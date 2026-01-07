網上熱話｜連登仔視1政府工為「最無競爭力」崗位 長期請人卻無人問津 網民：寧願做保安

不少人都會視政府工為鐵飯碗，只因薪高糧準之餘又夠穩定。不過，想加入政府做公務員競爭相當大，絕對要有一定的學歷、經驗和表現先能夠爭一席位。早前，有連登仔就發文稱自己發現一個政府工「最無競爭力」，只因這個崗位長期請人卻無人問津，若然入到行的話必定長做長有，惟一眾網民聽到後就即時耍手擰頭，更揚言「寧願做保安」。

連登仔視1政府工為「最無競爭力」崗位 政府工的崗位一向搶手，學歷、經驗、表現等唔夠標青都很難入到行，但早前卻有連登仔以「殮房服務員會唔會係最冇競爭嘅政府工？」為題發文，全因他觀察到「呢排衛生署不斷賣廣告招聘」，又表達個人見解稱「呢份工我諗應該冇乜人會申請啩」、「喺殮房做嘢，唔係個個頂得順」。

網民列3原因唔想做：寧願做保安 帖文成為網民熱議話題之一，雖然殮房服務員看似長期請人卻無人問津，但一眾網民就堅稱唔會想做，更列出3大原因指自己「寧願做保安」。第一，有網民直接表示需要很強大的心理先做到，「尤其仲要衛生署請嗰隻，喺公眾殮房做嘅，一般都係死得好難睇嗰啲黎」、「仲要係甩皮甩骨發脹腐爛嘅屍」。其次，行業入行門檻較窄，「好似唔係咁易入行」、「大把人第一關都過唔到」。最後，當然是打工仔最關注的薪金問題，有人直言「頂薪好似得萬幾蚊，仲衰過執屎」、「有兩萬幾，但真係太厭惡啦，呢啲錢好惡搵吓」、「呢啲錢都幾辛苦下，不如考紀律部隊好過」。