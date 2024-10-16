7仔預購系列 Kuromi純銀首飾/幪面超人珍藏版八達通/必換小熊維尼前蓋行林箱

7仔預購今期又再推出一系列好物，有極具紀念價值的幪面超人珍藏版八達通套裝，更有超人氣Sanrio角色Kuromi的純銀首飾系列，紫色閃亮心型閃石超精緻。另外今期「７仔預購網店」亦為大家搜羅了一系列小熊維尼外遊好物，即睇詳請了解！

預購日期由即日起至10月29日

精選 Kuromi 產品詳情 Kuromi在「2024 Sanrio Character Ranking」全球投票中榮獲季軍，在香港區更是取得亞軍，成為Sanrio的超人氣角色！這次7-Eleven推出了Kuromi純銀首飾系列，包括頸鏈、耳環和戒指，全部採用925純銀精製，並鑲嵌紫色閃亮心型閃石，為每款首飾增添迷人光彩。每件首飾都附有精美的包裝木盒，無論是自用還是送禮都非常合適。此外，Kuromi還與她的好友巴庫一起推出了多款絲般綿1000針夢幻床品，包括床笠連枕套及冷氣被。這些床品採用超細纖維布料，質地細緻柔軟，經過磨毛加工處理，不僅不會縮水，還能保持長久的美觀與舒適。每晚都能享受高品質的睡眠，感受無比的舒適與溫暖。

精選 幪面超人 產品詳情 八達通以兩大角色為主體，配上可轉動式金屬牌、頸巾形匙扣和有獨立編號的收藏盒。卡面的設計使用了幪面超人一號及二號、強風吹拂的頸巾形象，浮現出兩人集合時經典的變身姿勢及幪面超人logo。

精選 Winnie The Pooh 產品詳情 準備好與小熊維尼一起踏上冒險之旅了嗎？這款前開蓋設計的行李箱，採用可愛的咖啡色和紅色，完美展現小熊維尼的童趣與魅力！小熊維尼行李帶與散紙包的組合，讓你的旅行更加時尚與便利！小熊維尼棉花糖系列甜甜登場，結合雙色拼貼與療癒系雲朵主題，搭配軟萌的維尼大頭與暖暖的毛球，為包包增添滿滿的可愛元素。

精選 迪士尼系列 產品詳情 寵物頭飾帽讓你的毛孩瞬間變身！這款帽子採用柔軟的材質製作，讓你的毛孩穿上後感覺舒適自在。無論是拍照還是參加聚會，這款可愛的帽子都能讓你的寵物成為「顯眼包」，讓你的寵物變得更可愛！環保購物袋驚喜登場！這款清新可愛的環保袋雙面印有不同的圖案，讓每次購物都變得有趣又特別。輕巧的材質設計讓你可以輕鬆摺疊，隨時收藏在毛絨小袋中，方便掛在手袋或背包上，隨時準備出門！

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