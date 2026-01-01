自助餐推介｜港島香格里拉自助餐85折！大澳漁鄉風味主題 $449起歎海鮮/椒鹽瀨尿蝦/花蟹籠仔飯

港島香格里拉 cafe TOO 咖啡廳自助餐廳由即日起至 2 月 28 日（2 月 14 日及 2 月 16 至 22 日除外）推出全新自助餐，以「大澳漁鄉風味」為主題，送上滿載漁民風味的海鮮佳餚。美食包括大澳蝦雞餅、椒鹽瀨尿蝦、大澳漁鄉花蟹籠仔飯等，喜歡惹味海鮮小菜的話必試！凡於香格里拉精品店預訂可享85折優惠，價錢低至$449起，下文即睇介紹！

大澳漁鄉風味自助餐

今次自助餐靈感源自大澳漁村的海鮮文化，齊集多款經典大澳菜式，加上現場即席烹調區，食客可在現場近距離欣賞廚師功架，風味滿分！必食菜式有大澳蝦雞餅，外層香脆、內裏彈牙，蝦肉與雞肉交融出鮮甜香濃的層次。大澳漁鄉花蟹籠仔飯更是地道風味代表，新鮮花蟹與鹹魚同焗於瓦煲中，蟹黃滲入香米，粒粒分明。還有嫩滑入味的大澳馬友蒸肉餅、炸至金黃酥脆的椒鹽瀨尿蝦，入口爆汁鮮甜，帶來大澳街頭小炒的特色風味。

客家黃酒蒸海鱸同樣值得一試，魚肉以客家黃酒輕蒸，香氣撲鼻，肉質鮮嫩，入口滿載酒韻與海味。所有菜式均選用大澳地道醬料入饌，包括大澳 X.O. 醬、蝦醬、脆蝦辣醬與蜆醬，很有心思。另外當然不少得冰鎮海鮮區，包括雪蟹腳、鮑魚、琵琶蝦、麵包蟹、三點蟹、海螺等，而刺身與壽司專區更有新鮮捕撈的刺身，以及多款精緻日式佳餚，海鮮迷必試。