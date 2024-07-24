熱門搜尋:
拜登退選 巴黎奧運 書展2024 多啦A夢 柏蔚森III 香港小姐2024 黃金海灣 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 廖孖記
dadblk2 madblk2
返回
生活
2024-07-24 18:30:00

7月新品推介 輕盈定妝/塑身緊膚/防曬好物

分享：
7月新品推介 輕盈定妝/塑身緊膚/防曬好物

7月新品推介 輕盈定妝/塑身緊膚/防曬好物

大暑日剛剛過去，持續高溫及紫外線，加上經常出入冷氣環境，不單易病，肌膚也要好好呵護。今次介紹多款夏日好物，包括塑身、防曬用品、頭髮及身體護理等，好好迎接美好盛夏。

7月新品推介｜Laura Mercier 柔焦保濕蜜粉餅 $420

這款粉餅是王牌蜜粉的延伸，集柔焦毛孔與高效保濕功效。小巧粉餅方便攜帶，有效控油鎖妝，且防水抗汗，同時柔焦毛孔、淡化細紋及修飾肌膚瑕疵，保濕鎖水之餘，同時有效防止底妝暗沉。輕盈細緻粉質如棉花糖般，賦予柔軟舒適感，締造輕盈、無負擔的自然裸透妝。

7月新品推介｜Clarins 第8代超輕盈纖體精華 $620/200ml、$970/400ml 7月新品推介｜Clarins 第8代超輕盈纖體精華 $620/200ml、$970/400ml

7月新品推介｜Clarins 8代超輕盈纖體精華 $620/200ml$970/400ml

品牌首次發現活躍的｢肌酸循環｣能促進脂肪燃燒，並以產熱形式消除脂肪。精華有效倍大運動塑身效果，減少頑固的橙皮脂肪、緊緻平滑或滋潤身體肌膚，重塑身形體態。冰涼質感亦有效提升塑形緊膚功效。

精華結合有機抹茶萃取及植物咖啡因「擊脂撫紋強效複合物」，截擊3種脂肪細胞，包括存脂脂肪細胞、燒脂脂肪細胞及纖維製造脂肪細胞，有效分解多餘脂肪，加速燃燒頑固脂肪，減少纖維再生及有效阻截脂肪膨脹及增多，阻截凹凸不平的橙皮脂肪形成、增生及囤積。

adblk5
7月新品推介｜Clarins 第8代超輕盈纖體精華 $620/200ml、$970/400ml 7月新品推介｜Clarins 第8代超輕盈纖體精華 $620/200ml、$970/400ml

7月新品推介｜Oribe Valley of Flowers Travel Set $470

Oribe為為慶祝夏季來臨，特別與藝術家 Spiros Halaris 合作，推出全新的花卉包裝禮盒。Halaris借鑒維多利亞時代盛行、象徵愛情的花語。禮盒描繪由Oribe香水迸發出的獨特花紋，憑藉細節向產品的花香致敬：Côte dAzur的茉莉花是高貴和優雅的象徵，Valley of Flowers的紫羅蘭標誌忠誠，而Desertland的歐白芷則代表靈感。禮盒包括Body WashBody CrèmeEau de Parfum，以不同身體產品延續疊香儀式。

7月新品推介｜Oribe Valley of Flowers Travel Set $470 另一款Gold Lust Ritual Set，糅合古代源遠流長的療護油及柏樹萃取，與革命性的生物性修復複合物融合，深層滋養和強韌角質層，讓秀髮回復健康狀態。 $900

7月新品推介｜Then I Met You Living Cleansing Balm $310/90g

夏日特別需要雙重清潔，這款雪葩般柔軟的卸妝膏，可作為雙重清潔的第一步，融化並帶走防曬霜、化妝品和多餘皮脂等油性雜質，同時加入抗氧化劑和維生素E滋養皮膚。(Sephora有售)

adblk6
7月新品推介｜Then I Met You Living Cleansing Balm $310/90g

7月新品推介｜Then I Met You Living Cleansing Balm $310/90g

7月新品推介｜Aesop 厄勒俄斯芳香護手霜 $250/75ml$780/500ml

長期處於冷氣房，雙手容易乾燥及出現細紋。厄勒俄斯芳香護手霜有效滋潤及柔軟肌膚，配方融合雪松、廣藿香和丁香花蕾萃取，散發木質、草本和辛辣香調氣息，提供持久保濕效果，也有助支持肌膚屏障功能，特別適合乾性肌膚。

7月新品推介｜Aesop 厄勒俄斯芳香護手霜 $250/75ml、$780/500ml

7月新品推介｜Aesop 厄勒俄斯芳香護手霜 $250/75ml、$780/500ml

7月新品推介｜Pavise防曬鏡頭 $1,399

7月新品推介｜Pavise防曬鏡頭 $1,399

7月新品推介｜Pavise防曬鏡頭 $1,399

夏天在戶外經常要補防曬，如果想知道哪個部位的防曬已掉光，只要用這個鏡頭自拍，即可看到哪裡要補塗。這款得獎鏡頭可以輕易安裝在手機上，方便攜帶。(連卡佛有售)

7月新品推介｜Dermacept 維他命C多效防曬BB SPF50PA++++ $320/30g

BB霜一支4用，可作精華、乳液、防曬及妝前底霜。維他命C膠囊內含3種高效維他命C複合物及維他命E，於接觸紫外線時激活抗UV能力，遇陽光時保護力更強，抑制黑色素形成，阻截色斑及膚色暗啞，預防紫外線對膠原蛋白和彈力蛋白的傷害。一支有齊抗藍光、長效控油收毛孔及調色持妝等護膚功效。

7月新品推介｜Dermacept 維他命C多效防曬BB霜 SPF50．PA++++ $320/30g

7月新品推介｜Dermacept 維他命C多效防曬BB霜 SPF50．PA++++ $320/30g

7月新品推介｜Bioré Zero 碧柔 極爽去汗香體紙 (清新皂香) $29.9/20片

7月新品推介｜Bioré Zero 碧柔 極爽去汗香體紙 (清新皂香) $29.9/20片

7月新品推介｜Bioré Zero碧柔極爽去汗香體紙 (清新皂香) $29.9/20片 

香體紙加入蒸發汗水技術，長效保持乾爽，可於全身或面部使用，抹去汗水及油脂，緩解黏笠不適，抹後保持肌膚乾爽柔滑。