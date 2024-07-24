7月新品推介 輕盈定妝/塑身緊膚/防曬好物

大暑日剛剛過去，持續高溫及紫外線，加上經常出入冷氣環境，不單易病，肌膚也要好好呵護。今次介紹多款夏日好物，包括塑身、防曬用品、頭髮及身體護理等，好好迎接美好盛夏。
7月新品推介｜Laura Mercier 柔焦保濕蜜粉餅 $420
這款粉餅是王牌蜜粉的延伸，集柔焦毛孔與高效保濕功效。小巧粉餅方便攜帶，有效控油鎖妝，且防水抗汗，同時柔焦毛孔、淡化細紋及修飾肌膚瑕疵，保濕鎖水之餘，同時有效防止底妝暗沉。輕盈細緻粉質如棉花糖般，賦予柔軟舒適感，締造輕盈、無負擔的自然裸透妝。
7月新品推介｜Clarins 第8代超輕盈纖體精華 $620/200ml、$970/400ml
品牌首次發現活躍的｢肌酸循環｣能促進脂肪燃燒，並以產熱形式消除脂肪。精華有效倍大運動塑身效果，減少頑固的橙皮脂肪、緊緻平滑或滋潤身體肌膚，重塑身形體態。冰涼質感亦有效提升塑形緊膚功效。
精華結合有機抹茶萃取及植物咖啡因「擊脂撫紋強效複合物」，截擊3種脂肪細胞，包括存脂脂肪細胞、燒脂脂肪細胞及纖維製造脂肪細胞，有效分解多餘脂肪，加速燃燒頑固脂肪，減少纖維再生及有效阻截脂肪膨脹及增多，阻截凹凸不平的橙皮脂肪形成、增生及囤積。
7月新品推介｜Oribe Valley of Flowers Travel Set $470
Oribe為為慶祝夏季來臨，特別與藝術家 Spiros Halaris 合作，推出全新的花卉包裝禮盒。Halaris借鑒維多利亞時代盛行、象徵愛情的花語。禮盒描繪由Oribe香水迸發出的獨特花紋，憑藉細節向產品的花香致敬：Côte d’Azur的茉莉花是高貴和優雅的象徵，Valley of Flowers的紫羅蘭標誌忠誠，而Desertland的歐白芷則代表靈感。禮盒包括Body Wash、Body Crème及Eau de Parfum，以不同身體產品延續疊香儀式。
7月新品推介｜Then I Met You Living Cleansing Balm $310/90g
夏日特別需要雙重清潔，這款雪葩般柔軟的卸妝膏，可作為雙重清潔的第一步，融化並帶走防曬霜、化妝品和多餘皮脂等油性雜質，同時加入抗氧化劑和維生素E滋養皮膚。(Sephora有售)
7月新品推介｜Aesop 厄勒俄斯芳香護手霜 $250/75ml、$780/500ml
長期處於冷氣房，雙手容易乾燥及出現細紋。厄勒俄斯芳香護手霜有效滋潤及柔軟肌膚，配方融合雪松、廣藿香和丁香花蕾萃取，散發木質、草本和辛辣香調氣息，提供持久保濕效果，也有助支持肌膚屏障功能，特別適合乾性肌膚。