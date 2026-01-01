新年2026｜恆香賀年禮盒登場 聯乘爆江推新口味角仔/必試手造雙層蛋卷

馬年將至，可能不少人開始著手準備年貨。即日起，恆香老餅家推出多款傳統及創新並存的賀年禮盒，包括「新年熊貓家族」賀年禮盒及恆香經典禮盒等。恆香工作坊更攜手爆江師傅，獨家推出2款創新口味角仔，不妨一試！

攜手爆江推新口味 角仔 記者日前到恆香元朗旗艦店實試多款新品。焦點之一必屬恆香工作坊攜手爆江師傅推出的2款獨家新口味角仔。「樂家杏仁糖焦糖拖肥角仔」選用新年必吃的樂家杏仁糖，搭配焦糖拖肥。雖然看似是螞蟻人最愛，但記者覺得味道不算太甜。另一新品「鳳梨香妃角仔」口感爽甜，可以一試。人氣產品「鬆脆粒粒開心果角仔」同步回歸，開心果迷必試！

碩果僅存手造雞蛋卷 新年當然少不了大人細路最愛的雞蛋卷。新年期間，恆香限時推出手造雞蛋卷，每條雞蛋卷是於元朗工場人手卷製，全港絕無僅有，相當難得。除了經典的原味雞蛋卷外，品牌同步推出多款新口味，包括宇治抹茶雞蛋卷及斑蘭雞蛋卷等。

特別「心型老婆餅」 臨近元宵及情人節。恆香的招牌產品老婆餅亦搞搞新意思，推出「心型老婆餅」，為送禮增添新選擇。

即日起至2026年1月31日期間，恆香設有早鳥優惠，賀年禮盒及雞蛋卷系列分別任選2罐即享88折，或任選 3 罐享 78 折，官網預訂兼享免運費優惠。