熱門搜尋:
電腦節 好去處 消暑方法 銀色債券 網上熱話 中秋月餅 凱柏峰II 林襄 港元定存 C觀點 Ray Online 恒大 ​​​​​​​自助餐 深圳好去處 樓市 日本旅遊 MIRROR 免費機票 澳門好去處 食譜 BNO 英超 日圓匯率 2023香港小姐競選 鬼節
返回
生活
2023-08-21 16:04:50

7仔預購｜姆明小美 SOU．SOU麻雀及行李箱 仲有Recolte/Toffy/SOU．SOU日系咖啡組合

分享：
7仔預購｜姆明小美 SOU．SOU麻雀及行李箱 仲有Recolte/Toffy/SOU．SOU日系咖啡組合

7仔預購｜姆明小美 SOU．SOU麻雀及行李箱 仲有Recolte/Toffy/SOU．SOU日系咖啡組合

今期7仔預購準備多款人氣卡通及日本京都品牌家品，包括來自芬蘭、可愛又淘氣的小美，跳出《姆明家族》漫畫框框，置身於麻雀套裝、儲物椅、毛毯及抱枕等家品，款款都精美實用。鍾情日本潮流的你，一定有聽過來自京都、以揉合傳統與現代印花藝術而聞名的人氣品牌SOUSOU7仔預購今期引入品牌最新的旅行及家居用品，包括陶瓷濾杯咖啡壺組、抱枕連毛毯、行李箱，其中最令人矚目一定要極具收藏價值的限量版SOUSOU麻將套裝，喜歡SOUSOU的你，不用飛日本都買到了！

7仔預購｜姆明小美 SOU．SOU麻雀及行李箱 仲有Recolte/Toffy/SOU．SOU日系咖啡組合

7仔預購｜姆明小美 SOU．SOU麻雀及行李箱 仲有Recolte/Toffy/SOU．SOU日系咖啡組合

另外，7仔預購也為OSARUNOMONKICHI粉絲準備多款CP值高的人氣家品，包括抱枕毛毯、茶壼及茶杯套裝連托盤、摺合式梳化等，讓家居煥然一新，營造黃色活潑風格。

yuu會員今期同樣有特別優惠，可以優惠價預購Recolte Solo咖啡機及Toffy全自動研磨芳香咖啡機。設計配色時尚，不但可以點綴空間，又可隨時享用手工咖啡，一舉兩得。今期預購日期由2023823日早上7時起至95日，粉絲記得mark實日子。

即睇7仔預購姆明阿美精品👇🏻 👇🏻 👇🏻

小美麻雀套裝 

限量版人氣小美麻雀，無論外盒、麻雀還是骰子都刻下小美圖案。便攜收納箱設有手柄，方便攜帶出門，與朋友到處打牌耍樂。每套麻雀更附上麻雀抺布，方便每次用完後可以清潔。

小美麻雀套裝 預購價：$799

小美麻雀套裝 預購價：$799

小美9吋毛公仔 預購價：$200 小美毛毯 預購價：$199 小美地毯 預購價：$199 姆明抱枕（小美 / 姆明） 預購價：$200 姆明折疊式飲品杯附收納袋（預購價：$248） 姆明毛毯連袋（預購價：$280） 小美儲物椅 預購價：$229 姆明抱枕（小美 / 姆明） 預購價：$200

即睇7仔預購OSARUNOMONKICHI馬騮仔精品👇🏻 👇🏻 👇🏻

OSARUNOMONKICHI抱枕毛毯（預購價：$199） OSARUNOMONKICHI摺合式梳化（預購價：$469） OSARUNOMONKICHI螢幕置物架（預購價：$399） OSARUNOMONKICHI茶壼及茶杯套裝連托盤（yuu會員預購價 ：8,800 yuu積分＋$183 / 預購價：$349） OSARUNOMONKICHI日式拉麵碗套裝（預購價：$239） OSARUNOMONKICHI坐墊（預購價：$199） OSARUNOMONKICHI坐墊（預購價：$199）

即睇SOUSOU精品👇🏻 👇🏻 👇🏻

SOU．SOU 陶瓷濾杯咖啡壺組（預購價：$299） SOU・SOU 麻將套裝（台灣牌）（預購價：$999） SOU．SOU 行李箱（預購價：20" $599） SOU．SOU 行李箱（預購價：28" $899） SOU．SOU 日式拉麵碗套裝（預購價：$169） SOU．SOU 抱枕連毛毯（預購價：$199）

Recolte Solo 咖啡機（yuu會員預購價： $421/ 預購價：$478

輕易泡製出多種不同口味咖啡，適合不同要求。組合式設計可輕易拆開清洗，金屬濾網能保存咖啡香氣，可反覆沖洗使用，經濟環保。隨附200毫升雙層結構玻璃杯，二重結構保溫，隔熱效果佳。小巧精緻的外型設計，適合香港家居。

Recolte Solo 咖啡機（yuu會員預購價： $421/ 預購價：$478）

Recolte Solo 咖啡機（yuu會員預購價： $421/ 預購價：$478）

Toffy 全自動研磨芳香咖啡機（yuu會員預購價：$1,038/ 預購價：$1,180

日本典雅復古風設計，輕易融入現代家居。機身精緻小巧，容易收藏。仿如人手沖製蒸萃取咖啡，更能突出咖啡原始風味，咖啡豆或粉均可使用。操作簡單，一鍵即可研磨濾煮，約3分半鐘內即可由咖啡豆製作成一杯約160毫升的芳香醇厚咖啡。特殊結構，靜音設計，降低磨豆時的音量。隨機附有專用濾網。適合家庭及辦公室內使用。

Toffy 全自動研磨芳香咖啡機（yuu會員預購價：$1,038/ 預購價：$1,180）

Toffy 全自動研磨芳香咖啡機（yuu會員預購價：$1,038/ 預購價：$1,180）

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受