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生活
2024-01-01 06:00:00

7仔優惠｜7-Eleven 1月2日限定優惠 購物滿$100全單8折！PayMe再減$10

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7仔優惠｜7-Eleven 1月2日限定優惠 購物滿$100全單8折！PayMe再減$10

7仔優惠｜7-Eleven 1月2日限定優惠 購物滿$100全單8折！PayMe再減$10

7仔優惠｜7-Eleven推出2024年優惠第一炮「1.2 Day」大折日，於1月2日早上7時起到任何一間7-Eleven購物滿$100或以上，即可享有 8 折優惠7仔今次的8折優惠，更可與多款著數優惠同時使用，齊齊享有折上折優惠，立即到7-Eleven入貨啦！

「1.2 Day」大折日

7-Eleven今次新年的8折優惠可與今期多款著數優惠同時使用，齊齊享有折上折優惠！今期至抵筍貨包括：各款Häagen-Dazs雪糕批／迷你杯、各款 DREYER'S D-COLLECTION脆皮雪糕批／雪糕杯／脆筒、全新喜茶雪條、卡樂B薯片、維他新鮮茶、各款啤酒、7-SELECT人氣雞脾，以及送禮首選的軒尼詩V.S.O.P大號、金莎金鑽禮盒及安記溏心鮑鮑魚麵禮盒等等，包羅萬有隨你選擇！

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