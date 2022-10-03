7仔預購｜新推迪士尼系列精品 超實用摺疊式購物車/儲物箱 同步加推愛麗斯夢遊仙境+史迪仔床品

7-11又有新嘢換！今期7仔預購以迪士尼為主題，推出一系列39款可愛的迪士尼精品，包括唐老鴨、三眼仔、小熊維尼等人氣角色的購物車、速開帳篷、野餐墊、儲物箱、摺合式小枱等。另外更有愛麗絲夢遊仙境及史迪仔絲般綿1000針床品預購。

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