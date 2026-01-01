MOLLY 20週年特展香港首站 5大區重現工作室/展出原畫手稿 必入手20周年商品/抽選特別手辦

POP MART人氣IP之一MOLLY 即將踏入 20 週年，20周年特展首站將於香港舉行！由著名香港藝術家王信明Kenny Wong創作的 MOLLY，將於1月24日至2月10日期間慶祝誕生20載，《MOLLY 20周年特展》由香港作為首站，展開為期一年的展覽。展覽將分為5大主題區，首次展出 MOLLY自2006至2026年間的人設草圖、創作手稿、原畫作品、經典公仔及創作背後的故事，另外更同時推出多款20周年商品以及抽選特別版手辦，粉絲絕對不能錯過！

MOLLY 20 週年特展 5 大主題區 重現珍貴資料 是次香港站展覽將於西九文化區藝術公園藝術展亭 Arts Pavilion舉行，分為5大區域，首次全面展出2006年至2026年期間關於MOLLY的人物設定草圖、創作手稿、原畫作品、經典公仔以及創作背後故事等珍貴資料。

踏入展區「2006-2009 Hi, MOLLY」，陳列著MOLLY誕生之初的設計手稿和經典手辦，藉著第一隻MOLLY小畫家，帶領大家回到故事起點；展區「2010-2015 第二回合」則高度還原Kenny工作室空間，在這裡可看到天馬行空的草圖、初具雛形的半成品，近距離感受一件手辦的創作過程；「2016-2026 綺妙的冒險」展示MOLLY與POP MART合作展開旅程，環形展廳中陳列著十年間的經典系列手辦。SPACE MOLLY帶各位於浩瀚宇宙展開太空冒險；「不變的星」特別展出2006年至今的代表性原畫作品及珍貴手稿，包括為此次周年展創作的原畫作品《不變的星》；「沿途的風景」展區由Kenny的視角出發，重新認識這位純真而又倔強的小女孩。

20 周年商品詳先睇 是次展覽更發售多款20周年商品，包括木版畫、MOLLY同款貝雷帽帽、Tote Bag、冰箱貼盲盒等，更推出4款20周年限定特別手辦抽選，粉絲又怎能錯過！

展覽活動 展覽更有不同活動舉行！2月3日藝術家Kenny Wong將親臨現場，舉行MOLLY生日特別簽名會。展覽期間每個周末亦有「MOLLY愛心塗裝活動」，觀眾可拿起畫筆，創作獨一無二色彩的MOLLY，所有收入將捐至慈善機構作支持特殊兒童藝術美育公眾項目。

票價詳情 普通票：單人單日HKD$99，包含展覽指定日指定場次單人入場資格及展覽伴手禮1份(MOLLY二十周年展覽限定膠片一張及MOLLY小畫家紀念票根一張)

VIP票：單人單日HKD$299，包含展覽指定日指定場次單人入場資格及展覽伴手禮1份(MOLLY二十周年展覽限定膠片一張、MOLLY小畫家紀念票根一張、MEGA ROYAL MOLLY 100% 二十周年一份) 首周門票(1月24日至1月30日)將即日起發售，自1月24日00:00起將開售全展期門票。 購票連結：請按此

入場方法及時段 本次《MOLLY20周年特展 · 香港站》門票將使用官網實名制購票的形式。購票需填寫姓名、有效身份證件信息后4位(無需填寫括號內數字或字母)及手機號，一張票對應一個證件號碼，每個證件號碼於展期單日最多購買一張門票，每個賬戶於展期單日最多購買4張門票。

活動期間門票指定觀展日期，每日分為10個入場時段，按照購票場次時間入場，過時無法入場。入場時，本人需攜帶購票時填寫的證件資料對應的證件正本，在活動現場進行實名制驗票入場。 The Little Galaxy - MOLLY 20 週年特展 地址：西九文化區藝術公園藝術展亭 Arts Pavilion 日期：2026年1月24日至2月10日 時間：10:00 - 20:00(分10個入場時段)