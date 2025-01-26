7仔預購推人氣Chiikawa電玩手機！一系列Hello Kitty 旅行用品/小王子彩繪玻璃系列

各位Chii粉絲注意！今期7仔預購推出超人氣 Chiikawa 智慧型電玩手機，隨時隨地都可以與Chiikawa角色互動。另外更有isney 角色史迪仔化身Stitch 八達通手錶，登陸7仔預購。同場加映全新 Hello Kitty 旅行用品系列以及小王子彩繪玻璃系列背包，即睇詳請。

今期預購將於即日起開始在「7 仔預購」網站及 7- Eleven App雙平台開放預購。 Chiikawa 智慧型電玩手機 全港超人氣的Chiikawa是不少大人小朋友的喜愛角色。今期7仔預購推出Chiikawa 智慧型電玩手機，手機可以更換手機頂部的「耳飾」，隨意換成各位心水角色CHIIKAWA、HACHIWARE還是USAGI。內建多個有趣的應用程序，從拍攝照片、錄影，到與朋友的通話和信息交流一應俱全，更有心理測試和謎語等小遊戲。

Disney 角色史迪仔系列 Disney 角色史迪仔今次化身Stitch 八達通手錶。手錶專為各個年齡層設計，無論是小童手錶，還是成人款都可供選購。兩款八達通手錶不僅方便搭乘交通工具和購物，成人及兒童的 Stitch 手錶更可配成一套，化身親子裝。

Hello Kitty 旅行用品系列 從印有蝴蝶結暗花的Hello Kitty 卡通前開蓋日本輪旅行箱，到輕便的摺疊式購物袋及斜背袋，還有實用的摺疊式背包及旅行袋，每一件產品都充滿 Hello Kitty 的甜美魅力，讓這些旅行好物陪各位一起探索世界。

小王子彩繪玻璃系列袋款 法國經典童話小說《小王子 Le Petit Prince》2025年再推出話題新品。其減壓3D背包採用AGS系統，回彈減壓設計能有效吸收向下的衝擊力，並產生向上的回彈力，保護肌肉和脊椎，讓每一次出行都輕鬆自在，一眾小王子粉絲絕對不能錯過。