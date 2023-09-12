7折買衫｜太古城中心聯乘22品牌 7折買時裝現金券 可用於COS/SPORT b/adidas

初秋來到，又是時候換季。太古城中心由9月13日至10月15日，聯同22個國際時尚品牌全面打造「秋著賞」，LIVE+會員可隨時隨地於SHOPPING+網上平台，以7折入手時裝品牌電子現金券，包括COS、INITIAL、O.N.S|kapok及Theory。推廣期內，LIVE+會員更可享限定LIVE+ Dollar加碼消費獎賞，於指定時裝商戶消費滿指定金額，即可獲得額外LIVE+ DOLLAR，消費即可當現金使用。

太古城中心「秋著賞」 聯乘22品牌 7折買時裝現金券

7 折時裝折扣優惠 「秋著賞」期間，LIVE+會員可登入SHOPPING+網上平台，以7折心動價購買面值$300及$500的時裝品牌電子現金券。電子現金券不設最低消費限額，更可與店內其他優惠同時使用，盡享多重購物優惠。而電子現金券涵蓋22個國際時尚品牌，包括上班一族必備套裝、型格潮人必入手單品、秋日運動時尚服裝等，品牌類別應有盡有，包括agnès b.、COS、Club Monaco、MAX&Co.、SPORT b.、Theory、 Clémence by Rue Madame、O.N.S | kapok、Theory、adidas及ASICS等。