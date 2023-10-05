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生活
2023-10-05 18:44:46

7仔預購｜最新Sanrio精品「Sanrio人氣角色大賞」得主可愛登場！必搶麻雀套裝/迷你三文治機/超輕摺傘

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7仔預購｜最新Sanrio精品「Sanrio人氣角色大賞」得主可愛登場！必搶麻雀套裝/迷你三文治機/超輕摺傘

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今期7仔預購準備了一系列Sanrio精品，購與大家一同探索 Sanrio 的歡樂世界！必搶Little Twin Stars 及 My Melody 迷你麻雀套裝、Recolte 迷你三文治機、以及奪得「2023 Sanrio Character Ranking」香港區三甲的 Minna No Tabo和 Kuromi的實用精品，粉絲們日常生活都一定啱用！

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7仔預購｜Sanrio Little Twin Stars 及 My Melody 迷你麻雀套裝

眾多精品中必搶Little Twin Stars 及 My Melody 迷你麻雀套裝，麻雀雖小，但一套有齊所需用品，方便攜帶外出，最適合一班朋友聚會、船河或出國旅遊閑暇時打牌耍樂，製造美好回憶。另外奪得「2023 Sanrio Character Ranking」香港區三甲的 Minna No Tabo及 Kuromi 亦化身可愛床品及家品駕臨７仔預購，讓空間充滿可愛魔法，每天都可以享受舒適睡眠和愉悅生活！如果想為生活增添樂趣，今期7仔預購亦有Recolte 迷你三文治機和Recolte Ciel 果汁機，外型精美，早餐必備！今期預購日期由 2023 年 10 月 4 日早上 7 時起至 10 月 17 日，大家記得準時搶購！

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