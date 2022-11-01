7仔預購推32款Sanrio精品 仲有Monchhichi聖誕倒數月曆+光纖聖誕樹套裝

7-11便利店的7仔預購今期推出32款可愛又實用的Sanrio人氣角色精品及戶外用品，包括Kuromi 多用途儲物箱、My Melody 麻雀套裝、一系列大口仔速開帳篷、露營旗仔及便利單肩包等，讓大家於秋高氣爽的天氣和家人朋友郊游。臨迎聖誕，今次更有Monchhichi、Donald Duck聖誕節倒數禮物盒及Monchhichi 光纖聖誕樹連裝飾套裝。同場更有可愛的Little Twin Stars 全棉活印卡通床品，讓大家準備迎接初冬。

My Melody 麻雀套裝 32款精品包括全港首度推出的限量版Sanrio人氣卡通My Melody麻雀，無論外盒、麻雀及骰子都刻下Melody圖案，每套麻雀更附上麻雀抺布方便每次用完後可以清潔。

My Melody 麻雀（預購價 $799）

Kero Kero Keroppi/ Kuromi 二合一抱枕連坐墊 另一款首次推出的，是獨家設計的Kero Kero Keroppi 及Kuromi 二合一抱枕連坐墊可愛又實用。除了可以整個放於辦公室式家居椅子上，亦可放於車內使用。拆開上半部可當抱枕，下半可作一張柔軟舒適的地墊或椅墊。

多款 Minna No Tābō 大口仔及 Kero Kero Keroppi 產品 今次更有多款Minna No Tābō大口仔及Kero Kero Keroppi 產品，包括速開帳篷（預購價：$279），速開帳篷可以輕鬆摺合，攜帶方便。可阻擋95%紫外線，背部設透氣網，保持空氣流通，配備6根營釘可加強鞏固帳幕。使用防潑水物料，清洗方便。而Minna No Tābō摺疊式購物車，容量有55升，可負重約40公斤。車身用上鋁合金不易生鏽拉桿，以及PP不易碎物料，堅固耐用，更提供3年保修服務。

Kero Kero Keroppi 35 週年紀念版 / Cinnamoroll 20 週年紀念版 20 吋四輪旅行箱 相信不少朋友已計劃定外遊購物，Kero Kero Keroppi 35週年紀念版及Cinnamoroll 20週年紀念版，不但只外觀精美，物料使用100% PC，容易打理，配備美國TSA 密碼海關鎖，加密設計，外遊更安心。

更多 Sanrio 精品：

Little Twin Stars 全棉活印卡通床笠連枕袋 雅芳婷Sanrio全棉卡通活印1150針床品系列，選用優質全棉，手感柔軟，親膚觸感。採用先進活性印染技術，將天然染料滲入每根紗線內，讓色澤更鮮艷持久，色彩柔和，而且品質出眾，結實耐用。