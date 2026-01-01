九龍東帝苑酒店開幕 輸入優惠碼即享房價75折+免費早餐

九龍東帝苑酒店前身為九龍東皇冠假日酒店，經全面翻新後以都市度假定位重新開幕。酒店設有 366 間客房，整體設計以自然色調、木材與開揚線條為主，營造輕盈而現代的住宿風格，亦是親子與寵物友善酒店。於開幕期間更推出住宿房價 75 折及每日兩份早餐的限時優惠。

九龍東帝苑酒店客房以居家感作為設計基礎，提供多款房型，照顧不同旅客的需要，包括雙層床開放式房間、設有相連設計的家庭房、多房套房及親子主題客房。酒店亦提供寵物友善住宿，部分房型可攜同寵物入住，讓旅客與毛孩一同享受行程。

寵物友善 天際花園小築 酒店新設的七所天際花園小築是項目亮點之一，每所均設私人花園，提供半室外休憩空間，並沿用峇里島式線條與柔和木質設計，營造更貼近度假的住宿體驗。每間小築可攜帶一隻 15 公斤以下的寵物。酒店亦提醒住客，寵物僅可於指定區域活動，並建議於公共範圍配戴口罩，以兼顧其他旅客的住宿環境。

親子主題房 酒店有親子配套，增設多個兒童遊樂與活動空間，如兒童天地「Giggle Hill」。同時推出兩款家庭主題客房，其中「船灣童趣客房」以海洋探險為構想，設置專屬遊戲區；「親子堡壘客房」則以小型城堡概念呈現互動式空間，為家庭旅客提供更具趣味的住宿體驗。

餐飲空間與新餐廳 酒店大堂的 Fine Foods Lounge 提供輕食、咖啡及甜點，亦供應帝苑品牌旗下常見的糕點款式。天台餐廳 Ponentino 則預計於 2026 年 7 月正式開幕，主打意大利菜式，並設戶外露台，提供可俯瞰將軍澳景致的用餐環境。

分階段啟用 酒店會分三階段推出各項設施，首階段為一月開放客房與套房，其後於三月啟用天際花園小築及主要親子設施，最終於七月啟動天台餐廳 Ponentino。

開幕住宿優惠 為配合開幕，酒店於官方網站推出住宿優惠。旅客於預訂時輸入指定優惠碼「RGKE」，可享房價 75 折，並於入住期間每日享用兩份免費早餐。優惠適用至 2026 年 3 月 31 日。

九龍東帝苑酒店 地址：香港將軍澳唐德街3號「港鐵將軍澳站C出口」