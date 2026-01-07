熱門搜尋:
出版：2026-Jan-09 13:00
更新：2026-Jan-09 13:00

新年2026｜實試奇華×LINE FRIENDS限定4大工作坊 學整多款賀年食品/送8款紀念品

新年當然要搞搞新意思，奇華今個新年特別聯乘人氣IP系列LINE FRIENDS，推出4大限定課堂。參加者不但可以學整特別版雙色年糕及蘿蔔糕外，更可獲贈8LINE FRIENDS紀念品！奇華更同步推出小廚師烘焙班，特別適合4歲或以上小朋友！

記者實試「雙色椰汁糖年糕及臘味蘿蔔糕」及果仁撻課堂

親手整特別版LINE FRIENDS年糕+蘿蔔糕

LINE FRIENDS聯乘課堂中，家長及小朋友可以合力炮製3D立體特別版BROWNCONY造型的雙色椰汁糖年糕及臘味蘿蔔糕。記者親身參與工作坊，活動有數十年經驗的老師傅逐步帶領參加者製作，加上數位助手在場輔助參加者，可謂是保姆級教學。記者雖是廚房新手，亦能跟上進度。臘味蘿蔔糕更是加入香港製造的奇華切肉臘腸，體現地道港式風味。

完成「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY雙色椰汁糖年糕及臘味蘿蔔糕」課堂後，參加者不但可帶走自製的年糕及蘿蔔糕，亦可獲贈8款主題紀念品，當中包括賀年揮春及環保袋，延續過年的歡樂氣氛。課堂設成人班及親子班，滿足不同人的需求。

LINE FRIENDS特別版雙色椰汁糖年糕及臘味蘿蔔糕。 師傅會四圍巡，幫助參加者。 活動有數十年經驗的老師傅逐步帶領參加者製作 活動有數十年經驗的老師傅逐步帶領參加者製作 活動有數十年經驗的老師傅逐步帶領參加者製作 工作坊會預先準備所有材料。 現場有打卡位。 參加者可帶走LINE FRIENDS 環保袋 參加者可帶走LINE FRIENDS 賀年包裝盒 參加者可帶走LINE FRIENDS 賀年揮春 參加者可帶走賀年期間限定「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY 雙色椰汁糖年糕及臘味蘿蔔糕班」證書 參加者可帶走賀年A4文件夾

曲奇烘焙班專為小童而設

體驗製作年糕及蘿蔔糕後，家長不妨為小朋友報名參與小廚師烘焙班。工作坊專門為4歲或以上小朋友而設，他們可在導師的帶領下製作寓意吉祥的「年桔」、象徵財運的「金元寶」，以及充滿活力的「小馬」造型曲奇。

「小廚師烘焙班 - 賀年造型曲奇」課堂 「小廚師烘焙班 - 賀年造型曲奇」課堂 小廚師烘焙班專為 4 歲或以上小童設計

學整大熱海鹽焦糖果仁撻

奇華同步推出「夾心曲奇及果仁撻禮盒」和「臘味芋頭糕及賀年油角」課堂，參加者可親手製作海鹽焦糖果仁撻、冧酒提子夾心曲奇及臘味芋頭糕等食品，不容錯過。

 

臘味芋頭糕及賀年油角 「夾心曲奇及果仁撻禮盒」課堂

更多詳情，可瀏覽奇華工作坊

