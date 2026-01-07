劍橋大學設數學精英遴選計劃 全額資助20香港內地尖子赴英研修

英國劍橋大學日前與教育機構Clarkson Institute宣布推出「Clarkson Institute 數學精英遴選計劃」，將於今年3至4月在內地及香港甄選20名尖子，全額資助他們赴劍橋大學參與2星期的深度數學課程。

Clarkson Institute創辦人王德志（右）與劍橋大學露西·卡文迪許學院院長Girish Menon（左）簽訂協議。（本報攝）

為 12 至 18 歲中學生而設 全額資助學費 Clarkson Institute數學精英遴選計劃為12至18歲於香港、內地及亞洲部分地區的中學生而設。計劃設有遴選考試，機構將於4月26日在香港及內地等多個地方舉辦考試，各地考生會於同一時間開考，並於2小時內完成，問題以選擇題為主，最後設挑戰性問題。遴選考試中，表現最優異的20名學生將會獲得全額學費資助，赴劍橋大學露西・卡文迪許學院參加為期兩星期的深度數學課程。

劍橋教授設計密集式課程 課程會由劍橋大學數學系助理教授Dr. Owain Salter Fitz-Gibbon以及學院物理系助理教授Dr. James Moore設計，學生將會接受密集式的課堂。 有助香港學生了解 頂尖學府收生要求 同為劍橋校友、Clarkson Institute創辦人王德志表示，數學是生物學、化學、經濟學等多個學科的基礎，他期望提高大眾對數學的固有想法，考慮將數學發展成為終身事業。被問及課程能否有助申請入讀劍橋大學，他指出課程是完全獨立，與申請入讀劍橋無關，但不少香港學生能力優異，卻不了解頂尖學府的申請程序，最後錯失入讀機會，希望此次課程讓更多學生深入認識頂尖大學收生要求。