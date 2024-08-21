7仔預購全新系列 燦子+迷你兵團精品 必換實用家品/麻雀套裝【內附預購詳情】

燦子+Minions粉絲請注意！7-eleven推出全新預購系列，包括一系列燦子及Minions周邊用品，有齊麻雀、保溫壺、杯、行李磅、眼罩等。另有我係小忌廉、Disney Lucifer家品，即睇詳情！
7仔預購｜燦子SHO-CHAN系列精品
7仔預購｜迷你兵團Minions系列精品
7仔預購｜Disney Lucifer系列精品
7仔預購｜我係小忌廉系列精品
7仔預購｜其他系列精品
7-11便利店全新卡通精品預購
預購期：2024年8月21日至2024年9月3日（零食系列至9月17日）
店舖自取產品預購流程：
- 點擊進入7-Eleven預購
- 儲存「產品條碼」圖像。
- 於 7-Eleven 出示「產品條碼」及付款。
- 於取貨日期，憑收據到同一店舖領取貨品，並保留收據作保養用途。
yuu會員專享預購流程：
- 參照上述預購流程 (1)至(2)。
- 打開yuu 應用程式主頁/ 「兌換」頁面。
- 點選心水產品，點擊「儲存優惠」/「立即兌換」。
- 於「已儲存」頁面中可找到心水產品/ 「獎賞兌換二維碼」。
- 於有效期內到7-Eleven店鋪出示yuu ID/ 「獎賞兌換二維碼」及「產品條碼」付款。預購時請向收銀店員提供可接收手機短訊之手機號碼，以接收取貨提示或最新取貨資訊。
- 於取貨日期內，憑收據到同一店舖領取貨品，並保留收據作保養用途。
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取貨期
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燦子忍者人偶／迷你兵團星形抱枕、毛絨抱枕／小忌廉&小桃成人八達通配飾
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2024年9月10日至16日
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零食系列
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2024年10月1日至10月7日
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燦子保溫瓶／陶瓷杯連硅膠蓋／頸枕連眼罩／行李磅
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2024年10月15日至21日
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Kewpie丘比開運版摺疊雨傘／開運版枱墊／開運版磁吸無線流動充電器／開運版雙面拉鍊收納袋
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2024年10月22日至28日