藝術香港︱指揮大師加蒂載譽重來 演奏貝多芬及馬勒作品

意大利指揮大師加蒂(Daniele Gatti)，本月來港與香港管弦樂團(港樂)合作，帶領樂團於兩星期內，呈獻孟德爾遜、貝多芬及馬勒等大師的作品，除了在香港演出外，加蒂更會與港樂一起赴廣州，演出馬勒的《第七交響曲》。 首周《加蒂的孟德爾遜與貝多芬》音樂會，港樂與加蒂將為樂迷呈獻3首古典時期的優雅瑰寶。為音樂會打響頭炮是樂聖貝多芬的《艾格蒙》序曲，作曲家將歌德的悲劇，由壓迫走向勝利之路的過程，濃縮於音符中。接著演奏的曲目，是孟德爾遜遊歷期間，寫下風光明媚的「意大利」交響曲，並自詡為「至今寫過最歡樂的作品」，曲中洋溢地中海的色彩，旋律不但有朗日晴空感覺，還有莊嚴行列的氣氛。

為音樂會壓軸的是貝多芬《第四交響曲》，此曲寫於「英雄」與「命運」之間，以昂揚明亮的降B大調寫成，曲調輕巧明快，為這場愉悅的音樂會畫上圓滿句號。 《加蒂的孟德爾遜與貝多芬》音樂會詳情： 日期： 1 月 17 日 ( 下午 5 時 ) 、 1 月 18 日 ( 下午 3 時 ) 地點：香港文化中心音樂廳 票價： $680 、 $540 、 $400 及 $260

第二個星期的《馬勒E小調第七交響曲》音樂會，再度演繹他拿手的馬勒。加蒂去年3月曾來港，與港樂成功演出馬勒《第三交響曲》後，這次回歸他向難度進發，挑戰馬勒大膽創新的《E小調第七交響曲》。馬勒《七》一直被公認為其中一首最難駕御的交響曲，樂曲透過意想不到的配器，創造出璀璨迷人的色彩，揉合非傳統樂器(如次中音號、曼陀林琴與結他)，與非一般演奏技巧，讓樂團每個聲部都能大放異彩。

這場演奏會結束後的周日(25日)，加蒂與港樂將赴廣州的星海音樂廳交響樂演奏廳，為內地樂迷送上一場非一般演奏技巧的音樂會。 《馬勒 E 小調第七交響曲》音樂會詳情： 日期： 1 月 23 日 ( 7 時 30 分 ) 地點：香港文化中心音樂廳 票價： $680 、 $540 、 $400 及 $260 查詢： hkphil.org