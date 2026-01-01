Le Labo推出特別版CYPRÈS 21蠟燭 深藍設計結合日本百年藍染工藝

Le Labo全球創意總監 Deborah Royer親身走訪日本傳承五代的家族藍染工坊，啟發靈感推出Classic Collection特別版——CYPRÈS 21 INDIGO Candle。這款限定蠟燭將日本古老「藍染」(aizome)工藝融入設計，呈現出層次豐富的深藍色調，向傳統工藝匠人精神送上致敬。

日本藍染工藝已有數百年歷史，使用發酵靛藍染料「ai」，在數十年老木桶中反覆浸染棉布，讓每層顏色呈現獨一無二的深淺變化。Deborah Royer表示，這次特別版是對藍染富於表現力與觸感之美的致敬，更是對工藝精神的至深承諾。特別版CYPRÈS 21蠟燭瓶身採用深邃藍色玻璃燭杯，外盒則飾以特製藍染漸層標籤，細節質感滿分，是工藝的視覺延伸，亦是對畢生致力傳承這份瑰寶的匠人致敬。

藍染工藝的極致致敬

森林深處的療癒香氣

CYPRÈS 21的香氣延續原版經典，彷彿置身森林深處一間隱秘小木屋——寧靜山丘，遠離塵囂與藍光，成為對倦怠心靈的最佳解藥。以明亮的柏樹樹脂香氣主導，襯托底層辛辣的杜松子、丁香與八角茴香；中後段則以廣藿香帶來焚香般的溫暖芬芳，層層包裹。雖然無法保證降低皮質醇，但點燃一刻，必能為各位帶來靜謐時光。

特別版限定登場

這款CYPRÈS 21 INDIGO 特別版現已全球限定發售，深藍瓶身與漸層外盒設計，讓它不僅是香氛，更成為家居藝術品，都充滿儀式感與故事性。