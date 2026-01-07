熱門搜尋:
尋秦記 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 農曆新年2026 新店關注組 保暖 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
生活
出版：2026-Jan-12 10:00
更新：2026-Jan-12 10:00

網上熱話｜內地客香港泊車花費近4千 嘲諷收費「有香港特色」 網民憑1點反擊：費用好合理

分享：
（圖片來源：小紅書、ViuTV《學神出沒注意》劇照）

（圖片來源：小紅書、ViuTV《學神出沒注意》劇照）

adblk4

香港地出名百物騰貴，日常生活樣樣都係錢，洗費有增無減，但打工仔的收入卻遲遲未加正是香港生活常態。不時都會看到人說香港搭車貴，揸車仲貴，除了因為油費高企外，在寸金尺土的地方就連泊車費都貴過人。早前，有內地客就苦呻香港泊車費高昂，只因自己在泊車上花費近4千元，引來大批網民熱烈討論。

（圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書）

內地客香港泊車花費近4千

早前，一位內地旅客在網上發文，直言自己近日來港時就將車泊在香港機場的停車場，卻沒料到離開時竟被收取港幣3,840元，令她不禁嘲諷「這個物價，很有香港特色了」。

adblk5

（圖片來源：ViuTV《學神出沒注意》劇照）

（圖片來源：ViuTV《學神出沒注意》劇照）

網民憑1點反擊

驟眼望落去確實會被近4千元的泊車金額嚇親，但有心水清網民就憑1點反擊，只因從她上傳的照片中，可見她的泊車時間由2025年12月2105:45，泊到2026年1月4日23:06，意指車在停車場停泊了14天，更在停車場內「跨年」。

（圖片來源：Unsplash@Adrien Fu） （圖片來源：TVB《愛． 回家之開心速遞》劇照）

費用其實好合理？網民：確實好平

眼見發文者的泊車時間如此長，有網民就精心計算出「停了14天每天274.28元每小時才11.4元」，形容這個收費「便宜得笑出來了」、「你這一算，確實感覺很便宜」而發文者本人亦回應指因為朝早入閘、晚上才出閘，所以「其實算16天」。亦有網民留言嘲諷「停泊機場是富豪啦，叫甚麼」、「入餐廳食嘢唔睇價錢亂咁叫俾錢嘅時候就攞張單出嚟控訴或炫耀」。

adblk6

（圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書）

ADVERTISEMENT

請你食美心金沙奶黃年糕😋

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務