 滬式鮑魚珍寶盆菜(8-10人份量) $1,529(原價:$1,888) 立即預約：請按此

利苑｜發財鮑羅萬有盆菜 米芝蓮星級粵菜食府利苑誠意呈獻「發財鮑羅萬有盆菜」，包括原隻鮑魚、花膠、海參、瑤柱、蠔豉、髮菜等頂級食材，配以利苑秘製醬汁精心燜煮，入味濃郁，軟滑海參、爽口鮑魚配甘香蠔豉，口感豐富有層次卻不膩口。上乘材料、精湛工藝，百分百香港製造。

發財鮑羅萬有盆菜 (4位用禮券) $1,688；發財鮑羅萬有盆菜 (6位用禮券) $2,488 立即預約：請按此

1957 & Co. | 十里洋場、家上海及 御．家上海 淮揚豐味盆菜 來自揚州的主廚將淮揚菜味道精髓結合粵式傳統盆菜，嚴選珍貴食材如六頭鮑魚、花膠、海參、大蝦等，加入淮揚風味的鹹雞、醬鴨、小元蹄、百頁結、上海年糕，以及節慶食品髮菜、蠔豉、珍味福袋等多款食材，配以悉心烹調香稠濃郁的秘製鮑魚汁，矜貴矚目份量十足。淮揚豐味盆菜以柔和典雅的啞金色調不銹鋼煲盛載，配上全透明玻璃蓋，美觀耐用。

8 度海逸酒店 金玉滿堂喜慶盆菜 82 折 8度海逸酒店中菜部主廚楊保國師傅特別鑽究盆菜用料及烹調方式，選用了原隻鮑魚、花膠、瑤柱、沙井蠔、大蝦、花菇、貴妃雞、燒腩仔、鵝掌及時菜等上乘食材，再加上盆菜中的基本食材，一共有多達16款材料。盆菜秘製醬汁由鮑魚、金華火腿等矜貴食材輔以老雞、腩排、雞腳等熬製八小時而成。醬汁採用獨立包裝，客人如有需要，可按口味酌量加水。盆菜設二位、四位、六位及八位用，每盤都是用料上乘，於酒店eShop預訂可享高達82折，適合公司及不同家庭朋友聚會分享傳統滋味。意猶未盡的話，可額外追加以下矜貴滋補美饌，款款意頭十足！

自家製喜慶盆菜