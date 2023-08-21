7仔預購｜姆明小美 SOU．SOU麻雀及行李箱 仲有Recolte/Toffy/SOU．SOU日系咖啡組合

今期7仔預購準備多款人氣卡通及日本京都品牌家品，包括來自芬蘭、可愛又淘氣的小美，跳出《姆明家族》漫畫框框，置身於麻雀套裝、儲物椅、毛毯及抱枕等家品，款款都精美實用。鍾情日本潮流的你，一定有聽過來自京都、以揉合傳統與現代印花藝術而聞名的人氣品牌SOU・SOU，7仔預購今期引入品牌最新的旅行及家居用品，包括陶瓷濾杯咖啡壺組、抱枕連毛毯、行李箱，其中最令人矚目一定要極具收藏價值的限量版SOU・SOU麻將套裝，喜歡SOU・SOU的你，不用飛日本都買到了！

7仔預購｜姆明小美 SOU．SOU麻雀及行李箱 仲有Recolte/Toffy/SOU．SOU日系咖啡組合

另外，7仔預購也為OSARUNOMONKICHI粉絲準備多款CP值高的人氣家品，包括抱枕毛毯、茶壼及茶杯套裝連托盤、摺合式梳化等，讓家居煥然一新，營造黃色活潑風格。

yuu會員今期同樣有特別優惠，可以優惠價預購Recolte Solo咖啡機及Toffy全自動研磨芳香咖啡機。設計配色時尚，不但可以點綴空間，又可隨時享用手工咖啡，一舉兩得。今期預購日期由2023年8月23日早上7時起至9月5日，粉絲記得mark實日子。

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小美麻雀套裝

限量版人氣小美麻雀，無論外盒、麻雀還是骰子都刻下小美圖案。便攜收納箱設有手柄，方便攜帶出門，與朋友到處打牌耍樂。每套麻雀更附上麻雀抺布，方便每次用完後可以清潔。