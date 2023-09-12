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2023-09-12 14:30:00

7折買衫｜太古城中心聯乘22品牌 7折買時裝現金券 可用於COS/SPORT b/adidas

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7折買衫｜太古城中心聯乘22品牌 7折買時裝現金券 可用於COS/SPORT b/adidas

7折買衫｜太古城中心聯乘22品牌 7折買時裝現金券 可用於COS/SPORT b/adidas

初秋來到，又是時候換季。太古城中心由913日至1015日，聯同22個國際時尚品牌全面打造「秋著賞」，LIVE+會員可隨時隨地於SHOPPING+網上平台，以7折入手時裝品牌電子現金券，包括COSINITIALO.N.S|kapokTheory。推廣期內，LIVE+會員更可享限定LIVE+ Dollar加碼消費獎賞，於指定時裝商戶消費滿指定金額，即可獲得額外LIVE+ DOLLAR，消費即可當現金使用。

太古城中心「秋著賞」 聯乘22品牌 7折買時裝現金券

太古城中心「秋著賞」 聯乘22品牌 7折買時裝現金券

7折時裝折扣優惠

「秋著賞」期間，LIVE+會員可登入SHOPPING+網上平台，以7折心動價購買面值$300$500的時裝品牌電子現金券。電子現金券不設最低消費限額，更可與店內其他優惠同時使用，盡享多重購物優惠。而電子現金券涵蓋22個國際時尚品牌，包括上班一族必備套裝、型格潮人必入手單品、秋日運動時尚服裝等，品牌類別應有盡有，包括agnès b.COSClub MonacoMAX&Co.SPORT b.Theory、 Clémence by Rue MadameO.N.S | kapokTheoryadidasASICS等。

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購物加碼賞 賞現金回贈$100及戲票兩張

LIVE+會員於推廣期內在指定時裝商戶，以單一電子貨幣消費滿$1,200或以上，即賞額外25,000積分獎賞，而憑25,000積分即可兌換100 LIVE+ Dollar，可直接於參與商戶當$100現金使用。另外，若相關的有效收據消費時間為星期五、六、日或公眾假期下午6時或之後，LIVE+會員只要親身於2/F LIVE+服務處登記收據，即可額外獲得MOViE MOViE Cityplaza 戲票兩張。

 

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太古城中心「秋著賞」時尚購物禮遇2023活動詳情

第一輪開售日期及時間：2023913日中午12時起

第二輪開售日期及時間：2023927日中午12時起

網站：https://shoppingplus.swireproperties.com/

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