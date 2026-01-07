網上熱話｜內地客香港泊車花費近4千 嘲諷收費「有香港特色」 網民憑1點反擊：費用好合理

香港地出名百物騰貴，日常生活樣樣都係錢，洗費有增無減，但打工仔的收入卻遲遲未加正是香港生活常態。不時都會看到人說香港搭車貴，揸車仲貴，除了因為油費高企外，在寸金尺土的地方就連泊車費都貴過人。早前，有內地客就苦呻香港泊車費高昂，只因自己在泊車上花費近4千元，引來大批網民熱烈討論。

內地客香港泊車花費近4千 早前，一位內地旅客在網上發文，直言自己近日來港時就將車泊在香港機場的停車場，卻沒料到離開時竟被收取港幣3,840元，令她不禁嘲諷「這個物價，很有香港特色了」。

網民憑1點反擊 驟眼望落去確實會被近4千元的泊車金額嚇親，但有心水清網民就憑1點反擊，只因從她上傳的照片中，可見她的泊車時間由2025年12月21日05:45，泊到2026年1月4日23:06，意指車輛在停車場停泊了14天，更在停車場內「跨年」。

費用其實好合理？網民：確實好平 眼見發文者的泊車時間如此長，有網民就精心計算出「停了14天，每天274.28元，每小時才11.4元」，形容這個收費「便宜得笑出來了」、「你這一算，確實感覺很便宜」。而發文者本人亦回應指因為朝早入閘、晚上才出閘，所以「其實算16天」。亦有網民留言嘲諷「停泊機場是富豪啦，叫甚麼」、「入餐廳食嘢唔睇價錢亂咁叫俾錢嘅時候就攞張單出嚟控訴或炫耀」。