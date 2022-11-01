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2022-11-01 19:30:00

7仔預購推32款Sanrio精品 仲有Monchhichi聖誕倒數月曆+光纖聖誕樹套裝

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7仔預購推32款Sanrio精品 仲有Monchhichi聖誕倒數月曆+光纖聖誕樹套裝

7仔預購推32款Sanrio精品 仲有Monchhichi聖誕倒數月曆+光纖聖誕樹套裝

7-11便利店的7仔預購今期推出32款可愛又實用的Sanrio人氣角色精品及戶外用品，包括Kuromi 多用途儲物箱、My Melody 麻雀套裝、一系列大口仔速開帳篷、露營旗仔及便利單肩包等，讓大家於秋高氣爽的天氣和家人朋友郊游。臨迎聖誕，今次更有MonchhichiDonald Duck聖誕節倒數禮物盒及Monchhichi 光纖聖誕樹連裝飾套裝。同場更有可愛的Little Twin Stars 全棉活印卡通床品，讓大家準備迎接初冬。

My Melody麻雀套裝

32款精品包括全港首度推出的限量版Sanrio人氣卡通My Melody麻雀，無論外盒、麻雀及骰子都刻下Melody圖案，每套麻雀更附上麻雀抺布方便每次用完後可以清潔。

My Melody 麻雀（預購價 $799）

My Melody 麻雀（預購價 $799）

Kero Kero Keroppi/ Kuromi 二合一抱枕連坐墊

另一款首次推出的，是獨家設計的Kero Kero Keroppi Kuromi 二合一抱枕連坐墊可愛又實用。除了可以整個放於辦公室式家居椅子上，亦可放於車內使用。拆開上半部可當抱枕，下半可作一張柔軟舒適的地墊或椅墊。

Kuromi 二合一抱枕連坐墊（預購價：$269） Kero Kero Keroppi 二合一抱枕連坐墊（預購價：$269）

多款Minna No Tābō大口仔及Kero Kero Keroppi 產品

今次更有多款Minna No Tābō大口仔及Kero Kero Keroppi 產品，包括速開帳篷（預購價：$279），速開帳篷可以輕鬆摺合，攜帶方便。可阻擋95%紫外線，背部設透氣網，保持空氣流通，配備6根營釘可加強鞏固帳幕。使用防潑水物料，清洗方便。而Minna No Tābō摺疊式購物車，容量有55升，可負重約40公斤。車身用上鋁合金不易生鏽拉桿，以及PP不易碎物料，堅固耐用，更提供3年保修服務。

Minna No Tābō 便利單肩包 （預購價：$109） Minna No Tābō 便利單肩包 （預購價：$109） Minna No Tābō速開帳篷（預購價：$279） Minna No Tābō速開帳篷（預購價：$279） Minna No Tābō速開帳篷（預購價：$279） Minna No Tābō摺疊式手挽袋（預購價：$129） Minna No Tābō摺疊式購物車（預購價：$449） Minna No Tābō摺疊式手挽袋（預購價：$129） Minna No Tābō露營旗仔（預購價：$109） Minna No Tābō摺疊式購物車（預購價：$449） Minna No Tābō摺疊式手挽袋（預購價：$129） Minna No Tābō特大容量環保袋 (可擴展)（預購價：$129） Minna No Tābō特大容量環保袋 (可擴展)（預購價：$129） Kero Kero Keroppi 35週年紀念版速開帳篷（預購價：$279） Kero Kero Keroppi 35週年紀念版速開帳篷（預購價：$279） Kero Kero Keroppi 35週年紀念版速開帳篷（預購價：$279） Kero Kero Keroppi 35週年紀念版摺疊式膠籃（預購價：$79） Kero Kero Keroppi 35週年紀念版摺疊式購物車（預購價：$449） Kero Kero Keroppi 35週年紀念版摺疊式購物車（預購價：$449）

Kero Kero Keroppi 35週年紀念版 / Cinnamoroll 20週年紀念版 20吋四輪旅行箱

相信不少朋友已計劃定外遊購物，Kero Kero Keroppi 35週年紀念版及Cinnamoroll 20週年紀念版，不但只外觀精美，物料使用100% PC，容易打理，配備美國TSA 密碼海關鎖，加密設計，外遊更安心。

Cinnamoroll 20週年紀念版 20吋四輪旅行箱（預購價：$599） Kero Kero Keroppi 35週年紀念版 20吋四輪旅行箱（預購價：$599）

更多Sanrio精品：

Ahiru no Pekkle 摺合式小枱 （預購價：$199） Pochacco 摺合式小枱 （預購價：$199） Kuromi 多用途儲物箱 （預購價：$199） Minna No Tābō 摺合式小枱 （預購價：$199） Pata Pata Peppy多用途儲物箱 （預購價：$199） My Melody 摺合式小枱 （預購價：$199）

Little Twin Stars 全棉活印卡通床笠連枕袋

雅芳婷Sanrio全棉卡通活印1150針床品系列，選用優質全棉，手感柔軟，親膚觸感。採用先進活性印染技術，將天然染料滲入每根紗線內，讓色澤更鮮艷持久，色彩柔和，而且品質出眾，結實耐用。

Little Twin Stars 全棉活印卡通床笠連枕袋 （預購價：3呎單人$349/ 4呎半加雙人$499/ 5呎加大$569） Little Twin Stars 全棉活印卡通連心®扣PLUS被袋（預購價：單人$499/ 加大$629） Sanrio 全棉活印卡通舒適枕 (一個)（預購價：$129）

Monchhichi聖誕節倒數禮物盒及光纖聖誕樹連裝飾套裝

另外，臨近聖誕節，7仔預購更推出Monchhichi的聖誕節倒數禮物盒及光纖聖誕樹連裝飾套裝，聖誕倒數禮物盒共有兩款選擇，包括MonchhichiDonald Duck，裝有多款精美設計的聖誕裝飾和實用物品，如手錶及香水等。而光纖聖誕樹連裝飾套裝，質料耐用，簡單方便布置辦公室或家居，套裝包括1.2米高的光纖聖誕樹、10件吊飾、1件聖誕帽及女聖誕樹裝飾布。

Donald Duck 聖誕節倒數禮物盒 預購價 $799 Donald Duck 聖誕節倒數禮物盒 預購價 $799 Monchhichi 聖誕節倒數禮物盒 預購價 $799 Monchhichi 聖誕節倒數禮物盒 預購價 $799 Monchhichi 光纖聖誕樹連裝飾套裝 預購價：$799
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