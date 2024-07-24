7月新品推介 輕盈定妝/塑身緊膚/防曬好物

大暑日剛剛過去，持續高溫及紫外線，加上經常出入冷氣環境，不單易病，肌膚也要好好呵護。今次介紹多款夏日好物，包括塑身、防曬用品、頭髮及身體護理等，好好迎接美好盛夏。

7 月新品推介｜ Laura Mercier 柔焦保濕蜜粉餅 $420

這款粉餅是王牌蜜粉的延伸，集柔焦毛孔與高效保濕功效。小巧粉餅方便攜帶，有效控油鎖妝，且防水抗汗，同時柔焦毛孔、淡化細紋及修飾肌膚瑕疵，保濕鎖水之餘，同時有效防止底妝暗沉。輕盈細緻粉質如棉花糖般，賦予柔軟舒適感，締造輕盈、無負擔的自然裸透妝。