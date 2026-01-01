香港玩具展2026｜第52屆香港玩具展下周揭幕 首設「潮玩館」現場必睇150個潮玩IP 網上登記免費入場

第52屆香港玩具展即將於下周一至四（1月12至15日）假灣仔會議展覽中心隆重舉行，為香港貿發局全年展覽揭開序幕！今年香港玩具展首次設立「潮玩館」（Pop & Play），同步開放予業界買家及公眾，齊集約150個潮玩IP，不論是業內人士或玩具迷都值得到現場了解下！

香港玩具展2026 首設「潮玩館」 香港玩具展首次設立「潮玩館」（Pop & Play），同步開放予業界買家及公眾，一方面助本地潮玩品牌接觸環球商貿買家開展B2B機遇，拓展國際市場，進一步發揮潮玩IP的商業潛力；另一方面也協助館內其他內地及海外品牌直接向本地潮玩愛好者推廣和交流。

約來自各地150個潮玩IP將在「潮玩館」同場登場！包括CardFun集卡社、CR7® LIFE、 Hot Toys、LAURA、 Moshow Toys、Play Bonito®、Room One、threezero、TUTU MOKEY等頂尖 IP，除了展示最新作品，部分更會推出「會場首發」及「全球限量」的珍品。重點推介展商threezero，將特別展出多件首辦，包括變形金剛MDLX震盪波、MDLX 突斯，以及《鬼滅之刃》FigZero 1/6 我妻善逸等，其中部分更為香港首度公開。同場更有與香港動畫電影《世外》合作推出的「小鬼搪膠人偶」，設計細膩、收藏價值極高，現場設有預售環節，粉絲記得提早入場搶先收藏。

星級藝術家及設計師活動＋必睇精彩展品 「潮玩館」亦邀得多位星級藝術家及設計師親臨，包括 la b.wing Galerie Ltd 創辦人 b.wing、「經典 Molly 之父」及鐵人兄弟創辦人 Kenny Wong、陋室五月創辦人 Steven Choi、猿創作主理人兼創意總監 Winson Ma；同場更有國際獲獎漫畫家 Pen So 及電視劇原著《死角》作者 Jerry Cho 參與講座及簽名會，近距離分享創作心得與藝術靈感。人氣品牌Hot Toys 更會將展出巨型《漫威》鐵甲奇俠、《迪士尼》史迪仔及《星球大戰》Grogu COSBI 雕像；threezero 帶來《新世紀福音戰士新劇場版》ROBO-DOU 13 號機巨型雕像；Asia Partners 展出 C 朗親筆簽名球衣；Semk Global Marketing Limited 則以巨型 B.Duck 充氣及玻璃纖維裝置增添潮玩氣氛，為入場的各位打造沉浸式視覺體驗！

香港玩具展展覽詳情

日期：2026年1月12至15日（星期一至四）

時間：

・1月12至14日｜上午9:30 至 下午6:30

・1月15日｜上午9:30 至 下午5:00 潮玩館（Pop & Play）

日期：1月12至15日

時間：上午11:30 至 下午7:30

地點：香港會議展覽中心（灣仔博覽道1號）

香港玩具展：展覽廳 1A-E、3B-E、5B-E 及 5G

潮玩館（開放予業界買家及公眾）：會展舊翼一樓會議廳 入場費用

・業內人士（18歲或以上）可參觀全場，包括「潮玩館」

— 現場登記費：港幣100元／位

— 預先登記或使用電子入場證可免費入場