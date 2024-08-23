7仔印花｜mofusand聯乘Sanrio characters 7仔印花換6款「罐罐貓聯萌」公仔+小物罐 2款「軟萌萌抱枕」同步登場

日本人氣插畫mofusand聯乘Sanrio characters，推出全系列6款超可愛「罐罐貓聯萌」精品，由 8 月 28 日早上 7 時起於7-Eleven 分店限定登場，大家可消費儲7仔印花換領！mofusand 裝扮成 6位 Sanrio大熱角色，分別配戴上相應角色的精美頭套，每款均有罐罐貓公仔及同款小物罐各一件，實用與可愛兼備，另外2款「軟萌萌抱枕」同步登場，下文即睇換領詳情！

7仔限定！mofusand聯乘Sanrio characters出「罐罐貓聯萌」 「mofusand X Sanrio characters 罐罐貓公仔+小物罐」設計以 mofusand 打扮成 6 位 Sanrio 大熱角色包括：Cinnamoroll、Kuromi、Pompompurin、My Melody、Hangyodon及Hello Kitty為主題，mofusand 分別配戴上相應角色的精美頭套，收藏價值極高！每套「mofusand X Sanrio characters 罐罐貓公仔+小物罐」均有罐罐貓公仔及同款小物罐各一件，戴上頭套的 mofusand 罐罐貓公仔雙手抱著相應Sanrio 角色造型的抱枕，而實用小物罐用上食品級 Borosilicate 玻璃製造，可用作存放日常小物或不同類型小食，貓耳朵造型蓋子更可當作迷你貓貓零食碟，相當實用！

「罐罐貓聯萌」推廣活動詳情 印花派發詳情： 由 2024 年 8 月 28 日早上 7 時起至 10 月 8 日止。顧客於 7-Eleven 分店*購物滿$20#即可享印花 1張。其後每$10 可獲多 1 張印花，如此類推。



「罐罐貓公仔+小物罐」換購詳情

由 2024 年 8 月 28 日早上 7 時起至 10 月 8 日止，儲齊 8 張印花加$52，即可隨機換購「罐罐貓公仔+小物罐」1 套，或儲齊 12 張印花加$96，即可隨機換購 2 套。「罐罐貓公仔+小物罐」套裝包括罐罐貓公仔及小物罐各 1 件。所有產品均預先包裝並隨機換購，顧客不能選擇款式。每位顧客每日最多換購「罐罐貓公仔+小物罐」20 套。如換購數量超過 20 套，本公司可安排訂貨。而取貨日期會按貨源而定，詳情請向店員查詢。圖片只供參考，實際尺寸以實物為準。



yuu 獎賞計劃會員專享優惠：

推廣日期為 2024 年 8 月 28 日至 10 月 8 日止。兌換日期為 2024 年 8 月 28 日早上 7 時起至 10 月11 日止。以 8,800 yuu 積分+$12，即可隨機換購「罐罐貓公仔+小物罐」1 套。