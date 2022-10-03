7仔預購｜新推迪士尼系列精品 超實用摺疊式購物車/儲物箱 同步加推愛麗斯夢遊仙境+史迪仔床品

7-11又有新嘢換！今期7仔預購以迪士尼為主題，推出一系列39款可愛的迪士尼精品，包括唐老鴨、三眼仔、小熊維尼等人氣角色的購物車、速開帳篷、野餐墊、儲物箱、摺合式小枱等。另外更有愛麗絲夢遊仙境及史迪仔絲般綿1000針床品預購。
更提供yuu會員優先預購日期，yuu會員可快人一步於10月5日至10月11日提早預購，盡享先機，更可使用yuu積分加優惠價預購不同產品，千萬不要錯過。其他顧客亦可於10月12日早上7時起到7仔預購，或者立即登記yuu會員享受更多會員專屬待遇啦！
7仔預購｜超實用家品 摺疊式購物車/儲物箱
1. 唐老鴨/ 三眼仔/ 小熊維尼摺疊式購物車
購物好幫手點少得迪士尼人氣角色摺疊式購物車？車身顏色豐富，蓋頂及前方都印上可愛的角色。55升大容量，可負重約40公斤，非常實用。使用4輪萬向孖轆，輕易行過斜路或石屎地。車身利用PP不易碎物料，鋁合金不易生鏽拉桿,堅固耐用，方便清洗，更提供三年保修服務。
yuu會員預購價：8,800 yuu積分+$399 /預購價:$479)
2. 唐老鴨/三眼仔/小熊維尼摺疊儲物箱 (可側開)
可摺儲物箱的容量夠大，可放入衣物、配飾等，能負重約 40 公斤，用作家居收納非常實用。多功能設計產品左右可打開，方便不同場合便用。而且可以輕鬆摺合，攜帶方便，收納慳位。使用PP不易碎物料，方便清洗。
yuu會員預購價：8,800 yuu 積分+$299 /預購價:$359
3. 唐老鴨/三眼仔/小熊維尼速開帳篷
速開帳篷輕鬆摺合,攜帶方便，可阻擋95%紫外線。背部設透氣網,保持空氣流通。配備6根營釘，可加強鞏固帳幕，防潑水物料,清洗方便。
yuu會員預購價：8,800 yuu積分+$239 / 預購價:$299)
7仔預購｜愛麗斯夢遊仙境+史迪仔床品
除了收納及野餐用品外，今次7仔更同步推出床品系列。分別有愛麗斯夢遊仙境及史迪仔兩款，其中床品套有三個尺寸，包括單人、雙人加大及加大。使用超細纖維布料，細緻柔軟床笠連枕套套裝。不縮水，不起毛粒，非常耐用。另外亦有1000針枕套 (2個)供選擇。
更有一年四季都可以用的羽綿四季被，使用超細纖維布料。被芯連7條小繩，可套在被袋內。可機洗及手洗，不縮水。填充料厚度約200g/m2，四季可用。
預購流程：
1. 點撃進入 7 仔預購站 https://www.7-eleven.com.hk/zh/whats-new/pre-order
2. 儲存「產品條碼」圖像。
3. 於 7-Eleven 出示「產品條碼」及付款。
4. 於取貨日期,憑收據到同一店舖領取貨品，並保留收據作保養用途。