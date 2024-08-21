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2024-08-21 11:30:00

7仔預購全新系列 燦子+迷你兵團精品 必換實用家品/麻雀套裝【內附預購詳情】

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7仔預購全新系列 燦子+迷你兵團精品 必換實用家品/麻雀套裝【內附預購詳情】

7仔預購全新系列 燦子+迷你兵團精品 必換實用家品/麻雀套裝【內附預購詳情】

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燦子+Minions粉絲請注意！7-eleven推出全新預購系列，包括一系列燦子及Minions周邊用品，有齊麻雀、保溫壺、杯、行李磅、眼罩等。另有我係小忌廉、Disney Lucifer家品，即睇詳情！

7仔預購｜燦子SHO-CHAN系列精品

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燦子招財貓人偶 (預購價：$269) 燦子枕頭袋 (預購價：$129/2件) 燦子陶瓷杯連硅膠蓋 (預購價：$129) 燦子行李磅 (預購價：$199) 燦子頸枕連眼罩 (預購價：$119) 燦子410ML 保溫瓶 (預購價：$179) 燦子忍者人偶 (藍色版) (預購價：$199) 燦子招財貓人偶 (預購價：$269) (1款) 燦子凳子 (燦子/小琪)(預購價：$279/件) 燦子凳子 (燦子/小琪)(預購價：$279/件) 燦子麻雀 (預購價：$799)

7仔預購｜迷你兵團Minions系列精品

迷你兵團麻雀 (預購價：$799) 迷你兵團星形抱枕 (預購價：$79) 迷你兵團毛絨抱枕 (藍/紅) (預購價：$79/件) 迷你兵團毛絨抱枕 (藍/紅) (預購價：$79/件)

7仔預購｜Disney Lucifer系列精品

Disney Lucifer前開蓋日本輪胖胖箱 (預購價：20” $699/ 26” $899/ 28” $999) Disney Lucifer摺疊式購物車 (預購價：$339) Disney Lucifer可摺疊衣物收納袋套裝 (3件裝)(預購價：$280) Disney Lucifer護照套及行李牌套裝 (預購價：$199) Disney Lucifer行李帶及散紙包套裝 (預購價：$158) Disney Lucifer卡通造型摺疊式購物袋 (預購價：$130) Disney Lucifer輕便旅行掛勾袋 (預購價：$130)

7仔預購｜我係小忌廉系列精品

小忌廉/小桃成人八達通配飾 （早鳥優惠價：$268/件） 小忌廉/小桃成人八達通配飾 （早鳥優惠價：$268/件）

7仔預購｜其他系列精品

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Kewpie 丘比開運版枱墊 (預購價：$98) Kewpie 丘比開運版雙面拉鍊收納袋 (預購價：$168) Kewpie 丘比開運版摺疊雨傘 (預購價：$148) Kewpie 丘比開運版磁吸無線流動充電器 (預購價：$338) Doughnut背囊 Doughnut背囊 Doughnut背囊 Doughnut背囊 KUROMI鍵盤(低至8折，預購價：$169/件起) KUROMI滑鼠(低至8折，預購價：$169/件起) 三眼仔15吋USB造型燈(低至8折，預購價：$169/件起) 唐老鴨兒童數碼相機 (低至8折，預購價：$169/件起) 鋼牙與大鼻兒童數碼相機 (低至8折，預購價：$169/件起)

7-11便利店全新卡通精品預購

預購期：2024821日至202493日（零食系列至917日）

店舖自取產品預購流程：

  1. 點擊進入7-Eleven預購
  2. 儲存「產品條碼」圖像。
  3. 7-Eleven 出示「產品條碼」及付款。
  4. 於取貨日期，憑收據到同一店舖領取貨品，並保留收據作保養用途。

yuu會員專享預購流程：

  1. 參照上述預購流程 (1)(2)
  2. 打開yuu 應用程式主頁/ 「兌換」頁面。
  3. 點選心水產品，點擊「儲存優惠」/「立即兌換」。
  4. 於「已儲存」頁面中可找到心水產品/ 「獎賞兌換二維碼」。
  5. 於有效期內到7-Eleven店鋪出示yuu ID/ 「獎賞兌換二維碼」及「產品條碼」付款。預購時請向收銀店員提供可接收手機短訊之手機號碼，以接收取貨提示或最新取貨資訊。
  6. 於取貨日期內，憑收據到同一店舖領取貨品，並保留收據作保養用途。
7仔預購全新系列

7仔預購全新系列

商品名稱

取貨期

燦子忍者人偶／迷你兵團星形抱枕、毛絨抱枕／小忌廉&小桃成人八達通配飾

2024910日至16

零食系列

2024101日至107

燦子保溫瓶／陶瓷杯連硅膠蓋／頸枕連眼罩／行李磅

20241015日至21

Kewpie丘比開運版摺疊雨傘／開運版枱墊／開運版磁吸無線流動充電器／開運版雙面拉鍊收納袋

20241022日至28
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